Wizards' Bilal Coulibaly: Out vs. Brooklyn
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coulibaly (calf) is questionable for Sunday's game against the Nets.
Coulibaly could be back in action Sunday since he's questionable to play. He's been dealing with a left calf injury.
