Wizards' Bilal Coulibaly: Won't play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coulibaly (leg) has been ruled out for Saturday's game against the Mavericks.
Coulibaly will miss a second straight game due to a lower leg injury. The team will likely turn to Justin Champagnie and Cam Whitmore to fill the void.
More News
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Won't play vs. Cleveland•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Won't return Wednesday•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Strong line in loss•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Posts full line in debut•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Starting Thursday•
-
Wizards' Bilal Coulibaly: Team option exercised•