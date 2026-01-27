Wizards' Bub Carrington: Retreats to bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Carrington is not in the starting lineup for Tuesday's game against Portland.
The Wizards are putting Bilal Coulibaly (back) into the starting backcourt following his extended absence. Over his last six appearances off the bench, Carrington has averaged 7.3 points, 5.0 assists, 4.0 rebounds and 0.8 steals in 28.1 minutes per game.
