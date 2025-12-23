default-cbs-image
Carrington isn't starting in Tuesday's game against Charlotte.

Bilal Coulibaly is returning from an ankle sprain Tuesday, pushing Carrington to the bench. Carrington has averaged 6.3 points, 3.6 assists and 3.3 rebounds in 23.8 minutes per contest through 16 games off the bench this season.

