Vukcevic (knee) is available for Saturday's game against the Hawks.

Vukcevic will shed his questionable tag due to a right knee contusion and suit up against Atlanta. The 22-year-old will likely see significant minutes behind Marvin Bagley with Alex Sarr (adductor) sidelined. In his last five outings, Vukcevic has averaged 10.8 points, 2.6 rebounds and 1.8 assists across 15.6 minutes per contest.

