Last year in this league, six quarterbacks were drafted in Round 1, eight were off the board through Round 2, 14 were selected through Round 3 and 18 were drafted by the end of Round 4. That's a big difference from one year to the next.

Fantasy managers are learning to wait on quarterbacks in one-quarterback leagues, but is that the right move in Superflex? We'll look at three builds in this league, and you can decide which strategy you like best.

We'll start with Capotorto, who went QB-QB from the No. 2 spot with Jackson and Lawrence. Capotorto did not draft a third quarterback.

His running backs are Kenneth Walker III, Bucky Irving, J.K. Dobbins, Josh Jacobs (he was selected in Round 12) and Woody Marks. The receivers are Ladd McConkey, Tee Higgins, Davante Adams, Courtland Sutton and Kayshon Boutte. And Capotorto has Isaiah Likely, Harold Fannin Jr. and Brenton Strange at tight end.

It's a solid roster, especially with Jackson and Lawrence. Capotorto did well to get quality running backs, receivers and tight ends after starting QB-QB.

Cummings had the No. 11 pick, and he didn't draft his first quarterback until Round 7, which was C.J. Stroud. Cummings drafted Bryce Young in Round 9, Michael Penix Jr. in Round 10 and Tua Tagovailoa in Round 12. It's not the ideal quarterback situation in a Superflex league, but Cummings has great players everywhere else.

His running backs are Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Jeremiyah Love, Tyjae Spears, Tank Bigsby and Braelon Allen. And the receivers are George Pickens, Zay Flowers, Rome Odunze and Jalen Coker. Sam LaPorta is the tight end.

This team will be tough to beat if the quarterbacks are good. But Cummings is at a potential deficit with Stroud, Young or one of the Falcons duo in two starting spots.

I took a more balanced approach from the No. 6 spot, starting my team with Ja'Marr Chase and Justin Jefferson with my first two picks. I selected Purdy in Round 3, and I drafted Kyler Murray in Round 6. I also selected Sam Darnold in Round 8.

My running backs are Ashton Jeanty, D'Andre Swift, Jadarian Price, Mike Washington Jr., Zach Charbonnet and Christopher Brooks. And I have Jayden Reed, Tre Tucker and Khalil Shakir at receiver along with Chase and Jefferson. Kyle Pitts is my tight end.

I love my roster, but I would have preferred better depth at receiver. That said, my combination of quarterbacks, running backs, receivers and tight end should make me a playoff contender.

Take a look at which quarterback build works for you. But study all the teams in this draft in case there's another strategy you want to use in a Superflex league.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 17-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Senior Coordinating Producer
2. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
3. Adam Aizer, FFT Podcast Host
4. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
5. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
7. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
8. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
9. Todd Fuhrman, CBS Sports HQ Betting Analyst
10. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
11. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
12. Thomas Shafer and Sam Davis, FFT Podcast Producers

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Meron Berkson J. Allen QB BUF
2 Jack Capotorto L. Jackson QB BAL
3 Adam Aizer J. Gibbs RB DET
4 Dan Schneier B. Robinson RB ATL
5 Robert Thomas P. Nacua WR LAR
6 Jamey Eisenberg J. Chase WR CIN
7 R.J. White D. Maye QB NE
8 Jake Grogins J. Burrow QB CIN
9 Todd Fuhrman A. St. Brown WR DET
10 Tommy Tran J. Smith-Njigba WR SEA
11 Heath Cummings J. Taylor RB IND
12 Production Squad FC J. Cook RB BUF
Round 2
Pos Team Player
13 Production Squad FC C. Lamb WR DAL
14 Heath Cummings C. McCaffrey RB SF
15 Tommy Tran D. Prescott QB DAL
16 Todd Fuhrman J. Hurts QB PHI
17 Jake Grogins J. Herbert QB LAC
18 R.J. White D. Achane RB MIA
19 Jamey Eisenberg J. Jefferson WR MIN
20 Robert Thomas J. Daniels QB WAS
21 Dan Schneier C. Brown RB CIN
22 Adam Aizer O. Hampton RB LAC
23 Jack Capotorto T. Lawrence QB JAC
24 Meron Berkson S. Barkley RB PHI
Round 3
Pos Team Player
25 Meron Berkson D. London WR ATL
26 Jack Capotorto K. Walker III RB KC
27 Adam Aizer A. Brown WR NE
28 Dan Schneier C. Williams QB CHI
29 Robert Thomas N. Collins WR HOU
30 Jamey Eisenberg B. Purdy QB SF
31 R.J. White R. Rice WR KC
32 Jake Grogins B. Bowers TE LV
33 Todd Fuhrman C. Olave WR NO
34 Tommy Tran D. Henry RB BAL
35 Heath Cummings G. Pickens WR DAL
36 Production Squad FC T. McBride TE ARI
Round 4
Pos Team Player
37 Production Squad FC M. Nabers WR NYG
38 Heath Cummings Z. Flowers WR BAL
39 Tommy Tran C. Loveland TE CHI
40 Todd Fuhrman T. Etienne RB NO
41 Jake Grogins G. Wilson WR NYJ
42 R.J. White D. Smith WR PHI
43 Jamey Eisenberg A. Jeanty RB LV
44 Robert Thomas J. Dart QB NYG
45 Dan Schneier J. Waddle WR DEN
46 Adam Aizer J. Goff QB DET
47 Jack Capotorto L. McConkey WR LAC
48 Meron Berkson T. McMillan WR CAR
Round 5
Pos Team Player
49 Meron Berkson J. Williams RB DAL
50 Jack Capotorto T. Higgins WR CIN
51 Adam Aizer D. Moore WR BUF
52 Dan Schneier L. Burden III WR CHI
53 Robert Thomas K. Williams RB LAR
54 Jamey Eisenberg D. Swift RB CHI
55 R.J. White E. Egbuka WR TB
56 Jake Grogins B. Hall RB NYJ
57 Todd Fuhrman B. Nix QB DEN
58 Tommy Tran Q. Judkins RB CLE
59 Heath Cummings J. Love RB ARI
60 Production Squad FC P. Mahomes QB KC
Round 6
Pos Team Player
61 Production Squad FC J. Love QB GB
62 Heath Cummings S. LaPorta TE DET
63 Tommy Tran M. Stafford QB LAR
64 Todd Fuhrman P. Washington WR JAC
65 Jake Grogins B. Tuten RB JAC
66 R.J. White D. Montgomery RB HOU
67 Jamey Eisenberg K. Murray QB MIN
68 Robert Thomas T. Warren TE IND
69 Dan Schneier B. Mayfield QB TB
70 Adam Aizer T. Shough QB NO
71 Jack Capotorto D. Adams WR LAR
72 Meron Berkson T. McLaurin WR WAS
Round 7
Pos Team Player
73 Meron Berkson M. Willis QB MIA
74 Jack Capotorto B. Irving RB TB
75 Adam Aizer D. Jones QB IND
76 Dan Schneier J. Williams WR DET
77 Robert Thomas C. Watson WR GB
78 Jamey Eisenberg J. Price RB SEA
79 R.J. White T. Kraft TE GB
80 Jake Grogins R. Stevenson RB NE
81 Todd Fuhrman C. Skattebo RB NYG
82 Tommy Tran M. Harrison Jr. WR ARI
83 Heath Cummings C. Stroud QB HOU
84 Production Squad FC C. Godwin WR TB
Round 8
Pos Team Player
85 Production Squad FC J. Brooks RB CAR
86 Heath Cummings R. Odunze WR CHI
87 Tommy Tran M. Evans WR SF
88 Todd Fuhrman Q. Johnston WR LAC
89 Jake Grogins M. Lloyd RB GB
90 R.J. White J. Brissett QB ARI
91 Jamey Eisenberg S. Darnold QB SEA
92 Robert Thomas T. Henderson RB NE
93 Dan Schneier A. Rodgers QB PIT
94 Adam Aizer B. Thomas Jr. WR JAC
95 Jack Capotorto C. Sutton WR DEN
96 Meron Berkson C. Ward QB TEN
Round 9
Pos Team Player
97 Meron Berkson C. Tate WR TEN
98 Jack Capotorto I. Likely TE NYG
99 Adam Aizer J. Warren RB PIT
100 Dan Schneier D. Stribling WR SF
101 Robert Thomas D. Metcalf WR PIT
102 Jamey Eisenberg K. Pitts TE ATL
103 R.J. White G. Smith QB NYJ
104 Jake Grogins D. Samuel WR SF
105 Todd Fuhrman K. Gainwell RB TB
106 Tommy Tran M. Wilson WR ARI
107 Heath Cummings B. Young QB CAR
108 Production Squad FC G. Kittle TE SF
Round 10
Pos Team Player
109 Production Squad FC T. Pollard RB TEN
110 Heath Cummings M. Penix Jr. QB ATL
111 Tommy Tran J. Mason RB MIN
112 Todd Fuhrman B. Corum RB LAR
113 Jake Grogins S. Diggs WR WAS
114 R.J. White R. Dowdle RB PIT
115 Jamey Eisenberg J. Reed WR GB
116 Robert Thomas J. Croskey-Merritt RB WAS
117 Dan Schneier J. Addison WR MIN
118 Adam Aizer J. Downs WR IND
119 Jack Capotorto J. Dobbins RB DEN
120 Meron Berkson A. Pierce WR IND
Round 11
Pos Team Player
121 Meron Berkson R. Harvey RB DEN
122 Jack Capotorto H. Fannin Jr. TE CLE
123 Adam Aizer K. Monangai RB CHI
124 Dan Schneier C. Hubbard RB CAR
125 Robert Thomas M. Pittman WR PIT
126 Jamey Eisenberg M. Washington Jr. RB LV
127 R.J. White W. Robinson WR TEN
128 Jake Grogins J. Tyson WR NO
129 Todd Fuhrman D. Kincaid TE BUF
130 Tommy Tran K. Concepcion WR CLE
131 Heath Cummings J. Coker WR CAR
132 Production Squad FC A. Jones RB MIN
Round 12
Pos Team Player
133 Production Squad FC M. Golden WR GB
134 Heath Cummings T. Tagovailoa QB ATL
135 Tommy Tran C. Rodriguez Jr. RB JAC
136 Todd Fuhrman R. Doubs WR NE
137 Jake Grogins J. Coleman RB DEN
138 R.J. White J. Meyers WR JAC
139 Jamey Eisenberg Z. Charbonnet RB SEA
140 Robert Thomas F. Mendoza QB LV
141 Dan Schneier R. White RB WAS
142 Adam Aizer T. Kelce TE KC
143 Jack Capotorto J. Jacobs RB GB
144 Meron Berkson D. Goedert TE PHI
Round 13
Pos Team Player
145 Meron Berkson M. Lemon WR PHI
146 Jack Capotorto W. Marks RB HOU
147 Adam Aizer X. Worthy WR KC
148 Dan Schneier E. Johnson RB KC
149 Robert Thomas T. Allgeier RB ARI
150 Jamey Eisenberg T. Tucker WR LV
151 R.J. White K. Mitchell RB LAC
152 Jake Grogins D. Boston WR CLE
153 Todd Fuhrman D. Wicks WR PHI
154 Tommy Tran C. Douglas WR MIA
155 Heath Cummings T. Spears RB TEN
156 Production Squad FC B. Aubrey K DAL
Round 14
Pos Team Player
157 Production Squad FC Texans DST HOU
158 Heath Cummings T. Bigsby RB PHI
159 Tommy Tran K. Cousins QB LV
160 Todd Fuhrman C. Bell WR MIA
161 Jake Grogins D. Watson QB CLE
162 R.J. White K. Vidal RB LAC
163 Jamey Eisenberg K. Shakir WR BUF
164 Robert Thomas S. Sanders QB CLE
165 Dan Schneier Rams DST LAR
166 Adam Aizer K. Black RB SF
167 Jack Capotorto Broncos DST DEN
168 Meron Berkson D. Sampson RB CLE
Round 15
Pos Team Player
169 Meron Berkson Seahawks DST SEA
170 Jack Capotorto K. Boutte WR HOU
171 Adam Aizer I. Pacheco RB DET
172 Dan Schneier M. Andrews TE BAL
173 Robert Thomas Eagles DST PHI
174 Jamey Eisenberg Steelers DST PIT
175 R.J. White Jaguars DST JAC
176 Jake Grogins K. Allen WR IND
177 Todd Fuhrman Ravens DST BAL
178 Tommy Tran J. Hill RB BAL
179 Heath Cummings K. Fairbairn K HOU
180 Production Squad FC R. Davis RB BUF
Round 16
Pos Team Player
181 Production Squad FC J. McMillan WR TB
182 Heath Cummings B. Allen RB NYJ
183 Tommy Tran Chargers DST LAC
184 Todd Fuhrman P. Bryant WR DEN
185 Jake Grogins Cowboys DST DAL
186 R.J. White J. Myers K SEA
187 Jamey Eisenberg C. Brooks RB GB
188 Robert Thomas J. Bates K DET
189 Dan Schneier T. Ferguson TE LAR
190 Adam Aizer C. Little K JAC
191 Jack Capotorto B. Strange TE JAC
192 Meron Berkson D. Schultz TE HOU
Round 17
Pos Team Player
193 Meron Berkson H. Butker K KC
194 Jack Capotorto E. McPherson K CIN
195 Adam Aizer Patriots DST NE
196 Dan Schneier C. Dicker K LAC
197 Robert Thomas R. Shaheed WR SEA
198 Jamey Eisenberg E. Pineiro K SF
199 R.J. White G. Holani RB SEA
200 Jake Grogins S. Shrader K IND
201 Todd Fuhrman W. Reichard K MIN
202 Tommy Tran A. Borregales K NE
203 Heath Cummings Vikings DST MIN
204 Production Squad FC J. Conner RB ARI
Team by Team
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 1 J. Allen QB BUF
2 24 S. Barkley RB PHI
3 25 D. London WR ATL
4 48 T. McMillan WR CAR
5 49 J. Williams RB DAL
6 72 T. McLaurin WR WAS
7 73 M. Willis QB MIA
8 96 C. Ward QB TEN
9 97 C. Tate WR TEN
10 120 A. Pierce WR IND
11 121 R. Harvey RB DEN
12 144 D. Goedert TE PHI
13 145 M. Lemon WR PHI
14 168 D. Sampson RB CLE
15 169 Seahawks DST SEA
16 192 D. Schultz TE HOU
17 193 H. Butker K KC
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 2 L. Jackson QB BAL
2 23 T. Lawrence QB JAC
3 26 K. Walker III RB KC
4 47 L. McConkey WR LAC
5 50 T. Higgins WR CIN
6 71 D. Adams WR LAR
7 74 B. Irving RB TB
8 95 C. Sutton WR DEN
9 98 I. Likely TE NYG
10 119 J. Dobbins RB DEN
11 122 H. Fannin Jr. TE CLE
12 143 J. Jacobs RB GB
13 146 W. Marks RB HOU
14 167 Broncos DST DEN
15 170 K. Boutte WR HOU
16 191 B. Strange TE JAC
17 194 E. McPherson K CIN
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 3 J. Gibbs RB DET
2 22 O. Hampton RB LAC
3 27 A. Brown WR NE
4 46 J. Goff QB DET
5 51 D. Moore WR BUF
6 70 T. Shough QB NO
7 75 D. Jones QB IND
8 94 B. Thomas Jr. WR JAC
9 99 J. Warren RB PIT
10 118 J. Downs WR IND
11 123 K. Monangai RB CHI
12 142 T. Kelce TE KC
13 147 X. Worthy WR KC
14 166 K. Black RB SF
15 171 I. Pacheco RB DET
16 190 C. Little K JAC
17 195 Patriots DST NE
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 4 B. Robinson RB ATL
2 21 C. Brown RB CIN
3 28 C. Williams QB CHI
4 45 J. Waddle WR DEN
5 52 L. Burden III WR CHI
6 69 B. Mayfield QB TB
7 76 J. Williams WR DET
8 93 A. Rodgers QB PIT
9 100 D. Stribling WR SF
10 117 J. Addison WR MIN
11 124 C. Hubbard RB CAR
12 141 R. White RB WAS
13 148 E. Johnson RB KC
14 165 Rams DST LAR
15 172 M. Andrews TE BAL
16 189 T. Ferguson TE LAR
17 196 C. Dicker K LAC
Robert Thomas
Rd Pk Player
1 5 P. Nacua WR LAR
2 20 J. Daniels QB WAS
3 29 N. Collins WR HOU
4 44 J. Dart QB NYG
5 53 K. Williams RB LAR
6 68 T. Warren TE IND
7 77 C. Watson WR GB
8 92 T. Henderson RB NE
9 101 D. Metcalf WR PIT
10 116 J. Croskey-Merritt RB WAS
11 125 M. Pittman WR PIT
12 140 F. Mendoza QB LV
13 149 T. Allgeier RB ARI
14 164 S. Sanders QB CLE
15 173 Eagles DST PHI
16 188 J. Bates K DET
17 197 R. Shaheed WR SEA
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 6 J. Chase WR CIN
2 19 J. Jefferson WR MIN
3 30 B. Purdy QB SF
4 43 A. Jeanty RB LV
5 54 D. Swift RB CHI
6 67 K. Murray QB MIN
7 78 J. Price RB SEA
8 91 S. Darnold QB SEA
9 102 K. Pitts TE ATL
10 115 J. Reed WR GB
11 126 M. Washington Jr. RB LV
12 139 Z. Charbonnet RB SEA
13 150 T. Tucker WR LV
14 163 K. Shakir WR BUF
15 174 Steelers DST PIT
16 187 C. Brooks RB GB
17 198 E. Pineiro K SF
R.J. White
Rd Pk Player
1 7 D. Maye QB NE
2 18 D. Achane RB MIA
3 31 R. Rice WR KC
4 42 D. Smith WR PHI
5 55 E. Egbuka WR TB
6 66 D. Montgomery RB HOU
7 79 T. Kraft TE GB
8 90 J. Brissett QB ARI
9 103 G. Smith QB NYJ
10 114 R. Dowdle RB PIT
11 127 W. Robinson WR TEN
12 138 J. Meyers WR JAC
13 151 K. Mitchell RB LAC
14 162 K. Vidal RB LAC
15 175 Jaguars DST JAC
16 186 J. Myers K SEA
17 199 G. Holani RB SEA
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 8 J. Burrow QB CIN
2 17 J. Herbert QB LAC
3 32 B. Bowers TE LV
4 41 G. Wilson WR NYJ
5 56 B. Hall RB NYJ
6 65 B. Tuten RB JAC
7 80 R. Stevenson RB NE
8 89 M. Lloyd RB GB
9 104 D. Samuel WR SF
10 113 S. Diggs WR WAS
11 128 J. Tyson WR NO
12 137 J. Coleman RB DEN
13 152 D. Boston WR CLE
14 161 D. Watson QB CLE
15 176 K. Allen WR IND
16 185 Cowboys DST DAL
17 200 S. Shrader K IND
Todd Fuhrman
Rd Pk Player
1 9 A. St. Brown WR DET
2 16 J. Hurts QB PHI
3 33 C. Olave WR NO
4 40 T. Etienne RB NO
5 57 B. Nix QB DEN
6 64 P. Washington WR JAC
7 81 C. Skattebo RB NYG
8 88 Q. Johnston WR LAC
9 105 K. Gainwell RB TB
10 112 B. Corum RB LAR
11 129 D. Kincaid TE BUF
12 136 R. Doubs WR NE
13 153 D. Wicks WR PHI
14 160 C. Bell WR MIA
15 177 Ravens DST BAL
16 184 P. Bryant WR DEN
17 201 W. Reichard K MIN
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 10 J. Smith-Njigba WR SEA
2 15 D. Prescott QB DAL
3 34 D. Henry RB BAL
4 39 C. Loveland TE CHI
5 58 Q. Judkins RB CLE
6 63 M. Stafford QB LAR
7 82 M. Harrison Jr. WR ARI
8 87 M. Evans WR SF
9 106 M. Wilson WR ARI
10 111 J. Mason RB MIN
11 130 K. Concepcion WR CLE
12 135 C. Rodriguez Jr. RB JAC
13 154 C. Douglas WR MIA
14 159 K. Cousins QB LV
15 178 J. Hill RB BAL
16 183 Chargers DST LAC
17 202 A. Borregales K NE
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 11 J. Taylor RB IND
2 14 C. McCaffrey RB SF
3 35 G. Pickens WR DAL
4 38 Z. Flowers WR BAL
5 59 J. Love RB ARI
6 62 S. LaPorta TE DET
7 83 C. Stroud QB HOU
8 86 R. Odunze WR CHI
9 107 B. Young QB CAR
10 110 M. Penix Jr. QB ATL
11 131 J. Coker WR CAR
12 134 T. Tagovailoa QB ATL
13 155 T. Spears RB TEN
14 158 T. Bigsby RB PHI
15 179 K. Fairbairn K HOU
16 182 B. Allen RB NYJ
17 203 Vikings DST MIN
Production Squad FC
Rd Pk Player
1 12 J. Cook RB BUF
2 13 C. Lamb WR DAL
3 36 T. McBride TE ARI
4 37 M. Nabers WR NYG
5 60 P. Mahomes QB KC
6 61 J. Love QB GB
7 84 C. Godwin WR TB
8 85 J. Brooks RB CAR
9 108 G. Kittle TE SF
10 109 T. Pollard RB TEN
11 132 A. Jones RB MIN
12 133 M. Golden WR GB
13 156 B. Aubrey K DAL
14 157 Texans DST HOU
15 180 R. Davis RB BUF
16 181 J. McMillan WR TB
17 204 J. Conner RB ARI
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