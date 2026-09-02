Last year in this league, six quarterbacks were drafted in Round 1, eight were off the board through Round 2, 14 were selected through Round 3 and 18 were drafted by the end of Round 4. That's a big difference from one year to the next.
Fantasy managers are learning to wait on quarterbacks in one-quarterback leagues, but is that the right move in Superflex? We'll look at three builds in this league, and you can decide which strategy you like best.
We'll start with Capotorto, who went QB-QB from the No. 2 spot with Jackson and Lawrence. Capotorto did not draft a third quarterback.
His running backs are Kenneth Walker III, Bucky Irving, J.K. Dobbins, Josh Jacobs (he was selected in Round 12) and Woody Marks. The receivers are Ladd McConkey, Tee Higgins, Davante Adams, Courtland Sutton and Kayshon Boutte. And Capotorto has Isaiah Likely, Harold Fannin Jr. and Brenton Strange at tight end.
It's a solid roster, especially with Jackson and Lawrence. Capotorto did well to get quality running backs, receivers and tight ends after starting QB-QB.
Cummings had the No. 11 pick, and he didn't draft his first quarterback until Round 7, which was C.J. Stroud. Cummings drafted Bryce Young in Round 9, Michael Penix Jr. in Round 10 and Tua Tagovailoa in Round 12. It's not the ideal quarterback situation in a Superflex league, but Cummings has great players everywhere else.
His running backs are Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Jeremiyah Love, Tyjae Spears, Tank Bigsby and Braelon Allen. And the receivers are George Pickens, Zay Flowers, Rome Odunze and Jalen Coker. Sam LaPorta is the tight end.
This team will be tough to beat if the quarterbacks are good. But Cummings is at a potential deficit with Stroud, Young or one of the Falcons duo in two starting spots.
I took a more balanced approach from the No. 6 spot, starting my team with Ja'Marr Chase and Justin Jefferson with my first two picks. I selected Purdy in Round 3, and I drafted Kyler Murray in Round 6. I also selected Sam Darnold in Round 8.
My running backs are Ashton Jeanty, D'Andre Swift, Jadarian Price, Mike Washington Jr., Zach Charbonnet and Christopher Brooks. And I have Jayden Reed, Tre Tucker and Khalil Shakir at receiver along with Chase and Jefferson. Kyle Pitts is my tight end.
I love my roster, but I would have preferred better depth at receiver. That said, my combination of quarterbacks, running backs, receivers and tight end should make me a playoff contender.
Take a look at which quarterback build works for you. But study all the teams in this draft in case there's another strategy you want to use in a Superflex league.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE), DST and K with six reserves for a 17-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Senior Coordinating Producer
2. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
3. Adam Aizer, FFT Podcast Host
4. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
5. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
6. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
7. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
8. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
9. Todd Fuhrman, CBS Sports HQ Betting Analyst
10. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
11. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
12. Thomas Shafer and Sam Davis, FFT Podcast Producers
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Meron Berkson
|
J. Allen QB BUF
|2
|Jack Capotorto
|
L. Jackson QB BAL
|3
|Adam Aizer
|
J. Gibbs RB DET
|4
|Dan Schneier
|
B. Robinson RB ATL
|5
|Robert Thomas
|
P. Nacua WR LAR
|6
|Jamey Eisenberg
|
J. Chase WR CIN
|7
|R.J. White
|
D. Maye QB NE
|8
|Jake Grogins
|
J. Burrow QB CIN
|9
|Todd Fuhrman
|
A. St. Brown WR DET
|10
|Tommy Tran
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|11
|Heath Cummings
|
J. Taylor RB IND
|12
|Production Squad FC
|
J. Cook RB BUF
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Production Squad FC
|
C. Lamb WR DAL
|14
|Heath Cummings
|
C. McCaffrey RB SF
|15
|Tommy Tran
|
D. Prescott QB DAL
|16
|Todd Fuhrman
|
J. Hurts QB PHI
|17
|Jake Grogins
|
J. Herbert QB LAC
|18
|R.J. White
|
D. Achane RB MIA
|19
|Jamey Eisenberg
|
J. Jefferson WR MIN
|20
|Robert Thomas
|
J. Daniels QB WAS
|21
|Dan Schneier
|
C. Brown RB CIN
|22
|Adam Aizer
|
O. Hampton RB LAC
|23
|Jack Capotorto
|
T. Lawrence QB JAC
|24
|Meron Berkson
|
S. Barkley RB PHI
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Meron Berkson
|
D. London WR ATL
|26
|Jack Capotorto
|
K. Walker III RB KC
|27
|Adam Aizer
|
A. Brown WR NE
|28
|Dan Schneier
|
C. Williams QB CHI
|29
|Robert Thomas
|
N. Collins WR HOU
|30
|Jamey Eisenberg
|
B. Purdy QB SF
|31
|R.J. White
|
R. Rice WR KC
|32
|Jake Grogins
|
B. Bowers TE LV
|33
|Todd Fuhrman
|
C. Olave WR NO
|34
|Tommy Tran
|
D. Henry RB BAL
|35
|Heath Cummings
|
G. Pickens WR DAL
|36
|Production Squad FC
|
T. McBride TE ARI
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Production Squad FC
|
M. Nabers WR NYG
|38
|Heath Cummings
|
Z. Flowers WR BAL
|39
|Tommy Tran
|
C. Loveland TE CHI
|40
|Todd Fuhrman
|
T. Etienne RB NO
|41
|Jake Grogins
|
G. Wilson WR NYJ
|42
|R.J. White
|
D. Smith WR PHI
|43
|Jamey Eisenberg
|
A. Jeanty RB LV
|44
|Robert Thomas
|
J. Dart QB NYG
|45
|Dan Schneier
|
J. Waddle WR DEN
|46
|Adam Aizer
|
J. Goff QB DET
|47
|Jack Capotorto
|
L. McConkey WR LAC
|48
|Meron Berkson
|
T. McMillan WR CAR
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Meron Berkson
|
J. Williams RB DAL
|50
|Jack Capotorto
|
T. Higgins WR CIN
|51
|Adam Aizer
|
D. Moore WR BUF
|52
|Dan Schneier
|
L. Burden III WR CHI
|53
|Robert Thomas
|
K. Williams RB LAR
|54
|Jamey Eisenberg
|
D. Swift RB CHI
|55
|R.J. White
|
E. Egbuka WR TB
|56
|Jake Grogins
|
B. Hall RB NYJ
|57
|Todd Fuhrman
|
B. Nix QB DEN
|58
|Tommy Tran
|
Q. Judkins RB CLE
|59
|Heath Cummings
|
J. Love RB ARI
|60
|Production Squad FC
|
P. Mahomes QB KC
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Production Squad FC
|
J. Love QB GB
|62
|Heath Cummings
|
S. LaPorta TE DET
|63
|Tommy Tran
|
M. Stafford QB LAR
|64
|Todd Fuhrman
|
P. Washington WR JAC
|65
|Jake Grogins
|
B. Tuten RB JAC
|66
|R.J. White
|
D. Montgomery RB HOU
|67
|Jamey Eisenberg
|
K. Murray QB MIN
|68
|Robert Thomas
|
T. Warren TE IND
|69
|Dan Schneier
|
B. Mayfield QB TB
|70
|Adam Aizer
|
T. Shough QB NO
|71
|Jack Capotorto
|
D. Adams WR LAR
|72
|Meron Berkson
|
T. McLaurin WR WAS
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Meron Berkson
|
M. Willis QB MIA
|74
|Jack Capotorto
|
B. Irving RB TB
|75
|Adam Aizer
|
D. Jones QB IND
|76
|Dan Schneier
|
J. Williams WR DET
|77
|Robert Thomas
|
C. Watson WR GB
|78
|Jamey Eisenberg
|
J. Price RB SEA
|79
|R.J. White
|
T. Kraft TE GB
|80
|Jake Grogins
|
R. Stevenson RB NE
|81
|Todd Fuhrman
|
C. Skattebo RB NYG
|82
|Tommy Tran
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|83
|Heath Cummings
|
C. Stroud QB HOU
|84
|Production Squad FC
|
C. Godwin WR TB
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Production Squad FC
|
J. Brooks RB CAR
|86
|Heath Cummings
|
R. Odunze WR CHI
|87
|Tommy Tran
|
M. Evans WR SF
|88
|Todd Fuhrman
|
Q. Johnston WR LAC
|89
|Jake Grogins
|
M. Lloyd RB GB
|90
|R.J. White
|
J. Brissett QB ARI
|91
|Jamey Eisenberg
|
S. Darnold QB SEA
|92
|Robert Thomas
|
T. Henderson RB NE
|93
|Dan Schneier
|
A. Rodgers QB PIT
|94
|Adam Aizer
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|95
|Jack Capotorto
|
C. Sutton WR DEN
|96
|Meron Berkson
|
C. Ward QB TEN
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Meron Berkson
|
C. Tate WR TEN
|98
|Jack Capotorto
|
I. Likely TE NYG
|99
|Adam Aizer
|
J. Warren RB PIT
|100
|Dan Schneier
|
D. Stribling WR SF
|101
|Robert Thomas
|
D. Metcalf WR PIT
|102
|Jamey Eisenberg
|
K. Pitts TE ATL
|103
|R.J. White
|
G. Smith QB NYJ
|104
|Jake Grogins
|
D. Samuel WR SF
|105
|Todd Fuhrman
|
K. Gainwell RB TB
|106
|Tommy Tran
|
M. Wilson WR ARI
|107
|Heath Cummings
|
B. Young QB CAR
|108
|Production Squad FC
|
G. Kittle TE SF
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Production Squad FC
|
T. Pollard RB TEN
|110
|Heath Cummings
|
M. Penix Jr. QB ATL
|111
|Tommy Tran
|
J. Mason RB MIN
|112
|Todd Fuhrman
|
B. Corum RB LAR
|113
|Jake Grogins
|
S. Diggs WR WAS
|114
|R.J. White
|
R. Dowdle RB PIT
|115
|Jamey Eisenberg
|
J. Reed WR GB
|116
|Robert Thomas
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|117
|Dan Schneier
|
J. Addison WR MIN
|118
|Adam Aizer
|
J. Downs WR IND
|119
|Jack Capotorto
|
J. Dobbins RB DEN
|120
|Meron Berkson
|
A. Pierce WR IND
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Meron Berkson
|
R. Harvey RB DEN
|122
|Jack Capotorto
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|123
|Adam Aizer
|
K. Monangai RB CHI
|124
|Dan Schneier
|
C. Hubbard RB CAR
|125
|Robert Thomas
|
M. Pittman WR PIT
|126
|Jamey Eisenberg
|
M. Washington Jr. RB LV
|127
|R.J. White
|
W. Robinson WR TEN
|128
|Jake Grogins
|
J. Tyson WR NO
|129
|Todd Fuhrman
|
D. Kincaid TE BUF
|130
|Tommy Tran
|
K. Concepcion WR CLE
|131
|Heath Cummings
|
J. Coker WR CAR
|132
|Production Squad FC
|
A. Jones RB MIN
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Production Squad FC
|
M. Golden WR GB
|134
|Heath Cummings
|
T. Tagovailoa QB ATL
|135
|Tommy Tran
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|136
|Todd Fuhrman
|
R. Doubs WR NE
|137
|Jake Grogins
|
J. Coleman RB DEN
|138
|R.J. White
|
J. Meyers WR JAC
|139
|Jamey Eisenberg
|
Z. Charbonnet RB SEA
|140
|Robert Thomas
|
F. Mendoza QB LV
|141
|Dan Schneier
|
R. White RB WAS
|142
|Adam Aizer
|
T. Kelce TE KC
|143
|Jack Capotorto
|
J. Jacobs RB GB
|144
|Meron Berkson
|
D. Goedert TE PHI
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Meron Berkson
|
M. Lemon WR PHI
|146
|Jack Capotorto
|
W. Marks RB HOU
|147
|Adam Aizer
|
X. Worthy WR KC
|148
|Dan Schneier
|
E. Johnson RB KC
|149
|Robert Thomas
|
T. Allgeier RB ARI
|150
|Jamey Eisenberg
|
T. Tucker WR LV
|151
|R.J. White
|
K. Mitchell RB LAC
|152
|Jake Grogins
|
D. Boston WR CLE
|153
|Todd Fuhrman
|
D. Wicks WR PHI
|154
|Tommy Tran
|
C. Douglas WR MIA
|155
|Heath Cummings
|
T. Spears RB TEN
|156
|Production Squad FC
|
B. Aubrey K DAL
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Production Squad FC
|
Texans DST HOU
|158
|Heath Cummings
|
T. Bigsby RB PHI
|159
|Tommy Tran
|
K. Cousins QB LV
|160
|Todd Fuhrman
|
C. Bell WR MIA
|161
|Jake Grogins
|
D. Watson QB CLE
|162
|R.J. White
|
K. Vidal RB LAC
|163
|Jamey Eisenberg
|
K. Shakir WR BUF
|164
|Robert Thomas
|
S. Sanders QB CLE
|165
|Dan Schneier
|
Rams DST LAR
|166
|Adam Aizer
|
K. Black RB SF
|167
|Jack Capotorto
|
Broncos DST DEN
|168
|Meron Berkson
|
D. Sampson RB CLE
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Meron Berkson
|
Seahawks DST SEA
|170
|Jack Capotorto
|
K. Boutte WR HOU
|171
|Adam Aizer
|
I. Pacheco RB DET
|172
|Dan Schneier
|
M. Andrews TE BAL
|173
|Robert Thomas
|
Eagles DST PHI
|174
|Jamey Eisenberg
|
Steelers DST PIT
|175
|R.J. White
|
Jaguars DST JAC
|176
|Jake Grogins
|
K. Allen WR IND
|177
|Todd Fuhrman
|
Ravens DST BAL
|178
|Tommy Tran
|
J. Hill RB BAL
|179
|Heath Cummings
|
K. Fairbairn K HOU
|180
|Production Squad FC
|
R. Davis RB BUF
|Round 16
|Pos
|Team
|Player
|181
|Production Squad FC
|
J. McMillan WR TB
|182
|Heath Cummings
|
B. Allen RB NYJ
|183
|Tommy Tran
|
Chargers DST LAC
|184
|Todd Fuhrman
|
P. Bryant WR DEN
|185
|Jake Grogins
|
Cowboys DST DAL
|186
|R.J. White
|
J. Myers K SEA
|187
|Jamey Eisenberg
|
C. Brooks RB GB
|188
|Robert Thomas
|
J. Bates K DET
|189
|Dan Schneier
|
T. Ferguson TE LAR
|190
|Adam Aizer
|
C. Little K JAC
|191
|Jack Capotorto
|
B. Strange TE JAC
|192
|Meron Berkson
|
D. Schultz TE HOU
|Round 17
|Pos
|Team
|Player
|193
|Meron Berkson
|
H. Butker K KC
|194
|Jack Capotorto
|
E. McPherson K CIN
|195
|Adam Aizer
|
Patriots DST NE
|196
|Dan Schneier
|
C. Dicker K LAC
|197
|Robert Thomas
|
R. Shaheed WR SEA
|198
|Jamey Eisenberg
|
E. Pineiro K SF
|199
|R.J. White
|
G. Holani RB SEA
|200
|Jake Grogins
|
S. Shrader K IND
|201
|Todd Fuhrman
|
W. Reichard K MIN
|202
|Tommy Tran
|
A. Borregales K NE
|203
|Heath Cummings
|
Vikings DST MIN
|204
|Production Squad FC
|
J. Conner RB ARI
Team by Team
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Allen QB BUF
|2
|24
|
S. Barkley RB PHI
|3
|25
|
D. London WR ATL
|4
|48
|
T. McMillan WR CAR
|5
|49
|
J. Williams RB DAL
|6
|72
|
T. McLaurin WR WAS
|7
|73
|
M. Willis QB MIA
|8
|96
|
C. Ward QB TEN
|9
|97
|
C. Tate WR TEN
|10
|120
|
A. Pierce WR IND
|11
|121
|
R. Harvey RB DEN
|12
|144
|
D. Goedert TE PHI
|13
|145
|
M. Lemon WR PHI
|14
|168
|
D. Sampson RB CLE
|15
|169
|
Seahawks DST SEA
|16
|192
|
D. Schultz TE HOU
|17
|193
|
H. Butker K KC
|Jack Capotorto
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
L. Jackson QB BAL
|2
|23
|
T. Lawrence QB JAC
|3
|26
|
K. Walker III RB KC
|4
|47
|
L. McConkey WR LAC
|5
|50
|
T. Higgins WR CIN
|6
|71
|
D. Adams WR LAR
|7
|74
|
B. Irving RB TB
|8
|95
|
C. Sutton WR DEN
|9
|98
|
I. Likely TE NYG
|10
|119
|
J. Dobbins RB DEN
|11
|122
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|12
|143
|
J. Jacobs RB GB
|13
|146
|
W. Marks RB HOU
|14
|167
|
Broncos DST DEN
|15
|170
|
K. Boutte WR HOU
|16
|191
|
B. Strange TE JAC
|17
|194
|
E. McPherson K CIN
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
J. Gibbs RB DET
|2
|22
|
O. Hampton RB LAC
|3
|27
|
A. Brown WR NE
|4
|46
|
J. Goff QB DET
|5
|51
|
D. Moore WR BUF
|6
|70
|
T. Shough QB NO
|7
|75
|
D. Jones QB IND
|8
|94
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|9
|99
|
J. Warren RB PIT
|10
|118
|
J. Downs WR IND
|11
|123
|
K. Monangai RB CHI
|12
|142
|
T. Kelce TE KC
|13
|147
|
X. Worthy WR KC
|14
|166
|
K. Black RB SF
|15
|171
|
I. Pacheco RB DET
|16
|190
|
C. Little K JAC
|17
|195
|
Patriots DST NE
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
B. Robinson RB ATL
|2
|21
|
C. Brown RB CIN
|3
|28
|
C. Williams QB CHI
|4
|45
|
J. Waddle WR DEN
|5
|52
|
L. Burden III WR CHI
|6
|69
|
B. Mayfield QB TB
|7
|76
|
J. Williams WR DET
|8
|93
|
A. Rodgers QB PIT
|9
|100
|
D. Stribling WR SF
|10
|117
|
J. Addison WR MIN
|11
|124
|
C. Hubbard RB CAR
|12
|141
|
R. White RB WAS
|13
|148
|
E. Johnson RB KC
|14
|165
|
Rams DST LAR
|15
|172
|
M. Andrews TE BAL
|16
|189
|
T. Ferguson TE LAR
|17
|196
|
C. Dicker K LAC
|Robert Thomas
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
P. Nacua WR LAR
|2
|20
|
J. Daniels QB WAS
|3
|29
|
N. Collins WR HOU
|4
|44
|
J. Dart QB NYG
|5
|53
|
K. Williams RB LAR
|6
|68
|
T. Warren TE IND
|7
|77
|
C. Watson WR GB
|8
|92
|
T. Henderson RB NE
|9
|101
|
D. Metcalf WR PIT
|10
|116
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|11
|125
|
M. Pittman WR PIT
|12
|140
|
F. Mendoza QB LV
|13
|149
|
T. Allgeier RB ARI
|14
|164
|
S. Sanders QB CLE
|15
|173
|
Eagles DST PHI
|16
|188
|
J. Bates K DET
|17
|197
|
R. Shaheed WR SEA
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
J. Chase WR CIN
|2
|19
|
J. Jefferson WR MIN
|3
|30
|
B. Purdy QB SF
|4
|43
|
A. Jeanty RB LV
|5
|54
|
D. Swift RB CHI
|6
|67
|
K. Murray QB MIN
|7
|78
|
J. Price RB SEA
|8
|91
|
S. Darnold QB SEA
|9
|102
|
K. Pitts TE ATL
|10
|115
|
J. Reed WR GB
|11
|126
|
M. Washington Jr. RB LV
|12
|139
|
Z. Charbonnet RB SEA
|13
|150
|
T. Tucker WR LV
|14
|163
|
K. Shakir WR BUF
|15
|174
|
Steelers DST PIT
|16
|187
|
C. Brooks RB GB
|17
|198
|
E. Pineiro K SF
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
D. Maye QB NE
|2
|18
|
D. Achane RB MIA
|3
|31
|
R. Rice WR KC
|4
|42
|
D. Smith WR PHI
|5
|55
|
E. Egbuka WR TB
|6
|66
|
D. Montgomery RB HOU
|7
|79
|
T. Kraft TE GB
|8
|90
|
J. Brissett QB ARI
|9
|103
|
G. Smith QB NYJ
|10
|114
|
R. Dowdle RB PIT
|11
|127
|
W. Robinson WR TEN
|12
|138
|
J. Meyers WR JAC
|13
|151
|
K. Mitchell RB LAC
|14
|162
|
K. Vidal RB LAC
|15
|175
|
Jaguars DST JAC
|16
|186
|
J. Myers K SEA
|17
|199
|
G. Holani RB SEA
|Jake Grogins
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
J. Burrow QB CIN
|2
|17
|
J. Herbert QB LAC
|3
|32
|
B. Bowers TE LV
|4
|41
|
G. Wilson WR NYJ
|5
|56
|
B. Hall RB NYJ
|6
|65
|
B. Tuten RB JAC
|7
|80
|
R. Stevenson RB NE
|8
|89
|
M. Lloyd RB GB
|9
|104
|
D. Samuel WR SF
|10
|113
|
S. Diggs WR WAS
|11
|128
|
J. Tyson WR NO
|12
|137
|
J. Coleman RB DEN
|13
|152
|
D. Boston WR CLE
|14
|161
|
D. Watson QB CLE
|15
|176
|
K. Allen WR IND
|16
|185
|
Cowboys DST DAL
|17
|200
|
S. Shrader K IND
|Todd Fuhrman
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
A. St. Brown WR DET
|2
|16
|
J. Hurts QB PHI
|3
|33
|
C. Olave WR NO
|4
|40
|
T. Etienne RB NO
|5
|57
|
B. Nix QB DEN
|6
|64
|
P. Washington WR JAC
|7
|81
|
C. Skattebo RB NYG
|8
|88
|
Q. Johnston WR LAC
|9
|105
|
K. Gainwell RB TB
|10
|112
|
B. Corum RB LAR
|11
|129
|
D. Kincaid TE BUF
|12
|136
|
R. Doubs WR NE
|13
|153
|
D. Wicks WR PHI
|14
|160
|
C. Bell WR MIA
|15
|177
|
Ravens DST BAL
|16
|184
|
P. Bryant WR DEN
|17
|201
|
W. Reichard K MIN
|Tommy Tran
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|15
|
D. Prescott QB DAL
|3
|34
|
D. Henry RB BAL
|4
|39
|
C. Loveland TE CHI
|5
|58
|
Q. Judkins RB CLE
|6
|63
|
M. Stafford QB LAR
|7
|82
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|8
|87
|
M. Evans WR SF
|9
|106
|
M. Wilson WR ARI
|10
|111
|
J. Mason RB MIN
|11
|130
|
K. Concepcion WR CLE
|12
|135
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|13
|154
|
C. Douglas WR MIA
|14
|159
|
K. Cousins QB LV
|15
|178
|
J. Hill RB BAL
|16
|183
|
Chargers DST LAC
|17
|202
|
A. Borregales K NE
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
J. Taylor RB IND
|2
|14
|
C. McCaffrey RB SF
|3
|35
|
G. Pickens WR DAL
|4
|38
|
Z. Flowers WR BAL
|5
|59
|
J. Love RB ARI
|6
|62
|
S. LaPorta TE DET
|7
|83
|
C. Stroud QB HOU
|8
|86
|
R. Odunze WR CHI
|9
|107
|
B. Young QB CAR
|10
|110
|
M. Penix Jr. QB ATL
|11
|131
|
J. Coker WR CAR
|12
|134
|
T. Tagovailoa QB ATL
|13
|155
|
T. Spears RB TEN
|14
|158
|
T. Bigsby RB PHI
|15
|179
|
K. Fairbairn K HOU
|16
|182
|
B. Allen RB NYJ
|17
|203
|
Vikings DST MIN
|Production Squad FC
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
J. Cook RB BUF
|2
|13
|
C. Lamb WR DAL
|3
|36
|
T. McBride TE ARI
|4
|37
|
M. Nabers WR NYG
|5
|60
|
P. Mahomes QB KC
|6
|61
|
J. Love QB GB
|7
|84
|
C. Godwin WR TB
|8
|85
|
J. Brooks RB CAR
|9
|108
|
G. Kittle TE SF
|10
|109
|
T. Pollard RB TEN
|11
|132
|
A. Jones RB MIN
|12
|133
|
M. Golden WR GB
|13
|156
|
B. Aubrey K DAL
|14
|157
|
Texans DST HOU
|15
|180
|
R. Davis RB BUF
|16
|181
|
J. McMillan WR TB
|17
|204
|
J. Conner RB ARI