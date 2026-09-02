We held our final mock draft Tuesday as part of our Draft-A-Thon to benefit the St. Jude Children's Research Hospital, and it was a lot of fun. There were eight people who made generous donations to St. Jude -- you can still donate by clicking here -- and we are truly grateful for everyone's support during our Draft-A-Thon.
You should study the results below of this 12-team, PPR mock as part of your draft prep. And two things of note that stood out happened with Bentz Deyo from the No. 6 overall pick.
In the first round, Deyo drafted Chase Brown ahead of Jaxon Smith-Njigba, Christian McCaffrey, James Cook and Jonathan Taylor. Most Fantasy managers won't do that -- I actually like Brown more than McCaffrey this season -- but Deyo is bullish on Brown.
"I'm very high on Chase Brown," Deyo said. "How he closed last year, and banking on a healthy Joe Burrow, I think he's set up for a big year. I see JSN going through some regression, and I'm staying away from CMC simply because I don't trust he'll play a full season."
Deyo also drafted MarShawn Lloyd in Round 6, and that's the right spot to target him. Lloyd went after Rhamondre Stevenson and ahead of Jonathon Brooks, and I'm hopeful Lloyd will be a borderline No. 2 Fantasy running back with Josh Jacobs (Commissioner's Exempt List) out.
Deyo is cautiously optimistic for Lloyd this year.
"I wasn't enamored with the Lloyd pick, but I didn't love the wide receivers there," Deyo said. "I guess I'm crossing my fingers with this selection that Jacobs will be out all season, and I get the starting running back on a good offense in the sixth round. Who knows?"
Deyo's roster ended up with Dak Prescott at quarterback, and Brown, Bhayshul Tuten, Lloyd, Woody Marks and Braelon Allen are the running backs. At receiver, Deyo has A.J. Brown, Davante Adams, Quentin Johnston, De'Zhaun Stribling and KC Concepcion. The tight ends are Colston Loveland and Dalton Kincaid.
This is an excellent roster, and Deyo should be in playoff contention this season. I also like my squad from the No. 11 spot.
I've talked a lot about going RB-RB from the back end of Round 1. Here, I went WR-WR-WR with CeeDee Lamb, Justin Jefferson and Ladd McConkey as my first three picks.
I can play all three receivers, with McConkey in the flex, and it worked out well that I still got Travis Etienne in Round 4, David Montgomery in Round 5 and Stevenson in Round 6. You'll need a little luck to get those caliber of running backs after starting WR-WR-WR, but it worked out in this draft.
Justin Herbert is my quarterback, and I added Kyle Monangai, Chris Rodriguez Jr. and Emmett Johnson to round out my backfield. I only selected one other receiver in Brian Thomas Jr., and my tight ends are Mark Andrews and Terrance Ferguson.
This should be a playoff team, but we'll see what happens during the season. Again, thank you to everyone who donated to St. Jude, and good luck with your Fantasy teams this year.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and a FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 13-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Jack Foster, St. Jude donor
2. Joe Capalbo, St. Jude donor
3. James Ernst, St. Jude donor
4. Thomas Denardo, St. Jude donor
5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
6. Bentz Deyo, St. Jude donor
7. Evelyn Ernst, St. Jude donor
8. Adam Aizer, FFT Podcast Host
9. Chandan Yadav, St. Jude donor
10. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
12. Tim Kremin, St. Jude donor
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Jack Foster
|
J. Gibbs RB DET
|2
|Joe Capalbo
|
B. Robinson RB ATL
|3
|James Ernst
|
A. St. Brown WR DET
|4
|Thomas Denardo
|
J. Chase WR CIN
|5
|Thomas Shafer
|
P. Nacua WR LAR
|6
|Bentz Deyo
|
C. Brown RB CIN
|7
|Evelyn Ernst
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|8
|Adam Aizer
|
C. McCaffrey RB SF
|9
|Chandan Yadav
|
J. Cook RB BUF
|10
|Heath Cummings
|
J. Taylor RB IND
|11
|Jamey Eisenberg
|
C. Lamb WR DAL
|12
|Tim Kremin
|
K. Walker III RB KC
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Tim Kremin
|
O. Hampton RB LAC
|14
|Jamey Eisenberg
|
J. Jefferson WR MIN
|15
|Heath Cummings
|
D. London WR ATL
|16
|Chandan Yadav
|
S. Barkley RB PHI
|17
|Adam Aizer
|
D. Achane RB MIA
|18
|Evelyn Ernst
|
D. Henry RB BAL
|19
|Bentz Deyo
|
A. Brown WR NE
|20
|Thomas Shafer
|
R. Rice WR KC
|21
|Thomas Denardo
|
C. Olave WR NO
|22
|James Ernst
|
A. Jeanty RB LV
|23
|Joe Capalbo
|
N. Collins WR HOU
|24
|Jack Foster
|
B. Bowers TE LV
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Jack Foster
|
M. Nabers WR NYG
|26
|Joe Capalbo
|
T. McBride TE ARI
|27
|James Ernst
|
T. McMillan WR CAR
|28
|Thomas Denardo
|
K. Williams RB LAR
|29
|Thomas Shafer
|
G. Pickens WR DAL
|30
|Bentz Deyo
|
C. Loveland TE CHI
|31
|Evelyn Ernst
|
D. Smith WR PHI
|32
|Adam Aizer
|
T. Higgins WR CIN
|33
|Chandan Yadav
|
J. Williams RB DAL
|34
|Heath Cummings
|
Z. Flowers WR BAL
|35
|Jamey Eisenberg
|
L. McConkey WR LAC
|36
|Tim Kremin
|
J. Allen QB BUF
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Tim Kremin
|
G. Wilson WR NYJ
|38
|Jamey Eisenberg
|
T. Etienne RB NO
|39
|Heath Cummings
|
B. Hall RB NYJ
|40
|Chandan Yadav
|
J. Waddle WR DEN
|41
|Adam Aizer
|
J. Love RB ARI
|42
|Evelyn Ernst
|
D. Swift RB CHI
|43
|Bentz Deyo
|
B. Tuten RB JAC
|44
|Thomas Shafer
|
L. Jackson QB BAL
|45
|Thomas Denardo
|
E. Egbuka WR TB
|46
|James Ernst
|
C. Skattebo RB NYG
|47
|Joe Capalbo
|
L. Burden III WR CHI
|48
|Jack Foster
|
D. Moore WR BUF
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Jack Foster
|
Q. Judkins RB CLE
|50
|Joe Capalbo
|
D. Maye QB NE
|51
|James Ernst
|
K. Pitts TE ATL
|52
|Thomas Denardo
|
J. Price RB SEA
|53
|Thomas Shafer
|
B. Irving RB TB
|54
|Bentz Deyo
|
D. Adams WR LAR
|55
|Evelyn Ernst
|
I. Likely TE NYG
|56
|Adam Aizer
|
J. Williams WR DET
|57
|Chandan Yadav
|
P. Washington WR JAC
|58
|Heath Cummings
|
T. McLaurin WR WAS
|59
|Jamey Eisenberg
|
D. Montgomery RB HOU
|60
|Tim Kremin
|
T. Warren TE IND
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Tim Kremin
|
C. Watson WR GB
|62
|Jamey Eisenberg
|
R. Stevenson RB NE
|63
|Heath Cummings
|
S. LaPorta TE DET
|64
|Chandan Yadav
|
T. Kraft TE GB
|65
|Adam Aizer
|
M. Evans WR SF
|66
|Evelyn Ernst
|
J. Burrow QB CIN
|67
|Bentz Deyo
|
M. Lloyd RB GB
|68
|Thomas Shafer
|
J. Brooks RB CAR
|69
|Thomas Denardo
|
A. Pierce WR IND
|70
|James Ernst
|
J. Dart QB NYG
|71
|Joe Capalbo
|
C. Godwin WR TB
|72
|Jack Foster
|
R. Odunze WR CHI
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Jack Foster
|
T. Pollard RB TEN
|74
|Joe Capalbo
|
T. Henderson RB NE
|75
|James Ernst
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|76
|Thomas Denardo
|
J. Warren RB PIT
|77
|Thomas Shafer
|
G. Kittle TE SF
|78
|Bentz Deyo
|
D. Prescott QB DAL
|79
|Evelyn Ernst
|
J. Addison WR MIN
|80
|Adam Aizer
|
J. Daniels QB WAS
|81
|Chandan Yadav
|
R. Dowdle RB PIT
|82
|Heath Cummings
|
J. Hurts QB PHI
|83
|Jamey Eisenberg
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|84
|Tim Kremin
|
C. Sutton WR DEN
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Tim Kremin
|
J. Mason RB MIN
|86
|Jamey Eisenberg
|
J. Herbert QB LAC
|87
|Heath Cummings
|
J. Dobbins RB DEN
|88
|Chandan Yadav
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|89
|Adam Aizer
|
B. Corum RB LAR
|90
|Evelyn Ernst
|
K. Gainwell RB TB
|91
|Bentz Deyo
|
Q. Johnston WR LAC
|92
|Thomas Shafer
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|93
|Thomas Denardo
|
C. Williams QB CHI
|94
|James Ernst
|
R. White RB WAS
|95
|Joe Capalbo
|
R. Harvey RB DEN
|96
|Jack Foster
|
C. Hubbard RB CAR
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Jack Foster
|
M. Pittman WR PIT
|98
|Joe Capalbo
|
J. Reed WR GB
|99
|James Ernst
|
D. Goedert TE PHI
|100
|Thomas Denardo
|
A. Jones RB MIN
|101
|Thomas Shafer
|
M. Washington Jr. RB LV
|102
|Bentz Deyo
|
K. Concepcion WR CLE
|103
|Evelyn Ernst
|
D. Schultz TE HOU
|104
|Adam Aizer
|
T. Kelce TE KC
|105
|Chandan Yadav
|
J. Coker WR CAR
|106
|Heath Cummings
|
D. Metcalf WR PIT
|107
|Jamey Eisenberg
|
K. Monangai RB CHI
|108
|Tim Kremin
|
J. Jacobs RB GB
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Tim Kremin
|
J. Meyers WR JAC
|110
|Jamey Eisenberg
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|111
|Heath Cummings
|
C. Tate WR TEN
|112
|Chandan Yadav
|
T. Lawrence QB JAC
|113
|Adam Aizer
|
J. Downs WR IND
|114
|Evelyn Ernst
|
S. Diggs WR WAS
|115
|Bentz Deyo
|
D. Stribling WR SF
|116
|Thomas Shafer
|
M. Wilson WR ARI
|117
|Thomas Denardo
|
J. Ferguson TE DAL
|118
|James Ernst
|
R. Doubs WR NE
|119
|Joe Capalbo
|
J. Coleman RB DEN
|120
|Jack Foster
|
M. Golden WR GB
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Jack Foster
|
J. Tyson WR NO
|122
|Joe Capalbo
|
T. Spears RB TEN
|123
|James Ernst
|
T. Allgeier RB ARI
|124
|Thomas Denardo
|
W. Robinson WR TEN
|125
|Thomas Shafer
|
Z. Charbonnet RB SEA
|126
|Bentz Deyo
|
W. Marks RB HOU
|127
|Evelyn Ernst
|
T. Bigsby RB PHI
|128
|Adam Aizer
|
K. Black RB SF
|129
|Chandan Yadav
|
M. Lemon WR PHI
|130
|Heath Cummings
|
B. Purdy QB SF
|131
|Jamey Eisenberg
|
M. Andrews TE BAL
|132
|Tim Kremin
|
K. Shakir WR BUF
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Tim Kremin
|
T. Tucker WR LV
|134
|Jamey Eisenberg
|
E. Johnson RB KC
|135
|Heath Cummings
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|136
|Chandan Yadav
|
J. Goff QB DET
|137
|Adam Aizer
|
M. Stafford QB LAR
|138
|Evelyn Ernst
|
X. Worthy WR KC
|139
|Bentz Deyo
|
B. Allen RB NYJ
|140
|Thomas Shafer
|
P. Mahomes QB KC
|141
|Thomas Denardo
|
B. Mayfield QB TB
|142
|James Ernst
|
M. Fields WR NYG
|143
|Joe Capalbo
|
D. Samuel WR SF
|144
|Jack Foster
|
D. Sampson RB CLE
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Jack Foster
|
B. Nix QB DEN
|146
|Joe Capalbo
|
R. Davis RB BUF
|147
|James Ernst
|
K. Murray QB MIN
|148
|Thomas Denardo
|
J. Johnson TE NO
|149
|Thomas Shafer
|
K. Mitchell RB LAC
|150
|Bentz Deyo
|
D. Kincaid TE BUF
|151
|Evelyn Ernst
|
S. Darnold QB SEA
|152
|Adam Aizer
|
J. McMillan WR TB
|153
|Chandan Yadav
|
R. Shaheed WR SEA
|154
|Heath Cummings
|
I. Pacheco RB DET
|155
|Jamey Eisenberg
|
T. Ferguson TE LAR
|156
|Tim Kremin
|
O. Beckham Jr. WR NYG
Team by Team
|Jack Foster
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Gibbs RB DET
|2
|24
|
B. Bowers TE LV
|3
|25
|
M. Nabers WR NYG
|4
|48
|
D. Moore WR BUF
|5
|49
|
Q. Judkins RB CLE
|6
|72
|
R. Odunze WR CHI
|7
|73
|
T. Pollard RB TEN
|8
|96
|
C. Hubbard RB CAR
|9
|97
|
M. Pittman WR PIT
|10
|120
|
M. Golden WR GB
|11
|121
|
J. Tyson WR NO
|12
|144
|
D. Sampson RB CLE
|13
|145
|
B. Nix QB DEN
|Joe Capalbo
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
B. Robinson RB ATL
|2
|23
|
N. Collins WR HOU
|3
|26
|
T. McBride TE ARI
|4
|47
|
L. Burden III WR CHI
|5
|50
|
D. Maye QB NE
|6
|71
|
C. Godwin WR TB
|7
|74
|
T. Henderson RB NE
|8
|95
|
R. Harvey RB DEN
|9
|98
|
J. Reed WR GB
|10
|119
|
J. Coleman RB DEN
|11
|122
|
T. Spears RB TEN
|12
|143
|
D. Samuel WR SF
|13
|146
|
R. Davis RB BUF
|James Ernst
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
A. St. Brown WR DET
|2
|22
|
A. Jeanty RB LV
|3
|27
|
T. McMillan WR CAR
|4
|46
|
C. Skattebo RB NYG
|5
|51
|
K. Pitts TE ATL
|6
|70
|
J. Dart QB NYG
|7
|75
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|8
|94
|
R. White RB WAS
|9
|99
|
D. Goedert TE PHI
|10
|118
|
R. Doubs WR NE
|11
|123
|
T. Allgeier RB ARI
|12
|142
|
M. Fields WR NYG
|13
|147
|
K. Murray QB MIN
|Thomas Denardo
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
J. Chase WR CIN
|2
|21
|
C. Olave WR NO
|3
|28
|
K. Williams RB LAR
|4
|45
|
E. Egbuka WR TB
|5
|52
|
J. Price RB SEA
|6
|69
|
A. Pierce WR IND
|7
|76
|
J. Warren RB PIT
|8
|93
|
C. Williams QB CHI
|9
|100
|
A. Jones RB MIN
|10
|117
|
J. Ferguson TE DAL
|11
|124
|
W. Robinson WR TEN
|12
|141
|
B. Mayfield QB TB
|13
|148
|
J. Johnson TE NO
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
P. Nacua WR LAR
|2
|20
|
R. Rice WR KC
|3
|29
|
G. Pickens WR DAL
|4
|44
|
L. Jackson QB BAL
|5
|53
|
B. Irving RB TB
|6
|68
|
J. Brooks RB CAR
|7
|77
|
G. Kittle TE SF
|8
|92
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|9
|101
|
M. Washington Jr. RB LV
|10
|116
|
M. Wilson WR ARI
|11
|125
|
Z. Charbonnet RB SEA
|12
|140
|
P. Mahomes QB KC
|13
|149
|
K. Mitchell RB LAC
|Bentz Deyo
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
C. Brown RB CIN
|2
|19
|
A. Brown WR NE
|3
|30
|
C. Loveland TE CHI
|4
|43
|
B. Tuten RB JAC
|5
|54
|
D. Adams WR LAR
|6
|67
|
M. Lloyd RB GB
|7
|78
|
D. Prescott QB DAL
|8
|91
|
Q. Johnston WR LAC
|9
|102
|
K. Concepcion WR CLE
|10
|115
|
D. Stribling WR SF
|11
|126
|
W. Marks RB HOU
|12
|139
|
B. Allen RB NYJ
|13
|150
|
D. Kincaid TE BUF
|Evelyn Ernst
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|18
|
D. Henry RB BAL
|3
|31
|
D. Smith WR PHI
|4
|42
|
D. Swift RB CHI
|5
|55
|
I. Likely TE NYG
|6
|66
|
J. Burrow QB CIN
|7
|79
|
J. Addison WR MIN
|8
|90
|
K. Gainwell RB TB
|9
|103
|
D. Schultz TE HOU
|10
|114
|
S. Diggs WR WAS
|11
|127
|
T. Bigsby RB PHI
|12
|138
|
X. Worthy WR KC
|13
|151
|
S. Darnold QB SEA
|Adam Aizer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|17
|
D. Achane RB MIA
|3
|32
|
T. Higgins WR CIN
|4
|41
|
J. Love RB ARI
|5
|56
|
J. Williams WR DET
|6
|65
|
M. Evans WR SF
|7
|80
|
J. Daniels QB WAS
|8
|89
|
B. Corum RB LAR
|9
|104
|
T. Kelce TE KC
|10
|113
|
J. Downs WR IND
|11
|128
|
K. Black RB SF
|12
|137
|
M. Stafford QB LAR
|13
|152
|
J. McMillan WR TB
|Chandan Yadav
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
J. Cook RB BUF
|2
|16
|
S. Barkley RB PHI
|3
|33
|
J. Williams RB DAL
|4
|40
|
J. Waddle WR DEN
|5
|57
|
P. Washington WR JAC
|6
|64
|
T. Kraft TE GB
|7
|81
|
R. Dowdle RB PIT
|8
|88
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|9
|105
|
J. Coker WR CAR
|10
|112
|
T. Lawrence QB JAC
|11
|129
|
M. Lemon WR PHI
|12
|136
|
J. Goff QB DET
|13
|153
|
R. Shaheed WR SEA
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
J. Taylor RB IND
|2
|15
|
D. London WR ATL
|3
|34
|
Z. Flowers WR BAL
|4
|39
|
B. Hall RB NYJ
|5
|58
|
T. McLaurin WR WAS
|6
|63
|
S. LaPorta TE DET
|7
|82
|
J. Hurts QB PHI
|8
|87
|
J. Dobbins RB DEN
|9
|106
|
D. Metcalf WR PIT
|10
|111
|
C. Tate WR TEN
|11
|130
|
B. Purdy QB SF
|12
|135
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|13
|154
|
I. Pacheco RB DET
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
C. Lamb WR DAL
|2
|14
|
J. Jefferson WR MIN
|3
|35
|
L. McConkey WR LAC
|4
|38
|
T. Etienne RB NO
|5
|59
|
D. Montgomery RB HOU
|6
|62
|
R. Stevenson RB NE
|7
|83
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|8
|86
|
J. Herbert QB LAC
|9
|107
|
K. Monangai RB CHI
|10
|110
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|11
|131
|
M. Andrews TE BAL
|12
|134
|
E. Johnson RB KC
|13
|155
|
T. Ferguson TE LAR
|Tim Kremin
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
K. Walker III RB KC
|2
|13
|
O. Hampton RB LAC
|3
|36
|
J. Allen QB BUF
|4
|37
|
G. Wilson WR NYJ
|5
|60
|
T. Warren TE IND
|6
|61
|
C. Watson WR GB
|7
|84
|
C. Sutton WR DEN
|8
|85
|
J. Mason RB MIN
|9
|108
|
J. Jacobs RB GB
|10
|109
|
J. Meyers WR JAC
|11
|132
|
K. Shakir WR BUF
|12
|133
|
T. Tucker WR LV
|13
|156
|
O. Beckham Jr. WR NYG