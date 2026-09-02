We held our final mock draft Tuesday as part of our Draft-A-Thon to benefit the St. Jude Children's Research Hospital, and it was a lot of fun. There were eight people who made generous donations to St. Jude -- you can still donate by clicking here -- and we are truly grateful for everyone's support during our Draft-A-Thon.

You should study the results below of this 12-team, PPR mock as part of your draft prep. And two things of note that stood out happened with Bentz Deyo from the No. 6 overall pick.

In the first round, Deyo drafted Chase Brown ahead of Jaxon Smith-Njigba, Christian McCaffrey, James Cook and Jonathan Taylor. Most Fantasy managers won't do that -- I actually like Brown more than McCaffrey this season -- but Deyo is bullish on Brown.

"I'm very high on Chase Brown," Deyo said. "How he closed last year, and banking on a healthy Joe Burrow, I think he's set up for a big year. I see JSN going through some regression, and I'm staying away from CMC simply because I don't trust he'll play a full season."

Deyo also drafted MarShawn Lloyd in Round 6, and that's the right spot to target him. Lloyd went after Rhamondre Stevenson and ahead of Jonathon Brooks, and I'm hopeful Lloyd will be a borderline No. 2 Fantasy running back with Josh Jacobs (Commissioner's Exempt List) out.

Deyo is cautiously optimistic for Lloyd this year.

"I wasn't enamored with the Lloyd pick, but I didn't love the wide receivers there," Deyo said. "I guess I'm crossing my fingers with this selection that Jacobs will be out all season, and I get the starting running back on a good offense in the sixth round. Who knows?"

Deyo's roster ended up with Dak Prescott at quarterback, and Brown, Bhayshul Tuten, Lloyd, Woody Marks and Braelon Allen are the running backs. At receiver, Deyo has A.J. Brown, Davante Adams, Quentin Johnston, De'Zhaun Stribling and KC Concepcion. The tight ends are Colston Loveland and Dalton Kincaid.

This is an excellent roster, and Deyo should be in playoff contention this season. I also like my squad from the No. 11 spot.

I've talked a lot about going RB-RB from the back end of Round 1. Here, I went WR-WR-WR with CeeDee Lamb, Justin Jefferson and Ladd McConkey as my first three picks.

I can play all three receivers, with McConkey in the flex, and it worked out well that I still got Travis Etienne in Round 4, David Montgomery in Round 5 and Stevenson in Round 6. You'll need a little luck to get those caliber of running backs after starting WR-WR-WR, but it worked out in this draft.

Justin Herbert is my quarterback, and I added Kyle Monangai, Chris Rodriguez Jr. and Emmett Johnson to round out my backfield. I only selected one other receiver in Brian Thomas Jr., and my tight ends are Mark Andrews and Terrance Ferguson.

This should be a playoff team, but we'll see what happens during the season. Again, thank you to everyone who donated to St. Jude, and good luck with your Fantasy teams this year.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and a FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 13-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Jack Foster, St. Jude donor
2. Joe Capalbo, St. Jude donor
3. James Ernst, St. Jude donor
4. Thomas Denardo, St. Jude donor
5. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
6. Bentz Deyo, St. Jude donor
7. Evelyn Ernst, St. Jude donor
8. Adam Aizer, FFT Podcast Host
9. Chandan Yadav, St. Jude donor
10. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
11. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
12. Tim Kremin, St. Jude donor

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Jack Foster J. Gibbs RB DET
2 Joe Capalbo B. Robinson RB ATL
3 James Ernst A. St. Brown WR DET
4 Thomas Denardo J. Chase WR CIN
5 Thomas Shafer P. Nacua WR LAR
6 Bentz Deyo C. Brown RB CIN
7 Evelyn Ernst J. Smith-Njigba WR SEA
8 Adam Aizer C. McCaffrey RB SF
9 Chandan Yadav J. Cook RB BUF
10 Heath Cummings J. Taylor RB IND
11 Jamey Eisenberg C. Lamb WR DAL
12 Tim Kremin K. Walker III RB KC
Round 2
Pos Team Player
13 Tim Kremin O. Hampton RB LAC
14 Jamey Eisenberg J. Jefferson WR MIN
15 Heath Cummings D. London WR ATL
16 Chandan Yadav S. Barkley RB PHI
17 Adam Aizer D. Achane RB MIA
18 Evelyn Ernst D. Henry RB BAL
19 Bentz Deyo A. Brown WR NE
20 Thomas Shafer R. Rice WR KC
21 Thomas Denardo C. Olave WR NO
22 James Ernst A. Jeanty RB LV
23 Joe Capalbo N. Collins WR HOU
24 Jack Foster B. Bowers TE LV
Round 3
Pos Team Player
25 Jack Foster M. Nabers WR NYG
26 Joe Capalbo T. McBride TE ARI
27 James Ernst T. McMillan WR CAR
28 Thomas Denardo K. Williams RB LAR
29 Thomas Shafer G. Pickens WR DAL
30 Bentz Deyo C. Loveland TE CHI
31 Evelyn Ernst D. Smith WR PHI
32 Adam Aizer T. Higgins WR CIN
33 Chandan Yadav J. Williams RB DAL
34 Heath Cummings Z. Flowers WR BAL
35 Jamey Eisenberg L. McConkey WR LAC
36 Tim Kremin J. Allen QB BUF
Round 4
Pos Team Player
37 Tim Kremin G. Wilson WR NYJ
38 Jamey Eisenberg T. Etienne RB NO
39 Heath Cummings B. Hall RB NYJ
40 Chandan Yadav J. Waddle WR DEN
41 Adam Aizer J. Love RB ARI
42 Evelyn Ernst D. Swift RB CHI
43 Bentz Deyo B. Tuten RB JAC
44 Thomas Shafer L. Jackson QB BAL
45 Thomas Denardo E. Egbuka WR TB
46 James Ernst C. Skattebo RB NYG
47 Joe Capalbo L. Burden III WR CHI
48 Jack Foster D. Moore WR BUF
Round 5
Pos Team Player
49 Jack Foster Q. Judkins RB CLE
50 Joe Capalbo D. Maye QB NE
51 James Ernst K. Pitts TE ATL
52 Thomas Denardo J. Price RB SEA
53 Thomas Shafer B. Irving RB TB
54 Bentz Deyo D. Adams WR LAR
55 Evelyn Ernst I. Likely TE NYG
56 Adam Aizer J. Williams WR DET
57 Chandan Yadav P. Washington WR JAC
58 Heath Cummings T. McLaurin WR WAS
59 Jamey Eisenberg D. Montgomery RB HOU
60 Tim Kremin T. Warren TE IND
Round 6
Pos Team Player
61 Tim Kremin C. Watson WR GB
62 Jamey Eisenberg R. Stevenson RB NE
63 Heath Cummings S. LaPorta TE DET
64 Chandan Yadav T. Kraft TE GB
65 Adam Aizer M. Evans WR SF
66 Evelyn Ernst J. Burrow QB CIN
67 Bentz Deyo M. Lloyd RB GB
68 Thomas Shafer J. Brooks RB CAR
69 Thomas Denardo A. Pierce WR IND
70 James Ernst J. Dart QB NYG
71 Joe Capalbo C. Godwin WR TB
72 Jack Foster R. Odunze WR CHI
Round 7
Pos Team Player
73 Jack Foster T. Pollard RB TEN
74 Joe Capalbo T. Henderson RB NE
75 James Ernst M. Harrison Jr. WR ARI
76 Thomas Denardo J. Warren RB PIT
77 Thomas Shafer G. Kittle TE SF
78 Bentz Deyo D. Prescott QB DAL
79 Evelyn Ernst J. Addison WR MIN
80 Adam Aizer J. Daniels QB WAS
81 Chandan Yadav R. Dowdle RB PIT
82 Heath Cummings J. Hurts QB PHI
83 Jamey Eisenberg B. Thomas Jr. WR JAC
84 Tim Kremin C. Sutton WR DEN
Round 8
Pos Team Player
85 Tim Kremin J. Mason RB MIN
86 Jamey Eisenberg J. Herbert QB LAC
87 Heath Cummings J. Dobbins RB DEN
88 Chandan Yadav J. Croskey-Merritt RB WAS
89 Adam Aizer B. Corum RB LAR
90 Evelyn Ernst K. Gainwell RB TB
91 Bentz Deyo Q. Johnston WR LAC
92 Thomas Shafer H. Fannin Jr. TE CLE
93 Thomas Denardo C. Williams QB CHI
94 James Ernst R. White RB WAS
95 Joe Capalbo R. Harvey RB DEN
96 Jack Foster C. Hubbard RB CAR
Round 9
Pos Team Player
97 Jack Foster M. Pittman WR PIT
98 Joe Capalbo J. Reed WR GB
99 James Ernst D. Goedert TE PHI
100 Thomas Denardo A. Jones RB MIN
101 Thomas Shafer M. Washington Jr. RB LV
102 Bentz Deyo K. Concepcion WR CLE
103 Evelyn Ernst D. Schultz TE HOU
104 Adam Aizer T. Kelce TE KC
105 Chandan Yadav J. Coker WR CAR
106 Heath Cummings D. Metcalf WR PIT
107 Jamey Eisenberg K. Monangai RB CHI
108 Tim Kremin J. Jacobs RB GB
Round 10
Pos Team Player
109 Tim Kremin J. Meyers WR JAC
110 Jamey Eisenberg C. Rodriguez Jr. RB JAC
111 Heath Cummings C. Tate WR TEN
112 Chandan Yadav T. Lawrence QB JAC
113 Adam Aizer J. Downs WR IND
114 Evelyn Ernst S. Diggs WR WAS
115 Bentz Deyo D. Stribling WR SF
116 Thomas Shafer M. Wilson WR ARI
117 Thomas Denardo J. Ferguson TE DAL
118 James Ernst R. Doubs WR NE
119 Joe Capalbo J. Coleman RB DEN
120 Jack Foster M. Golden WR GB
Round 11
Pos Team Player
121 Jack Foster J. Tyson WR NO
122 Joe Capalbo T. Spears RB TEN
123 James Ernst T. Allgeier RB ARI
124 Thomas Denardo W. Robinson WR TEN
125 Thomas Shafer Z. Charbonnet RB SEA
126 Bentz Deyo W. Marks RB HOU
127 Evelyn Ernst T. Bigsby RB PHI
128 Adam Aizer K. Black RB SF
129 Chandan Yadav M. Lemon WR PHI
130 Heath Cummings B. Purdy QB SF
131 Jamey Eisenberg M. Andrews TE BAL
132 Tim Kremin K. Shakir WR BUF
Round 12
Pos Team Player
133 Tim Kremin T. Tucker WR LV
134 Jamey Eisenberg E. Johnson RB KC
135 Heath Cummings B. Robinson Jr. RB ATL
136 Chandan Yadav J. Goff QB DET
137 Adam Aizer M. Stafford QB LAR
138 Evelyn Ernst X. Worthy WR KC
139 Bentz Deyo B. Allen RB NYJ
140 Thomas Shafer P. Mahomes QB KC
141 Thomas Denardo B. Mayfield QB TB
142 James Ernst M. Fields WR NYG
143 Joe Capalbo D. Samuel WR SF
144 Jack Foster D. Sampson RB CLE
Round 13
Pos Team Player
145 Jack Foster B. Nix QB DEN
146 Joe Capalbo R. Davis RB BUF
147 James Ernst K. Murray QB MIN
148 Thomas Denardo J. Johnson TE NO
149 Thomas Shafer K. Mitchell RB LAC
150 Bentz Deyo D. Kincaid TE BUF
151 Evelyn Ernst S. Darnold QB SEA
152 Adam Aizer J. McMillan WR TB
153 Chandan Yadav R. Shaheed WR SEA
154 Heath Cummings I. Pacheco RB DET
155 Jamey Eisenberg T. Ferguson TE LAR
156 Tim Kremin O. Beckham Jr. WR NYG
Team by Team
Jack Foster
Rd Pk Player
1 1 J. Gibbs RB DET
2 24 B. Bowers TE LV
3 25 M. Nabers WR NYG
4 48 D. Moore WR BUF
5 49 Q. Judkins RB CLE
6 72 R. Odunze WR CHI
7 73 T. Pollard RB TEN
8 96 C. Hubbard RB CAR
9 97 M. Pittman WR PIT
10 120 M. Golden WR GB
11 121 J. Tyson WR NO
12 144 D. Sampson RB CLE
13 145 B. Nix QB DEN
Joe Capalbo
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 N. Collins WR HOU
3 26 T. McBride TE ARI
4 47 L. Burden III WR CHI
5 50 D. Maye QB NE
6 71 C. Godwin WR TB
7 74 T. Henderson RB NE
8 95 R. Harvey RB DEN
9 98 J. Reed WR GB
10 119 J. Coleman RB DEN
11 122 T. Spears RB TEN
12 143 D. Samuel WR SF
13 146 R. Davis RB BUF
James Ernst
Rd Pk Player
1 3 A. St. Brown WR DET
2 22 A. Jeanty RB LV
3 27 T. McMillan WR CAR
4 46 C. Skattebo RB NYG
5 51 K. Pitts TE ATL
6 70 J. Dart QB NYG
7 75 M. Harrison Jr. WR ARI
8 94 R. White RB WAS
9 99 D. Goedert TE PHI
10 118 R. Doubs WR NE
11 123 T. Allgeier RB ARI
12 142 M. Fields WR NYG
13 147 K. Murray QB MIN
Thomas Denardo
Rd Pk Player
1 4 J. Chase WR CIN
2 21 C. Olave WR NO
3 28 K. Williams RB LAR
4 45 E. Egbuka WR TB
5 52 J. Price RB SEA
6 69 A. Pierce WR IND
7 76 J. Warren RB PIT
8 93 C. Williams QB CHI
9 100 A. Jones RB MIN
10 117 J. Ferguson TE DAL
11 124 W. Robinson WR TEN
12 141 B. Mayfield QB TB
13 148 J. Johnson TE NO
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 5 P. Nacua WR LAR
2 20 R. Rice WR KC
3 29 G. Pickens WR DAL
4 44 L. Jackson QB BAL
5 53 B. Irving RB TB
6 68 J. Brooks RB CAR
7 77 G. Kittle TE SF
8 92 H. Fannin Jr. TE CLE
9 101 M. Washington Jr. RB LV
10 116 M. Wilson WR ARI
11 125 Z. Charbonnet RB SEA
12 140 P. Mahomes QB KC
13 149 K. Mitchell RB LAC
Bentz Deyo
Rd Pk Player
1 6 C. Brown RB CIN
2 19 A. Brown WR NE
3 30 C. Loveland TE CHI
4 43 B. Tuten RB JAC
5 54 D. Adams WR LAR
6 67 M. Lloyd RB GB
7 78 D. Prescott QB DAL
8 91 Q. Johnston WR LAC
9 102 K. Concepcion WR CLE
10 115 D. Stribling WR SF
11 126 W. Marks RB HOU
12 139 B. Allen RB NYJ
13 150 D. Kincaid TE BUF
Evelyn Ernst
Rd Pk Player
1 7 J. Smith-Njigba WR SEA
2 18 D. Henry RB BAL
3 31 D. Smith WR PHI
4 42 D. Swift RB CHI
5 55 I. Likely TE NYG
6 66 J. Burrow QB CIN
7 79 J. Addison WR MIN
8 90 K. Gainwell RB TB
9 103 D. Schultz TE HOU
10 114 S. Diggs WR WAS
11 127 T. Bigsby RB PHI
12 138 X. Worthy WR KC
13 151 S. Darnold QB SEA
Adam Aizer
Rd Pk Player
1 8 C. McCaffrey RB SF
2 17 D. Achane RB MIA
3 32 T. Higgins WR CIN
4 41 J. Love RB ARI
5 56 J. Williams WR DET
6 65 M. Evans WR SF
7 80 J. Daniels QB WAS
8 89 B. Corum RB LAR
9 104 T. Kelce TE KC
10 113 J. Downs WR IND
11 128 K. Black RB SF
12 137 M. Stafford QB LAR
13 152 J. McMillan WR TB
Chandan Yadav
Rd Pk Player
1 9 J. Cook RB BUF
2 16 S. Barkley RB PHI
3 33 J. Williams RB DAL
4 40 J. Waddle WR DEN
5 57 P. Washington WR JAC
6 64 T. Kraft TE GB
7 81 R. Dowdle RB PIT
8 88 J. Croskey-Merritt RB WAS
9 105 J. Coker WR CAR
10 112 T. Lawrence QB JAC
11 129 M. Lemon WR PHI
12 136 J. Goff QB DET
13 153 R. Shaheed WR SEA
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 10 J. Taylor RB IND
2 15 D. London WR ATL
3 34 Z. Flowers WR BAL
4 39 B. Hall RB NYJ
5 58 T. McLaurin WR WAS
6 63 S. LaPorta TE DET
7 82 J. Hurts QB PHI
8 87 J. Dobbins RB DEN
9 106 D. Metcalf WR PIT
10 111 C. Tate WR TEN
11 130 B. Purdy QB SF
12 135 B. Robinson Jr. RB ATL
13 154 I. Pacheco RB DET
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 11 C. Lamb WR DAL
2 14 J. Jefferson WR MIN
3 35 L. McConkey WR LAC
4 38 T. Etienne RB NO
5 59 D. Montgomery RB HOU
6 62 R. Stevenson RB NE
7 83 B. Thomas Jr. WR JAC
8 86 J. Herbert QB LAC
9 107 K. Monangai RB CHI
10 110 C. Rodriguez Jr. RB JAC
11 131 M. Andrews TE BAL
12 134 E. Johnson RB KC
13 155 T. Ferguson TE LAR
Tim Kremin
Rd Pk Player
1 12 K. Walker III RB KC
2 13 O. Hampton RB LAC
3 36 J. Allen QB BUF
4 37 G. Wilson WR NYJ
5 60 T. Warren TE IND
6 61 C. Watson WR GB
7 84 C. Sutton WR DEN
8 85 J. Mason RB MIN
9 108 J. Jacobs RB GB
10 109 J. Meyers WR JAC
11 132 K. Shakir WR BUF
12 133 T. Tucker WR LV
13 156 O. Beckham Jr. WR NYG
Add CBS Sports on Google