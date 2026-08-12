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2026 St. Jude Fantasy football PPR mock draft: CeeDee Lamb's surprising fall creates one of the best values

This 12-team PPR mock draft offers a closer look at how different strategies can shape a Fantasy roster

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We held our first mock draft to benefit the St. Jude Children's Research Hospital as part of our Draft-A-Thon on Tuesday night, and it was awesome. This was a 12-team, PPR league, and you should study the results to prepare for your Draft Day.

We will be doing these mock drafts throughout August, and you can participate by making a donation to St. Jude. There are other ways you can support our Draft-A-Thon as well, and you can find all the information by clicking here.

Several things stood out in this mock draft, including Derrick Henry at No. 12 overall, George Pickens selected before CeeDee Lamb, A.J. Brown drafted ahead of Justin Jefferson and Rome Odunze over Luther Burden III. Christian McCaffrey also fell to No. 11 overall, which was a surprise to Fantasy manager Andrew Gottfried.

"I definitely wanted one running back near the turn, and I am a CMC truther," Gottfried said. "I'm not concerned at all about him missing practice this week, and I am willing to take the risk that I may have drafted the best player in Fantasy."

Gottfried also benefited when Lamb fell to No. 14 overall, and Gottfried loved the beginning of his draft.

"Lamb was too good a value to pass on," Gottfried said. "My strategy was to leave Round 2 with at least one running back and wasn't opposed to starting RB-RB, but seeing Lamb available in PPR, I was satisfied with the start."

Gottfried filled out his starting lineup with Caleb Williams at quarterback, McCaffrey and Josh Jacobs at running back, Lamb and Ladd McConkey at receiver and Kyle Pitts at tight end. His two flex options are Christian Watson and Bhayshul Tuten, and his bench features Blake Corum, Alvin Kamara, Makai Lemon, Khalil Shakir, Jauan Jennings and Omar Cooper Jr.

As long as McCaffrey (tightness) and Jacobs (groin) are healthy -- both missed practice this week -- then this team should be in playoff contention.

Three managers started their draft with a RB-RB approach -- Eddie Cook at No. 7 with James Cook and Saquon Barkley, Gert Ojeda at No. 9 with Chase Brown and Omarion Hampton and Frank Neill at No. 10 with Ashton Jeanty and De'Von Achane -- and you should check out how they filled out their rosters. Of these teams, I like what Eddie Cook and Ojeda did throughout the draft.

Cook got Jaylen Waddle, Terry McLaurin, Parker Washington and Chris Godwin for his starting receivers and flex, and Trey McBride is at tight end. Cook also has Jalen Hurts at quarterback. And the bench is solid with Rachaad White, Tyrone Tracy Jr., Ray Davis, Jayden Higgins, Denzel Boston and Zachariah Branch.

Ojeda's starting receivers and flex are Chris Olave, Tee Higgins, Odunze and Josh Downs, and Ojeda has Drake Maye at quarterback and George Kittle at tight end. The bench is J.K. Dobbins, Chris Rodriguez Jr., Jonah Coleman, Deebo Samuel, Tyler Shough and Greg Dulcich.

Both of those rosters should be competitive. And I like my roster as well, which featured a Hero-RB build after picking Bijan Robinson at No. 2 overall.

I didn't draft my second running back until Jordan Mason in Round 8, and he could be a nice surprise as the starter in Minnesota. I also drafted Aaron Jones in Round 10 as insurance, but I like my running back corps with Robinson, Mason, Jones, Jacory Croskey-Merritt, MarShawn Lloyd and George Holani. As long as Robinson is healthy, my No. 2 running back just needs to be average for this team to compete for a playoff spot.

The rest of my roster is excellent with Jayden Daniels and Kyler Murray at quarterback, DeVonta Smith, Garrett Wilson, D.J. Moore, Brian Thomas Jr. and Matthew Golden at receiver and Brock Bowers at tight end. I should have the best group of pass catchers in this league, and Daniels has top-five upside if he stays healthy this year.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Trevor Stahly, St. Jude donor
2. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
3. Joshua Hammond, St. Jude donor
4. Nick Fox, St. Jude donor
5. Jack Grzenia, St. Jude donor
6. G.K. Trusty, St. Jude donor
7. Eddie Cook, St. Jude donor
8. JonPaul Crichton, St. Jude donor
9. Gert Ojeda, St. Jude donor
10. Frank Neill, St. Jude donor
11. Andrew Gottfried, St. Jude donor
12. Ked King, St. Jude donor

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Trevor Stahly J. Gibbs RB DET
2 Jamey Eisenberg B. Robinson RB ATL
3 Joshua Hammond J. Chase WR CIN
4 Nick Fox J. Smith-Njigba WR SEA
5 Jack Grzenia P. Nacua WR LAR
6 G.K. TRUSTY A. St. Brown WR DET
7 Eddie Cook J. Cook RB BUF
8 JonPaul Crichton J. Taylor RB IND
9 Gert Ojeda C. Brown RB CIN
10 Frank Neill A. Jeanty RB LV
11 Andrew Gottfried C. McCaffrey RB SF
12 Ked King D. Henry RB BAL
Round 2
Pos Team Player
13 Ked King G. Pickens WR DAL
14 Andrew Gottfried C. Lamb WR DAL
15 Frank Neill D. Achane RB MIA
16 Gert Ojeda O. Hampton RB LAC
17 JonPaul Crichton A. Brown WR NE
18 Eddie Cook S. Barkley RB PHI
19 G.K. TRUSTY K. Walker III RB KC
20 Jack Grzenia J. Jefferson WR MIN
21 Nick Fox D. London WR ATL
22 Joshua Hammond R. Rice WR KC
23 Jamey Eisenberg B. Bowers TE LV
24 Trevor Stahly J. Love RB ARI
Round 3
Pos Team Player
25 Trevor Stahly N. Collins WR HOU
26 Jamey Eisenberg D. Smith WR PHI
27 Joshua Hammond K. Williams RB LAR
28 Nick Fox M. Nabers WR NYG
29 Jack Grzenia J. Allen QB BUF
30 G.K. TRUSTY Z. Flowers WR BAL
31 Eddie Cook T. McBride TE ARI
32 JonPaul Crichton J. Williams RB DAL
33 Gert Ojeda C. Olave WR NO
34 Frank Neill C. Loveland TE CHI
35 Andrew Gottfried J. Jacobs RB GB
36 Ked King B. Hall RB NYJ
Round 4
Pos Team Player
37 Ked King T. Warren TE IND
38 Andrew Gottfried L. McConkey WR LAC
39 Frank Neill T. McMillan WR CAR
40 Gert Ojeda T. Higgins WR CIN
41 JonPaul Crichton E. Egbuka WR TB
42 Eddie Cook J. Waddle WR DEN
43 G.K. TRUSTY C. Skattebo RB NYG
44 Jack Grzenia D. Swift RB CHI
45 Nick Fox T. Etienne RB NO
46 Joshua Hammond Q. Judkins RB CLE
47 Jamey Eisenberg G. Wilson WR NYJ
48 Trevor Stahly D. Montgomery RB HOU
Round 5
Pos Team Player
49 Trevor Stahly T. Kraft TE GB
50 Jamey Eisenberg D. Moore WR BUF
51 Joshua Hammond S. LaPorta TE DET
52 Nick Fox L. Jackson QB BAL
53 Jack Grzenia D. Adams WR LAR
54 G.K. TRUSTY J. Burrow QB CIN
55 Eddie Cook T. McLaurin WR WAS
56 JonPaul Crichton B. Irving RB TB
57 Gert Ojeda R. Odunze WR CHI
58 Frank Neill L. Burden III WR CHI
59 Andrew Gottfried B. Tuten RB JAC
60 Ked King M. Evans WR SF
Round 6
Pos Team Player
61 Ked King D. Prescott QB DAL
62 Andrew Gottfried C. Watson WR GB
63 Frank Neill J. Williams WR DET
64 Gert Ojeda D. Maye QB NE
65 JonPaul Crichton T. Henderson RB NE
66 Eddie Cook P. Washington WR JAC
67 G.K. TRUSTY R. Dowdle RB PIT
68 Jack Grzenia J. Price RB SEA
69 Nick Fox T. Pollard RB TEN
70 Joshua Hammond R. Stevenson RB NE
71 Jamey Eisenberg J. Daniels QB WAS
72 Trevor Stahly C. Tate WR TEN
Round 7
Pos Team Player
73 Trevor Stahly M. Harrison Jr. WR ARI
74 Jamey Eisenberg B. Thomas Jr. WR JAC
75 Joshua Hammond J. Brooks RB CAR
76 Nick Fox A. Pierce WR IND
77 Jack Grzenia J. Warren RB PIT
78 G.K. TRUSTY H. Fannin Jr. TE CLE
79 Eddie Cook J. Hurts QB PHI
80 JonPaul Crichton C. Sutton WR DEN
81 Gert Ojeda J. Downs WR IND
82 Frank Neill K. Gainwell RB TB
83 Andrew Gottfried K. Pitts TE ATL
84 Ked King C. Hubbard RB CAR
Round 8
Pos Team Player
85 Ked King D. Metcalf WR PIT
86 Andrew Gottfried C. Williams QB CHI
87 Frank Neill M. Wilson WR ARI
88 Gert Ojeda J. Dobbins RB DEN
89 JonPaul Crichton Q. Johnston WR LAC
90 Eddie Cook C. Godwin WR TB
91 G.K. TRUSTY J. Tyson WR NO
92 Jack Grzenia J. Reed WR GB
93 Nick Fox J. Meyers WR JAC
94 Joshua Hammond J. Addison WR MIN
95 Jamey Eisenberg J. Mason RB MIN
96 Trevor Stahly J. Herbert QB LAC
Round 9
Pos Team Player
97 Trevor Stahly M. Pittman WR PIT
98 Jamey Eisenberg J. Croskey-Merritt RB WAS
99 Joshua Hammond S. Diggs WR WAS
100 Nick Fox I. Likely TE NYG
101 Jack Grzenia K. Monangai RB CHI
102 G.K. TRUSTY W. Robinson WR TEN
103 Eddie Cook R. White RB WAS
104 JonPaul Crichton T. Lawrence QB JAC
105 Gert Ojeda G. Kittle TE SF
106 Frank Neill R. Harvey RB DEN
107 Andrew Gottfried M. Lemon WR PHI
108 Ked King T. Dell WR HOU
Round 10
Pos Team Player
109 Ked King T. Kelce TE KC
110 Andrew Gottfried B. Corum RB LAR
111 Frank Neill J. Nailor WR LV
112 Gert Ojeda C. Rodriguez Jr. RB JAC
113 JonPaul Crichton D. Goedert TE PHI
114 Eddie Cook T. Tracy Jr. RB NYG
115 G.K. TRUSTY Z. Charbonnet RB SEA
116 Jack Grzenia M. Andrews TE BAL
117 Nick Fox W. Marks RB HOU
118 Joshua Hammond J. Coker WR CAR
119 Jamey Eisenberg A. Jones RB MIN
120 Trevor Stahly T. Allgeier RB ARI
Round 11
Pos Team Player
121 Trevor Stahly T. Spears RB TEN
122 Jamey Eisenberg M. Golden WR GB
123 Joshua Hammond K. Concepcion WR CLE
124 Nick Fox K. Mitchell RB LAC
125 Jack Grzenia R. Doubs WR NE
126 G.K. TRUSTY X. Worthy WR KC
127 Eddie Cook J. Higgins WR HOU
128 JonPaul Crichton J. Ferguson TE DAL
129 Gert Ojeda D. Samuel WR SF
130 Frank Neill D. Stribling WR SF
131 Andrew Gottfried K. Shakir WR BUF
132 Ked King T. Bigsby RB PHI
Round 12
Pos Team Player
133 Ked King I. Pacheco RB DET
134 Andrew Gottfried A. Kamara RB NO
135 Frank Neill J. Goff QB DET
136 Gert Ojeda J. Coleman RB DEN
137 JonPaul Crichton J. Dart QB NYG
138 Eddie Cook R. Davis RB BUF
139 G.K. TRUSTY B. Purdy QB SF
140 Jack Grzenia B. Robinson Jr. RB ATL
141 Nick Fox D. Sampson RB CLE
142 Joshua Hammond P. Mahomes QB KC
143 Jamey Eisenberg M. Lloyd RB GB
144 Trevor Stahly R. Shaheed WR SEA
Round 13
Pos Team Player
145 Trevor Stahly B. Allen RB NYJ
146 Jamey Eisenberg G. Holani RB SEA
147 Joshua Hammond D. Kincaid TE BUF
148 Nick Fox D. Wicks WR PHI
149 Jack Grzenia O. Gadsden II TE LAC
150 G.K. TRUSTY B. Strange TE JAC
151 Eddie Cook D. Boston WR CLE
152 JonPaul Crichton C. Douglas WR MIA
153 Gert Ojeda G. Dulcich TE MIA
154 Frank Neill J. McMillan WR TB
155 Andrew Gottfried J. Jennings WR MIN
156 Ked King A. Barner TE SEA
Round 14
Pos Team Player
157 Ked King B. Mayfield QB TB
158 Andrew Gottfried O. Cooper Jr. WR NYJ
159 Frank Neill M. Stafford QB LAR
160 Gert Ojeda T. Shough QB NO
161 JonPaul Crichton J. Lane WR BAL
162 Eddie Cook Z. Branch WR ATL
163 G.K. TRUSTY T. Tucker WR LV
164 Jack Grzenia C. Kirk WR SF
165 Nick Fox I. TeSlaa WR DET
166 Joshua Hammond M. Willis QB MIA
167 Jamey Eisenberg K. Murray QB MIN
168 Trevor Stahly J. Jeudy WR CLE
Team by Team
Trevor Stahly
Rd Pk Player
1 1 J. Gibbs RB DET
2 24 J. Love RB ARI
3 25 N. Collins WR HOU
4 48 D. Montgomery RB HOU
5 49 T. Kraft TE GB
6 72 C. Tate WR TEN
7 73 M. Harrison Jr. WR ARI
8 96 J. Herbert QB LAC
9 97 M. Pittman WR PIT
10 120 T. Allgeier RB ARI
11 121 T. Spears RB TEN
12 144 R. Shaheed WR SEA
13 145 B. Allen RB NYJ
14 168 J. Jeudy WR CLE
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 B. Bowers TE LV
3 26 D. Smith WR PHI
4 47 G. Wilson WR NYJ
5 50 D. Moore WR BUF
6 71 J. Daniels QB WAS
7 74 B. Thomas Jr. WR JAC
8 95 J. Mason RB MIN
9 98 J. Croskey-Merritt RB WAS
10 119 A. Jones RB MIN
11 122 M. Golden WR GB
12 143 M. Lloyd RB GB
13 146 G. Holani RB SEA
14 167 K. Murray QB MIN
Joshua Hammond
Rd Pk Player
1 3 J. Chase WR CIN
2 22 R. Rice WR KC
3 27 K. Williams RB LAR
4 46 Q. Judkins RB CLE
5 51 S. LaPorta TE DET
6 70 R. Stevenson RB NE
7 75 J. Brooks RB CAR
8 94 J. Addison WR MIN
9 99 S. Diggs WR WAS
10 118 J. Coker WR CAR
11 123 K. Concepcion WR CLE
12 142 P. Mahomes QB KC
13 147 D. Kincaid TE BUF
14 166 M. Willis QB MIA
Nick Fox
Rd Pk Player
1 4 J. Smith-Njigba WR SEA
2 21 D. London WR ATL
3 28 M. Nabers WR NYG
4 45 T. Etienne RB NO
5 52 L. Jackson QB BAL
6 69 T. Pollard RB TEN
7 76 A. Pierce WR IND
8 93 J. Meyers WR JAC
9 100 I. Likely TE NYG
10 117 W. Marks RB HOU
11 124 K. Mitchell RB LAC
12 141 D. Sampson RB CLE
13 148 D. Wicks WR PHI
14 165 I. TeSlaa WR DET
Jack Grzenia
Rd Pk Player
1 5 P. Nacua WR LAR
2 20 J. Jefferson WR MIN
3 29 J. Allen QB BUF
4 44 D. Swift RB CHI
5 53 D. Adams WR LAR
6 68 J. Price RB SEA
7 77 J. Warren RB PIT
8 92 J. Reed WR GB
9 101 K. Monangai RB CHI
10 116 M. Andrews TE BAL
11 125 R. Doubs WR NE
12 140 B. Robinson Jr. RB ATL
13 149 O. Gadsden II TE LAC
14 164 C. Kirk WR SF
G.K. TRUSTY
Rd Pk Player
1 6 A. St. Brown WR DET
2 19 K. Walker III RB KC
3 30 Z. Flowers WR BAL
4 43 C. Skattebo RB NYG
5 54 J. Burrow QB CIN
6 67 R. Dowdle RB PIT
7 78 H. Fannin Jr. TE CLE
8 91 J. Tyson WR NO
9 102 W. Robinson WR TEN
10 115 Z. Charbonnet RB SEA
11 126 X. Worthy WR KC
12 139 B. Purdy QB SF
13 150 B. Strange TE JAC
14 163 T. Tucker WR LV
Eddie Cook
Rd Pk Player
1 7 J. Cook RB BUF
2 18 S. Barkley RB PHI
3 31 T. McBride TE ARI
4 42 J. Waddle WR DEN
5 55 T. McLaurin WR WAS
6 66 P. Washington WR JAC
7 79 J. Hurts QB PHI
8 90 C. Godwin WR TB
9 103 R. White RB WAS
10 114 T. Tracy Jr. RB NYG
11 127 J. Higgins WR HOU
12 138 R. Davis RB BUF
13 151 D. Boston WR CLE
14 162 Z. Branch WR ATL
JonPaul Crichton
Rd Pk Player
1 8 J. Taylor RB IND
2 17 A. Brown WR NE
3 32 J. Williams RB DAL
4 41 E. Egbuka WR TB
5 56 B. Irving RB TB
6 65 T. Henderson RB NE
7 80 C. Sutton WR DEN
8 89 Q. Johnston WR LAC
9 104 T. Lawrence QB JAC
10 113 D. Goedert TE PHI
11 128 J. Ferguson TE DAL
12 137 J. Dart QB NYG
13 152 C. Douglas WR MIA
14 161 J. Lane WR BAL
Gert Ojeda
Rd Pk Player
1 9 C. Brown RB CIN
2 16 O. Hampton RB LAC
3 33 C. Olave WR NO
4 40 T. Higgins WR CIN
5 57 R. Odunze WR CHI
6 64 D. Maye QB NE
7 81 J. Downs WR IND
8 88 J. Dobbins RB DEN
9 105 G. Kittle TE SF
10 112 C. Rodriguez Jr. RB JAC
11 129 D. Samuel WR SF
12 136 J. Coleman RB DEN
13 153 G. Dulcich TE MIA
14 160 T. Shough QB NO
Frank Neill
Rd Pk Player
1 10 A. Jeanty RB LV
2 15 D. Achane RB MIA
3 34 C. Loveland TE CHI
4 39 T. McMillan WR CAR
5 58 L. Burden III WR CHI
6 63 J. Williams WR DET
7 82 K. Gainwell RB TB
8 87 M. Wilson WR ARI
9 106 R. Harvey RB DEN
10 111 J. Nailor WR LV
11 130 D. Stribling WR SF
12 135 J. Goff QB DET
13 154 J. McMillan WR TB
14 159 M. Stafford QB LAR
Andrew Gottfried
Rd Pk Player
1 11 C. McCaffrey RB SF
2 14 C. Lamb WR DAL
3 35 J. Jacobs RB GB
4 38 L. McConkey WR LAC
5 59 B. Tuten RB JAC
6 62 C. Watson WR GB
7 83 K. Pitts TE ATL
8 86 C. Williams QB CHI
9 107 M. Lemon WR PHI
10 110 B. Corum RB LAR
11 131 K. Shakir WR BUF
12 134 A. Kamara RB NO
13 155 J. Jennings WR MIN
14 158 O. Cooper Jr. WR NYJ
Ked King
Rd Pk Player
1 12 D. Henry RB BAL
2 13 G. Pickens WR DAL
3 36 B. Hall RB NYJ
4 37 T. Warren TE IND
5 60 M. Evans WR SF
6 61 D. Prescott QB DAL
7 84 C. Hubbard RB CAR
8 85 D. Metcalf WR PIT
9 108 T. Dell WR HOU
10 109 T. Kelce TE KC
11 132 T. Bigsby RB PHI
12 133 I. Pacheco RB DET
13 156 A. Barner TE SEA
14 157 B. Mayfield QB TB
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