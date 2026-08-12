2026 St. Jude Fantasy football PPR mock draft: CeeDee Lamb's surprising fall creates one of the best values

We held our first mock draft to benefit the St. Jude Children's Research Hospital as part of our Draft-A-Thon on Tuesday night, and it was awesome. This was a 12-team, PPR league, and you should study the results to prepare for your Draft Day.
We will be doing these mock drafts throughout August, and you can participate by making a donation to St. Jude. There are other ways you can support our Draft-A-Thon as well, and you can find all the information by clicking here.
Several things stood out in this mock draft, including Derrick Henry at No. 12 overall, George Pickens selected before CeeDee Lamb, A.J. Brown drafted ahead of Justin Jefferson and Rome Odunze over Luther Burden III. Christian McCaffrey also fell to No. 11 overall, which was a surprise to Fantasy manager Andrew Gottfried.
"I definitely wanted one running back near the turn, and I am a CMC truther," Gottfried said. "I'm not concerned at all about him missing practice this week, and I am willing to take the risk that I may have drafted the best player in Fantasy."
Gottfried also benefited when Lamb fell to No. 14 overall, and Gottfried loved the beginning of his draft.
"Lamb was too good a value to pass on," Gottfried said. "My strategy was to leave Round 2 with at least one running back and wasn't opposed to starting RB-RB, but seeing Lamb available in PPR, I was satisfied with the start."
Gottfried filled out his starting lineup with Caleb Williams at quarterback, McCaffrey and Josh Jacobs at running back, Lamb and Ladd McConkey at receiver and Kyle Pitts at tight end. His two flex options are Christian Watson and Bhayshul Tuten, and his bench features Blake Corum, Alvin Kamara, Makai Lemon, Khalil Shakir, Jauan Jennings and Omar Cooper Jr.
As long as McCaffrey (tightness) and Jacobs (groin) are healthy -- both missed practice this week -- then this team should be in playoff contention.
Three managers started their draft with a RB-RB approach -- Eddie Cook at No. 7 with James Cook and Saquon Barkley, Gert Ojeda at No. 9 with Chase Brown and Omarion Hampton and Frank Neill at No. 10 with Ashton Jeanty and De'Von Achane -- and you should check out how they filled out their rosters. Of these teams, I like what Eddie Cook and Ojeda did throughout the draft.
Cook got Jaylen Waddle, Terry McLaurin, Parker Washington and Chris Godwin for his starting receivers and flex, and Trey McBride is at tight end. Cook also has Jalen Hurts at quarterback. And the bench is solid with Rachaad White, Tyrone Tracy Jr., Ray Davis, Jayden Higgins, Denzel Boston and Zachariah Branch.
Ojeda's starting receivers and flex are Chris Olave, Tee Higgins, Odunze and Josh Downs, and Ojeda has Drake Maye at quarterback and George Kittle at tight end. The bench is J.K. Dobbins, Chris Rodriguez Jr., Jonah Coleman, Deebo Samuel, Tyler Shough and Greg Dulcich.
Both of those rosters should be competitive. And I like my roster as well, which featured a Hero-RB build after picking Bijan Robinson at No. 2 overall.
I didn't draft my second running back until Jordan Mason in Round 8, and he could be a nice surprise as the starter in Minnesota. I also drafted Aaron Jones in Round 10 as insurance, but I like my running back corps with Robinson, Mason, Jones, Jacory Croskey-Merritt, MarShawn Lloyd and George Holani. As long as Robinson is healthy, my No. 2 running back just needs to be average for this team to compete for a playoff spot.
The rest of my roster is excellent with Jayden Daniels and Kyler Murray at quarterback, DeVonta Smith, Garrett Wilson, D.J. Moore, Brian Thomas Jr. and Matthew Golden at receiver and Brock Bowers at tight end. I should have the best group of pass catchers in this league, and Daniels has top-five upside if he stays healthy this year.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 2 WR, TE and 2 FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Trevor Stahly, St. Jude donor
2. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
3. Joshua Hammond, St. Jude donor
4. Nick Fox, St. Jude donor
5. Jack Grzenia, St. Jude donor
6. G.K. Trusty, St. Jude donor
7. Eddie Cook, St. Jude donor
8. JonPaul Crichton, St. Jude donor
9. Gert Ojeda, St. Jude donor
10. Frank Neill, St. Jude donor
11. Andrew Gottfried, St. Jude donor
12. Ked King, St. Jude donor
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Trevor Stahly
|
J. Gibbs RB DET
|2
|Jamey Eisenberg
|
B. Robinson RB ATL
|3
|Joshua Hammond
|
J. Chase WR CIN
|4
|Nick Fox
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|5
|Jack Grzenia
|
P. Nacua WR LAR
|6
|G.K. TRUSTY
|
A. St. Brown WR DET
|7
|Eddie Cook
|
J. Cook RB BUF
|8
|JonPaul Crichton
|
J. Taylor RB IND
|9
|Gert Ojeda
|
C. Brown RB CIN
|10
|Frank Neill
|
A. Jeanty RB LV
|11
|Andrew Gottfried
|
C. McCaffrey RB SF
|12
|Ked King
|
D. Henry RB BAL
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Ked King
|
G. Pickens WR DAL
|14
|Andrew Gottfried
|
C. Lamb WR DAL
|15
|Frank Neill
|
D. Achane RB MIA
|16
|Gert Ojeda
|
O. Hampton RB LAC
|17
|JonPaul Crichton
|
A. Brown WR NE
|18
|Eddie Cook
|
S. Barkley RB PHI
|19
|G.K. TRUSTY
|
K. Walker III RB KC
|20
|Jack Grzenia
|
J. Jefferson WR MIN
|21
|Nick Fox
|
D. London WR ATL
|22
|Joshua Hammond
|
R. Rice WR KC
|23
|Jamey Eisenberg
|
B. Bowers TE LV
|24
|Trevor Stahly
|
J. Love RB ARI
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Trevor Stahly
|
N. Collins WR HOU
|26
|Jamey Eisenberg
|
D. Smith WR PHI
|27
|Joshua Hammond
|
K. Williams RB LAR
|28
|Nick Fox
|
M. Nabers WR NYG
|29
|Jack Grzenia
|
J. Allen QB BUF
|30
|G.K. TRUSTY
|
Z. Flowers WR BAL
|31
|Eddie Cook
|
T. McBride TE ARI
|32
|JonPaul Crichton
|
J. Williams RB DAL
|33
|Gert Ojeda
|
C. Olave WR NO
|34
|Frank Neill
|
C. Loveland TE CHI
|35
|Andrew Gottfried
|
J. Jacobs RB GB
|36
|Ked King
|
B. Hall RB NYJ
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Ked King
|
T. Warren TE IND
|38
|Andrew Gottfried
|
L. McConkey WR LAC
|39
|Frank Neill
|
T. McMillan WR CAR
|40
|Gert Ojeda
|
T. Higgins WR CIN
|41
|JonPaul Crichton
|
E. Egbuka WR TB
|42
|Eddie Cook
|
J. Waddle WR DEN
|43
|G.K. TRUSTY
|
C. Skattebo RB NYG
|44
|Jack Grzenia
|
D. Swift RB CHI
|45
|Nick Fox
|
T. Etienne RB NO
|46
|Joshua Hammond
|
Q. Judkins RB CLE
|47
|Jamey Eisenberg
|
G. Wilson WR NYJ
|48
|Trevor Stahly
|
D. Montgomery RB HOU
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Trevor Stahly
|
T. Kraft TE GB
|50
|Jamey Eisenberg
|
D. Moore WR BUF
|51
|Joshua Hammond
|
S. LaPorta TE DET
|52
|Nick Fox
|
L. Jackson QB BAL
|53
|Jack Grzenia
|
D. Adams WR LAR
|54
|G.K. TRUSTY
|
J. Burrow QB CIN
|55
|Eddie Cook
|
T. McLaurin WR WAS
|56
|JonPaul Crichton
|
B. Irving RB TB
|57
|Gert Ojeda
|
R. Odunze WR CHI
|58
|Frank Neill
|
L. Burden III WR CHI
|59
|Andrew Gottfried
|
B. Tuten RB JAC
|60
|Ked King
|
M. Evans WR SF
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Ked King
|
D. Prescott QB DAL
|62
|Andrew Gottfried
|
C. Watson WR GB
|63
|Frank Neill
|
J. Williams WR DET
|64
|Gert Ojeda
|
D. Maye QB NE
|65
|JonPaul Crichton
|
T. Henderson RB NE
|66
|Eddie Cook
|
P. Washington WR JAC
|67
|G.K. TRUSTY
|
R. Dowdle RB PIT
|68
|Jack Grzenia
|
J. Price RB SEA
|69
|Nick Fox
|
T. Pollard RB TEN
|70
|Joshua Hammond
|
R. Stevenson RB NE
|71
|Jamey Eisenberg
|
J. Daniels QB WAS
|72
|Trevor Stahly
|
C. Tate WR TEN
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Trevor Stahly
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|74
|Jamey Eisenberg
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|75
|Joshua Hammond
|
J. Brooks RB CAR
|76
|Nick Fox
|
A. Pierce WR IND
|77
|Jack Grzenia
|
J. Warren RB PIT
|78
|G.K. TRUSTY
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|79
|Eddie Cook
|
J. Hurts QB PHI
|80
|JonPaul Crichton
|
C. Sutton WR DEN
|81
|Gert Ojeda
|
J. Downs WR IND
|82
|Frank Neill
|
K. Gainwell RB TB
|83
|Andrew Gottfried
|
K. Pitts TE ATL
|84
|Ked King
|
C. Hubbard RB CAR
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Ked King
|
D. Metcalf WR PIT
|86
|Andrew Gottfried
|
C. Williams QB CHI
|87
|Frank Neill
|
M. Wilson WR ARI
|88
|Gert Ojeda
|
J. Dobbins RB DEN
|89
|JonPaul Crichton
|
Q. Johnston WR LAC
|90
|Eddie Cook
|
C. Godwin WR TB
|91
|G.K. TRUSTY
|
J. Tyson WR NO
|92
|Jack Grzenia
|
J. Reed WR GB
|93
|Nick Fox
|
J. Meyers WR JAC
|94
|Joshua Hammond
|
J. Addison WR MIN
|95
|Jamey Eisenberg
|
J. Mason RB MIN
|96
|Trevor Stahly
|
J. Herbert QB LAC
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Trevor Stahly
|
M. Pittman WR PIT
|98
|Jamey Eisenberg
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|99
|Joshua Hammond
|
S. Diggs WR WAS
|100
|Nick Fox
|
I. Likely TE NYG
|101
|Jack Grzenia
|
K. Monangai RB CHI
|102
|G.K. TRUSTY
|
W. Robinson WR TEN
|103
|Eddie Cook
|
R. White RB WAS
|104
|JonPaul Crichton
|
T. Lawrence QB JAC
|105
|Gert Ojeda
|
G. Kittle TE SF
|106
|Frank Neill
|
R. Harvey RB DEN
|107
|Andrew Gottfried
|
M. Lemon WR PHI
|108
|Ked King
|
T. Dell WR HOU
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Ked King
|
T. Kelce TE KC
|110
|Andrew Gottfried
|
B. Corum RB LAR
|111
|Frank Neill
|
J. Nailor WR LV
|112
|Gert Ojeda
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|113
|JonPaul Crichton
|
D. Goedert TE PHI
|114
|Eddie Cook
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|115
|G.K. TRUSTY
|
Z. Charbonnet RB SEA
|116
|Jack Grzenia
|
M. Andrews TE BAL
|117
|Nick Fox
|
W. Marks RB HOU
|118
|Joshua Hammond
|
J. Coker WR CAR
|119
|Jamey Eisenberg
|
A. Jones RB MIN
|120
|Trevor Stahly
|
T. Allgeier RB ARI
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Trevor Stahly
|
T. Spears RB TEN
|122
|Jamey Eisenberg
|
M. Golden WR GB
|123
|Joshua Hammond
|
K. Concepcion WR CLE
|124
|Nick Fox
|
K. Mitchell RB LAC
|125
|Jack Grzenia
|
R. Doubs WR NE
|126
|G.K. TRUSTY
|
X. Worthy WR KC
|127
|Eddie Cook
|
J. Higgins WR HOU
|128
|JonPaul Crichton
|
J. Ferguson TE DAL
|129
|Gert Ojeda
|
D. Samuel WR SF
|130
|Frank Neill
|
D. Stribling WR SF
|131
|Andrew Gottfried
|
K. Shakir WR BUF
|132
|Ked King
|
T. Bigsby RB PHI
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Ked King
|
I. Pacheco RB DET
|134
|Andrew Gottfried
|
A. Kamara RB NO
|135
|Frank Neill
|
J. Goff QB DET
|136
|Gert Ojeda
|
J. Coleman RB DEN
|137
|JonPaul Crichton
|
J. Dart QB NYG
|138
|Eddie Cook
|
R. Davis RB BUF
|139
|G.K. TRUSTY
|
B. Purdy QB SF
|140
|Jack Grzenia
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|141
|Nick Fox
|
D. Sampson RB CLE
|142
|Joshua Hammond
|
P. Mahomes QB KC
|143
|Jamey Eisenberg
|
M. Lloyd RB GB
|144
|Trevor Stahly
|
R. Shaheed WR SEA
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Trevor Stahly
|
B. Allen RB NYJ
|146
|Jamey Eisenberg
|
G. Holani RB SEA
|147
|Joshua Hammond
|
D. Kincaid TE BUF
|148
|Nick Fox
|
D. Wicks WR PHI
|149
|Jack Grzenia
|
O. Gadsden II TE LAC
|150
|G.K. TRUSTY
|
B. Strange TE JAC
|151
|Eddie Cook
|
D. Boston WR CLE
|152
|JonPaul Crichton
|
C. Douglas WR MIA
|153
|Gert Ojeda
|
G. Dulcich TE MIA
|154
|Frank Neill
|
J. McMillan WR TB
|155
|Andrew Gottfried
|
J. Jennings WR MIN
|156
|Ked King
|
A. Barner TE SEA
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Ked King
|
B. Mayfield QB TB
|158
|Andrew Gottfried
|
O. Cooper Jr. WR NYJ
|159
|Frank Neill
|
M. Stafford QB LAR
|160
|Gert Ojeda
|
T. Shough QB NO
|161
|JonPaul Crichton
|
J. Lane WR BAL
|162
|Eddie Cook
|
Z. Branch WR ATL
|163
|G.K. TRUSTY
|
T. Tucker WR LV
|164
|Jack Grzenia
|
C. Kirk WR SF
|165
|Nick Fox
|
I. TeSlaa WR DET
|166
|Joshua Hammond
|
M. Willis QB MIA
|167
|Jamey Eisenberg
|
K. Murray QB MIN
|168
|Trevor Stahly
|
J. Jeudy WR CLE
Team by Team
|Trevor Stahly
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Gibbs RB DET
|2
|24
|
J. Love RB ARI
|3
|25
|
N. Collins WR HOU
|4
|48
|
D. Montgomery RB HOU
|5
|49
|
T. Kraft TE GB
|6
|72
|
C. Tate WR TEN
|7
|73
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|8
|96
|
J. Herbert QB LAC
|9
|97
|
M. Pittman WR PIT
|10
|120
|
T. Allgeier RB ARI
|11
|121
|
T. Spears RB TEN
|12
|144
|
R. Shaheed WR SEA
|13
|145
|
B. Allen RB NYJ
|14
|168
|
J. Jeudy WR CLE
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
B. Robinson RB ATL
|2
|23
|
B. Bowers TE LV
|3
|26
|
D. Smith WR PHI
|4
|47
|
G. Wilson WR NYJ
|5
|50
|
D. Moore WR BUF
|6
|71
|
J. Daniels QB WAS
|7
|74
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|8
|95
|
J. Mason RB MIN
|9
|98
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|10
|119
|
A. Jones RB MIN
|11
|122
|
M. Golden WR GB
|12
|143
|
M. Lloyd RB GB
|13
|146
|
G. Holani RB SEA
|14
|167
|
K. Murray QB MIN
|Joshua Hammond
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
J. Chase WR CIN
|2
|22
|
R. Rice WR KC
|3
|27
|
K. Williams RB LAR
|4
|46
|
Q. Judkins RB CLE
|5
|51
|
S. LaPorta TE DET
|6
|70
|
R. Stevenson RB NE
|7
|75
|
J. Brooks RB CAR
|8
|94
|
J. Addison WR MIN
|9
|99
|
S. Diggs WR WAS
|10
|118
|
J. Coker WR CAR
|11
|123
|
K. Concepcion WR CLE
|12
|142
|
P. Mahomes QB KC
|13
|147
|
D. Kincaid TE BUF
|14
|166
|
M. Willis QB MIA
|Nick Fox
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|21
|
D. London WR ATL
|3
|28
|
M. Nabers WR NYG
|4
|45
|
T. Etienne RB NO
|5
|52
|
L. Jackson QB BAL
|6
|69
|
T. Pollard RB TEN
|7
|76
|
A. Pierce WR IND
|8
|93
|
J. Meyers WR JAC
|9
|100
|
I. Likely TE NYG
|10
|117
|
W. Marks RB HOU
|11
|124
|
K. Mitchell RB LAC
|12
|141
|
D. Sampson RB CLE
|13
|148
|
D. Wicks WR PHI
|14
|165
|
I. TeSlaa WR DET
|Jack Grzenia
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
P. Nacua WR LAR
|2
|20
|
J. Jefferson WR MIN
|3
|29
|
J. Allen QB BUF
|4
|44
|
D. Swift RB CHI
|5
|53
|
D. Adams WR LAR
|6
|68
|
J. Price RB SEA
|7
|77
|
J. Warren RB PIT
|8
|92
|
J. Reed WR GB
|9
|101
|
K. Monangai RB CHI
|10
|116
|
M. Andrews TE BAL
|11
|125
|
R. Doubs WR NE
|12
|140
|
B. Robinson Jr. RB ATL
|13
|149
|
O. Gadsden II TE LAC
|14
|164
|
C. Kirk WR SF
|G.K. TRUSTY
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
A. St. Brown WR DET
|2
|19
|
K. Walker III RB KC
|3
|30
|
Z. Flowers WR BAL
|4
|43
|
C. Skattebo RB NYG
|5
|54
|
J. Burrow QB CIN
|6
|67
|
R. Dowdle RB PIT
|7
|78
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|8
|91
|
J. Tyson WR NO
|9
|102
|
W. Robinson WR TEN
|10
|115
|
Z. Charbonnet RB SEA
|11
|126
|
X. Worthy WR KC
|12
|139
|
B. Purdy QB SF
|13
|150
|
B. Strange TE JAC
|14
|163
|
T. Tucker WR LV
|Eddie Cook
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
J. Cook RB BUF
|2
|18
|
S. Barkley RB PHI
|3
|31
|
T. McBride TE ARI
|4
|42
|
J. Waddle WR DEN
|5
|55
|
T. McLaurin WR WAS
|6
|66
|
P. Washington WR JAC
|7
|79
|
J. Hurts QB PHI
|8
|90
|
C. Godwin WR TB
|9
|103
|
R. White RB WAS
|10
|114
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|11
|127
|
J. Higgins WR HOU
|12
|138
|
R. Davis RB BUF
|13
|151
|
D. Boston WR CLE
|14
|162
|
Z. Branch WR ATL
|JonPaul Crichton
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
J. Taylor RB IND
|2
|17
|
A. Brown WR NE
|3
|32
|
J. Williams RB DAL
|4
|41
|
E. Egbuka WR TB
|5
|56
|
B. Irving RB TB
|6
|65
|
T. Henderson RB NE
|7
|80
|
C. Sutton WR DEN
|8
|89
|
Q. Johnston WR LAC
|9
|104
|
T. Lawrence QB JAC
|10
|113
|
D. Goedert TE PHI
|11
|128
|
J. Ferguson TE DAL
|12
|137
|
J. Dart QB NYG
|13
|152
|
C. Douglas WR MIA
|14
|161
|
J. Lane WR BAL
|Gert Ojeda
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
C. Brown RB CIN
|2
|16
|
O. Hampton RB LAC
|3
|33
|
C. Olave WR NO
|4
|40
|
T. Higgins WR CIN
|5
|57
|
R. Odunze WR CHI
|6
|64
|
D. Maye QB NE
|7
|81
|
J. Downs WR IND
|8
|88
|
J. Dobbins RB DEN
|9
|105
|
G. Kittle TE SF
|10
|112
|
C. Rodriguez Jr. RB JAC
|11
|129
|
D. Samuel WR SF
|12
|136
|
J. Coleman RB DEN
|13
|153
|
G. Dulcich TE MIA
|14
|160
|
T. Shough QB NO
|Frank Neill
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
A. Jeanty RB LV
|2
|15
|
D. Achane RB MIA
|3
|34
|
C. Loveland TE CHI
|4
|39
|
T. McMillan WR CAR
|5
|58
|
L. Burden III WR CHI
|6
|63
|
J. Williams WR DET
|7
|82
|
K. Gainwell RB TB
|8
|87
|
M. Wilson WR ARI
|9
|106
|
R. Harvey RB DEN
|10
|111
|
J. Nailor WR LV
|11
|130
|
D. Stribling WR SF
|12
|135
|
J. Goff QB DET
|13
|154
|
J. McMillan WR TB
|14
|159
|
M. Stafford QB LAR
|Andrew Gottfried
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
C. McCaffrey RB SF
|2
|14
|
C. Lamb WR DAL
|3
|35
|
J. Jacobs RB GB
|4
|38
|
L. McConkey WR LAC
|5
|59
|
B. Tuten RB JAC
|6
|62
|
C. Watson WR GB
|7
|83
|
K. Pitts TE ATL
|8
|86
|
C. Williams QB CHI
|9
|107
|
M. Lemon WR PHI
|10
|110
|
B. Corum RB LAR
|11
|131
|
K. Shakir WR BUF
|12
|134
|
A. Kamara RB NO
|13
|155
|
J. Jennings WR MIN
|14
|158
|
O. Cooper Jr. WR NYJ
|Ked King
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
D. Henry RB BAL
|2
|13
|
G. Pickens WR DAL
|3
|36
|
B. Hall RB NYJ
|4
|37
|
T. Warren TE IND
|5
|60
|
M. Evans WR SF
|6
|61
|
D. Prescott QB DAL
|7
|84
|
C. Hubbard RB CAR
|8
|85
|
D. Metcalf WR PIT
|9
|108
|
T. Dell WR HOU
|10
|109
|
T. Kelce TE KC
|11
|132
|
T. Bigsby RB PHI
|12
|133
|
I. Pacheco RB DET
|13
|156
|
A. Barner TE SEA
|14
|157
|
B. Mayfield QB TB