49ers' Alfred Collins: Iffy for Week 6
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (knee) is questionable for Sunday's game against the Buccaneers, Greg Auman of Fox Sports reports.
Collins suffered a sprained knee in Week 5 but managed to turn in limited practices both Thursday and Friday. He appears to be truly questionable for Week 6, and his status will be important given that he's logged a minimum of one-third of defensive snaps from Week 2 on.
