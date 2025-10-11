default-cbs-image
Collins (knee) is questionable for Sunday's game against the Buccaneers, Greg Auman of Fox Sports reports.

Collins suffered a sprained knee in Week 5 but managed to turn in limited practices both Thursday and Friday. He appears to be truly questionable for Week 6, and his status will be important given that he's logged a minimum of one-third of defensive snaps from Week 2 on.

