Winters (knee) doesn't carry an injury designation into Thursday night's game against the Rams, Matt Barrows of The Athletic reports.

Winters played 100 percent of the defensive snaps last Sunday against the Jaguars but was limited in early-week practices before being cleared to play against Los Angeles. Winters has started all four games at linebacker for the Niners, logging 32 tackles (24 solo), including three TFLs, and two pass breakups on over 99 percent of the defensive snaps.