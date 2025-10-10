49ers' Jauan Jennings: Practicing Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jennings (ankle/rib) is practicing Friday, Cam Inman of The San Jose Mercury News reports.
Jennings returned to practice Thursday as a limited participant and is now suited up again Friday. Fellow 49ers wideout Ricky Pearsall (knee) isn't practicing, nor is QB Brock Purdy (toe).
