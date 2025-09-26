49ers' Jauan Jennings: Returns to practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jennings (ankle/shoulder) is in uniform for practice Friday, Matt Barrows of The Athletic reports.
He's set to practice for the first time since suffering an ankle injury Week 2. The 49ers listed Jennings as questionable last week, before downgrading him to 'out' on game day. He may have a real chance to play this week, facing the Jaguars.
