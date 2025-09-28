default-cbs-image
Jennings (ankle/shoulder) is expected to suit up for Sunday's game versus the Jaguars, Adam Schefter of ESPN reports.

Jennings finally got back on the practice field Friday for the first time since Week 2 prep, logging a limited session in the process and being listed as questionable for Sunday. While he and fellow WR Ricky Pearsall (knee) are in line to play this weekend, Jennings likely will have his snaps monitored as QB Brock Purdy (left shoulder/toe) sees his first game action since Week 1.

