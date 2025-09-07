49ers' Jauan Jennings: Suffers shoulder injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jennings exited Sunday's game in Seattle due to a left shoulder injury, Adam Schefter of ESPN reports.
Jennings was favoring his left arm while coming off the field at the 13:35 mark of the fourth quarter. When he attempted to catch passes on the sideline, he was seen grimacing before the 49ers deemed him questionable to return. Jennings had two catches (on five targets) for 16 yards prior to his departure.
