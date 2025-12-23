49ers' Jordan Watkins: Active for MNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Watkins is active for Monday night's game against the Colts.
With Ricky Pearsall (knee) back on the shelf, Watkins is getting the nod Monday night. Watkins has appeared in three games this season, recording a pair of catches for 26 yards.
