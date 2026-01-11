49ers' Renardo Green: Good to go for wild-card contest
By RotoWire Staff
• 1 min read
Green (ankle) is active for Sunday's wild-card matchup versus the Eagles.
Green popped up with an ankle injury during practice Friday, but he'll suit up and retain his starting spot at cornerback. The 2024 second-rounder tallied 60 tackles and 10 passes defended over 14 regular-season appearances this year.
More News
-
49ers' Renardo Green: Questionable with ankle issue•
-
49ers' Renardo Green: Pops up on report with foot injury•
-
49ers' Renardo Green: No limitations Tuesday•
-
49ers' Renardo Green: Won't play vs. Chicago•
-
49ers' Renardo Green: Limited to open Week 17 prep•
-
49ers' Renardo Green: Ruled out for Monday's game•