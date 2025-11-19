49ers' Renardo Green: Logs six tackles Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Green recorded six tackles (four solo) during San Francisco's win over the Cardinals on Sunday.
Green had a solid outing while playing a team-high 71 defensive snaps. The 25-year-old has totaled 45 tackles (25 solo) across 10 outings and will look to continue producing in the Week 12 matchup versus the Panthers.
