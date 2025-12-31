default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Green (neck) is expected to be listed as a full participant at practice Tuesday, Nick Wagoner of ESPN.com reports.

Green has sat out San Francisco's last two games due to a neck injury, but he's in a good spot to begin the last week of preparation for the regular season. Provided there aren't any setbacks Wednesday or Thursday, he's on track to play versus the Seahawks in Week 18.

More News