49ers' Renardo Green: Won't play vs. Chicago
By RotoWire Staff
• 1 min read
Green (neck) has been Matt Maiocco of NBC Sports Bay Area for Sunday's game against the Bears, Matt reports.
Green will miss a second consecutive game due to a neck injury, so Week 18 against the Seahawks will be his last opportunity to play in a regular-season game. Darrell Luter will likely start opposite Deommodore Lenoir at outside corner in Green's absence.
More News
-
49ers' Renardo Green: Limited to open Week 17 prep•
-
49ers' Renardo Green: Ruled out for Monday's game•
-
49ers' Renardo Green: Starts week with limited session•
-
49ers' Renardo Green: Logs six tackles Sunday•
-
49ers' Renardo Green: Posts eight stops vs. Houston•
-
49ers' Renardo Green: Logs full practice Thursday•