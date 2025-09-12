49ers' Trent Williams: Uncertain for Week 2
By RotoWire Staff
Williams (knee) is questionable for Sunday's Week 2 game against New Orleans, Matt Maiocco of NBC Sports Bay Area reports.
Williams didn't practice at all Wednesday or Thursday before logging a limited session Friday. It would be a huge blow for San Francisco if Williams isn't able to suit up Sunday versus Chicago, especially given that Mac Jones is slated to start at quarterback in place of the injured Brock Purdy (toe). If Williams can't play, Spencer Burford would likely step into a starting role at left tackle.