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ChevronDown

Analysts show patience with drafting quarterbacks in surprising 2026 Industry Superflex Mock Draft

Quarterback is deeper than ever and it shows up in Superflex mocks

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The first thing you'll notice with this 12-team, Superflex mock draft is how far Christian McCaffrey fell. I'm worried about his production this season -- he's 30 and just had 450 total touches in 2025, including the playoffs -- but I never expected him to make it to No. 20 overall. That will be a steal if McCaffrey stays healthy.

The other thing that stood out was only four quarterbacks being drafted in Round 1 with Josh Allen, Lamar Jackson, Drake Maye and Joe Burrow. The position is deep this season, but usually we'll see five or six quarterbacks get selected in the top 12 overall picks in this format.

We saw the quarterback activity pick up after Round 1. Justin Herbert, Jalen Hurts, Jayden Daniels and Dak Prescott all went in Round 2. Trevor Lawrence, Caleb Williams, Matthew Stafford, Brock Purdy, Patrick Mahomes and Jaxson Dart went in Round 3. And Bo Nix, Jared Goff, Jordan Love, Baker Mayfield and Kyler Murray went in Round 4.

That's 19 quarterbacks in the first 48 picks, and Tyler Shough and Malik Willis were also selected in Round 5. Only 11 other quarterbacks were drafted from Rounds 6-15.

Heath Cummings started QB-QB with Maye and Daniels from the No. 7 spot, and Heath built a solid roster. His running backs are Breece Hall, Tony Pollard, Jadarian Price, Rhamondre Stevenson, Tyjae Spears and Kaytron Allen. At receiver, Heath has Rashee Rice, George Pickens, Emeka Egbuka and Antonio Williams. And Heath has Dallas Goedert and Travis Kelce at tight end, along with Bryce Young as a third quarterback. It should be a competitive squad.

Brandon Howard took a different approach at quarterback. He drafted Mahomes in Round 3 and then Shedeur Sanders in Round 12, and those are the only two quarterbacks on his roster. At running back, Brandon has De'Von Achane, Derrick Henry, Braelon Allen and Mike Washington Jr. Brandon's receivers are CeeDee Lamb, D.J. Moore, Tetairoa McMillan, Jameson Williams, Matthew Golden, Xavier Worthy and Savion Williams. And the tight ends are Kyle Pitts and Kenyon Sadiq.

I prefer Heath's roster because of the quarterbacks, but Brandon's starters at running back (Achane and Henry), receiver (Lamb, Moore, McMillan) and tight end (Pitts) are impressive, with Jameson Williams at one of the flex spots. And Brandon's team could be excellent if Sanders wins the starting job for the Browns.

I took a different approach from Heath and Brandon by selecting Burrow in Round 1 and Willis in Round 5. In between, I selected James Cook in Round 2, Omarion Hampton in Round 3 and Saquon Barkley in Round 4. 

It's risky to avoid receiver through the first five rounds in a three-receiver league, but I love my quarterbacks, running backs and flex at this point in the draft. And now it was time to attack receiver, which happened with Ladd McConkey (Round 6), Parker Washington (Round 8), Courtland Sutton (Round 9), Jordan Addison (Round 10), Jalen Nailor (Round 13) and Denzel Boston (Round 14).

My tight end is Sam LaPorta (Round 7), who I love, and I added Blake Corum (Round 12) as a backup running back with upside. I also drafted both Falcons quarterbacks with Tua Tagovailoa (Round 11) and Michael Penix Jr. (Round 15), and whoever starts in Atlanta will be my No. 3 quarterback.

I would have preferred a better receiving corps, but this group has plenty of potential. And good luck to the rest of the league if Cook, Hampton and Barkley perform as expected. Burrow is elite, and Willis could be a great Fantasy quarterback with his rushing ability. LaPorta also has top-five upside at tight end. I expect this team to be a playoff contender. 

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE) and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator

2. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor

3. Erik Guenther, FFT Podcast Listener

4. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff

5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Senior Coordinating Producer

6. Mike Eisley, FFT Social Media Coordinator

7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

8. Sam Davis, FFT Podcast Producer

9. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy

10. Brandon Howard, Fantasy Editor

11. Todd Rones, FFT Podcast Listener

12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Rob Thomas J. Allen QB BUF
2 Dan Schneier J. Gibbs RB DET
3 Erik Guenther L. Jackson QB BAL
4 Jake Grogins B. Robinson RB ATL
5 Meron Berkson J. Chase WR CIN
6 Mike Eisley P. Nacua WR LAR
7 Heath Cummings D. Maye QB NE
8 Sam Davis J. Smith-Njigba WR SEA
9 R.J. White A. St. Brown WR DET
10 Brandon Howard D. Achane RB MIA
11 Todd Rones J. Taylor RB IND
12 Jamey Eisenberg J. Burrow QB CIN
Round 2
Pos Team Player
13 Jamey Eisenberg J. Cook RB BUF
14 Todd Rones A. Jeanty RB LV
15 Brandon Howard C. Lamb WR DAL
16 R.J. White J. Herbert QB LAC
17 Sam Davis J. Hurts QB PHI
18 Heath Cummings J. Daniels QB WAS
19 Mike Eisley D. Prescott QB DAL
20 Meron Berkson C. McCaffrey RB SF
21 Jake Grogins J. Jefferson WR MIN
22 Erik Guenther C. Brown RB CIN
23 Dan Schneier K. Walker III RB KC
24 Rob Thomas B. Bowers TE LV
Round 3
Pos Team Player
25 Rob Thomas D. London WR ATL
26 Dan Schneier T. Lawrence QB JAC
27 Erik Guenther C. Williams QB CHI
28 Jake Grogins T. McBride TE ARI
29 Meron Berkson M. Stafford QB LAR
30 Mike Eisley B. Purdy QB SF
31 Heath Cummings R. Rice WR KC
32 Sam Davis A. Brown WR NE
33 R.J. White N. Collins WR HOU
34 Brandon Howard P. Mahomes QB KC
35 Todd Rones J. Dart QB NYG
36 Jamey Eisenberg O. Hampton RB LAC
Round 4
Pos Team Player
37 Jamey Eisenberg S. Barkley RB PHI
38 Todd Rones B. Nix QB DEN
39 Brandon Howard D. Henry RB BAL
40 R.J. White J. Goff QB DET
41 Sam Davis D. Smith WR PHI
42 Heath Cummings G. Pickens WR DAL
43 Mike Eisley K. Williams RB LAR
44 Meron Berkson J. Love QB GB
45 Jake Grogins B. Mayfield QB TB
46 Erik Guenther T. Higgins WR CIN
47 Dan Schneier K. Murray QB MIN
48 Rob Thomas C. Olave WR NO
Round 5
Pos Team Player
49 Rob Thomas T. Shough QB NO
50 Dan Schneier M. Nabers WR NYG
51 Erik Guenther Z. Flowers WR BAL
52 Jake Grogins G. Wilson WR NYJ
53 Meron Berkson J. Jacobs RB GB
54 Mike Eisley J. Love RB ARI
55 Heath Cummings E. Egbuka WR TB
56 Sam Davis C. Loveland TE CHI
57 R.J. White J. Williams RB DAL
58 Brandon Howard D. Moore WR BUF
59 Todd Rones T. McLaurin WR WAS
60 Jamey Eisenberg M. Willis QB MIA
Round 6
Pos Team Player
61 Jamey Eisenberg L. McConkey WR LAC
62 Todd Rones J. Waddle WR DEN
63 Brandon Howard T. McMillan WR CAR
64 R.J. White L. Burden III WR CHI
65 Sam Davis Q. Judkins RB CLE
66 Heath Cummings B. Hall RB NYJ
67 Mike Eisley D. Adams WR LAR
68 Meron Berkson T. Warren TE IND
69 Jake Grogins C. Ward QB TEN
70 Erik Guenther C. Skattebo RB NYG
71 Dan Schneier M. Evans WR SF
72 Rob Thomas T. Etienne RB NO
Round 7
Pos Team Player
73 Rob Thomas D. Swift RB CHI
74 Dan Schneier C. Watson WR GB
75 Erik Guenther D. Montgomery RB HOU
76 Jake Grogins T. Henderson RB NE
77 Meron Berkson R. Odunze WR CHI
78 Mike Eisley B. Irving RB TB
79 Heath Cummings T. Pollard RB TEN
80 Sam Davis B. Tuten RB JAC
81 R.J. White C. Stroud QB HOU
82 Brandon Howard J. Williams WR DET
83 Todd Rones K. Gainwell RB TB
84 Jamey Eisenberg S. LaPorta TE DET
Round 8
Pos Team Player
85 Jamey Eisenberg P. Washington WR JAC
86 Todd Rones G. Kittle TE SF
87 Brandon Howard K. Pitts TE ATL
88 R.J. White T. Kraft TE GB
89 Sam Davis J. Brissett QB ARI
90 Heath Cummings J. Price RB SEA
91 Mike Eisley M. Harrison Jr. WR ARI
92 Meron Berkson C. Tate WR TEN
93 Jake Grogins D. Metcalf WR PIT
94 Erik Guenther Q. Johnston WR LAC
95 Dan Schneier B. Thomas Jr. WR JAC
96 Rob Thomas J. Warren RB PIT
Round 9
Pos Team Player
97 Rob Thomas M. Pittman WR PIT
98 Dan Schneier H. Fannin Jr. TE CLE
99 Erik Guenther M. Wilson WR ARI
100 Jake Grogins W. Robinson WR TEN
101 Meron Berkson A. Pierce WR IND
102 Mike Eisley I. Likely TE NYG
103 Heath Cummings R. Stevenson RB NE
104 Sam Davis C. Godwin WR TB
105 R.J. White C. Hubbard RB CAR
106 Brandon Howard X. Worthy WR KC
107 Todd Rones J. Downs WR IND
108 Jamey Eisenberg C. Sutton WR DEN
Round 10
Pos Team Player
109 Jamey Eisenberg J. Addison WR MIN
110 Todd Rones D. Jones QB IND
111 Brandon Howard K. Sadiq TE NYJ
112 R.J. White J. Meyers WR JAC
113 Sam Davis J. Croskey-Merritt RB WAS
114 Heath Cummings D. Goedert TE PHI
115 Mike Eisley J. Tyson WR NO
116 Meron Berkson S. Darnold QB SEA
117 Jake Grogins J. Brooks RB CAR
118 Erik Guenther J. Coker WR CAR
119 Dan Schneier J. Reed WR GB
120 Rob Thomas R. Dowdle RB PIT
Round 11
Pos Team Player
121 Rob Thomas R. Harvey RB DEN
122 Dan Schneier A. Rodgers QB PIT
123 Erik Guenther K. Monangai RB CHI
124 Jake Grogins Z. Charbonnet RB SEA
125 Meron Berkson M. Lemon WR PHI
126 Mike Eisley A. Jones RB MIN
127 Heath Cummings T. Kelce TE KC
128 Sam Davis R. White RB WAS
129 R.J. White J. Dobbins RB DEN
130 Brandon Howard M. Golden WR GB
131 Todd Rones R. Doubs WR NE
132 Jamey Eisenberg T. Tagovailoa QB ATL
Round 12
Pos Team Player
133 Jamey Eisenberg B. Corum RB LAR
134 Todd Rones J. Mason RB MIN
135 Brandon Howard S. Sanders QB CLE
136 R.J. White R. Pearsall WR SF
137 Sam Davis C. Rodriguez Jr. RB JAC
138 Heath Cummings B. Young QB CAR
139 Mike Eisley K. Concepcion WR CLE
140 Meron Berkson T. Tracy Jr. RB NYG
141 Jake Grogins F. Mendoza QB LV
142 Erik Guenther K. Mitchell RB LAC
143 Dan Schneier I. Pacheco RB DET
144 Rob Thomas R. Shaheed WR SEA
Round 13
Pos Team Player
145 Rob Thomas G. Smith QB NYJ
146 Dan Schneier S. Diggs WR NE
147 Erik Guenther T. Dell WR HOU
148 Jake Grogins K. Shakir WR BUF
149 Meron Berkson W. Marks RB HOU
150 Mike Eisley J. Higgins WR HOU
151 Heath Cummings A. Williams WR WAS
152 Sam Davis M. Washington WR MIA
153 R.J. White J. Coleman RB DEN
154 Brandon Howard M. Washington Jr. RB LV
155 Todd Rones T. Tucker WR LV
156 Jamey Eisenberg J. Nailor WR LV
Round 14
Pos Team Player
157 Jamey Eisenberg D. Boston WR CLE
158 Todd Rones O. Cooper Jr. WR NYJ
159 Brandon Howard S. Williams WR GB
160 R.J. White T. Allgeier RB ARI
161 Sam Davis C. Okonkwo TE WAS
162 Heath Cummings T. Spears RB TEN
163 Mike Eisley A. Kamara RB NO
164 Meron Berkson J. James RB SF
165 Jake Grogins D. Stribling WR SF
166 Erik Guenther B. Robinson Jr. RB ATL
167 Dan Schneier M. Lloyd RB GB
168 Rob Thomas D. Watson QB CLE
Round 15
Pos Team Player
169 Rob Thomas C. Kirk WR SF
170 Dan Schneier J. McMillan WR TB
171 Erik Guenther J. Johnson TE NO
172 Jake Grogins C. Allen WR KC
173 Meron Berkson D. Sampson RB CLE
174 Mike Eisley J. Ferguson TE DAL
175 Heath Cummings K. Allen RB WAS
176 Sam Davis A. Mitchell WR NYJ
177 R.J. White K. Black RB SF
178 Brandon Howard B. Allen RB NYJ
179 Todd Rones B. Strange TE JAC
180 Jamey Eisenberg M. Penix Jr. QB ATL
Team by Team
Rob Thomas
Rd Pk Player
1 1 J. Allen QB BUF
2 24 B. Bowers TE LV
3 25 D. London WR ATL
4 48 C. Olave WR NO
5 49 T. Shough QB NO
6 72 T. Etienne RB NO
7 73 D. Swift RB CHI
8 96 J. Warren RB PIT
9 97 M. Pittman WR PIT
10 120 R. Dowdle RB PIT
11 121 R. Harvey RB DEN
12 144 R. Shaheed WR SEA
13 145 G. Smith QB NYJ
14 168 D. Watson QB CLE
15 169 C. Kirk WR SF
Dan Schneier
Rd Pk Player
1 2 J. Gibbs RB DET
2 23 K. Walker III RB KC
3 26 T. Lawrence QB JAC
4 47 K. Murray QB MIN
5 50 M. Nabers WR NYG
6 71 M. Evans WR SF
7 74 C. Watson WR GB
8 95 B. Thomas Jr. WR JAC
9 98 H. Fannin Jr. TE CLE
10 119 J. Reed WR GB
11 122 A. Rodgers QB PIT
12 143 I. Pacheco RB DET
13 146 S. Diggs WR NE
14 167 M. Lloyd RB GB
15 170 J. McMillan WR TB
Erik Guenther
Rd Pk Player
1 3 L. Jackson QB BAL
2 22 C. Brown RB CIN
3 27 C. Williams QB CHI
4 46 T. Higgins WR CIN
5 51 Z. Flowers WR BAL
6 70 C. Skattebo RB NYG
7 75 D. Montgomery RB HOU
8 94 Q. Johnston WR LAC
9 99 M. Wilson WR ARI
10 118 J. Coker WR CAR
11 123 K. Monangai RB CHI
12 142 K. Mitchell RB LAC
13 147 T. Dell WR HOU
14 166 B. Robinson Jr. RB ATL
15 171 J. Johnson TE NO
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 4 B. Robinson RB ATL
2 21 J. Jefferson WR MIN
3 28 T. McBride TE ARI
4 45 B. Mayfield QB TB
5 52 G. Wilson WR NYJ
6 69 C. Ward QB TEN
7 76 T. Henderson RB NE
8 93 D. Metcalf WR PIT
9 100 W. Robinson WR TEN
10 117 J. Brooks RB CAR
11 124 Z. Charbonnet RB SEA
12 141 F. Mendoza QB LV
13 148 K. Shakir WR BUF
14 165 D. Stribling WR SF
15 172 C. Allen WR KC
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 5 J. Chase WR CIN
2 20 C. McCaffrey RB SF
3 29 M. Stafford QB LAR
4 44 J. Love QB GB
5 53 J. Jacobs RB GB
6 68 T. Warren TE IND
7 77 R. Odunze WR CHI
8 92 C. Tate WR TEN
9 101 A. Pierce WR IND
10 116 S. Darnold QB SEA
11 125 M. Lemon WR PHI
12 140 T. Tracy Jr. RB NYG
13 149 W. Marks RB HOU
14 164 J. James RB SF
15 173 D. Sampson RB CLE
Mike Eisley
Rd Pk Player
1 6 P. Nacua WR LAR
2 19 D. Prescott QB DAL
3 30 B. Purdy QB SF
4 43 K. Williams RB LAR
5 54 J. Love RB ARI
6 67 D. Adams WR LAR
7 78 B. Irving RB TB
8 91 M. Harrison Jr. WR ARI
9 102 I. Likely TE NYG
10 115 J. Tyson WR NO
11 126 A. Jones RB MIN
12 139 K. Concepcion WR CLE
13 150 J. Higgins WR HOU
14 163 A. Kamara RB NO
15 174 J. Ferguson TE DAL
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 7 D. Maye QB NE
2 18 J. Daniels QB WAS
3 31 R. Rice WR KC
4 42 G. Pickens WR DAL
5 55 E. Egbuka WR TB
6 66 B. Hall RB NYJ
7 79 T. Pollard RB TEN
8 90 J. Price RB SEA
9 103 R. Stevenson RB NE
10 114 D. Goedert TE PHI
11 127 T. Kelce TE KC
12 138 B. Young QB CAR
13 151 A. Williams WR WAS
14 162 T. Spears RB TEN
15 175 K. Allen RB WAS
Sam Davis
Rd Pk Player
1 8 J. Smith-Njigba WR SEA
2 17 J. Hurts QB PHI
3 32 A. Brown WR NE
4 41 D. Smith WR PHI
5 56 C. Loveland TE CHI
6 65 Q. Judkins RB CLE
7 80 B. Tuten RB JAC
8 89 J. Brissett QB ARI
9 104 C. Godwin WR TB
10 113 J. Croskey-Merritt RB WAS
11 128 R. White RB WAS
12 137 C. Rodriguez Jr. RB JAC
13 152 M. Washington WR MIA
14 161 C. Okonkwo TE WAS
15 176 A. Mitchell WR NYJ
R.J. White
Rd Pk Player
1 9 A. St. Brown WR DET
2 16 J. Herbert QB LAC
3 33 N. Collins WR HOU
4 40 J. Goff QB DET
5 57 J. Williams RB DAL
6 64 L. Burden III WR CHI
7 81 C. Stroud QB HOU
8 88 T. Kraft TE GB
9 105 C. Hubbard RB CAR
10 112 J. Meyers WR JAC
11 129 J. Dobbins RB DEN
12 136 R. Pearsall WR SF
13 153 J. Coleman RB DEN
14 160 T. Allgeier RB ARI
15 177 K. Black RB SF
Brandon Howard
Rd Pk Player
1 10 D. Achane RB MIA
2 15 C. Lamb WR DAL
3 34 P. Mahomes QB KC
4 39 D. Henry RB BAL
5 58 D. Moore WR BUF
6 63 T. McMillan WR CAR
7 82 J. Williams WR DET
8 87 K. Pitts TE ATL
9 106 X. Worthy WR KC
10 111 K. Sadiq TE NYJ
11 130 M. Golden WR GB
12 135 S. Sanders QB CLE
13 154 M. Washington Jr. RB LV
14 159 S. Williams WR GB
15 178 B. Allen RB NYJ
Todd Rones
Rd Pk Player
1 11 J. Taylor RB IND
2 14 A. Jeanty RB LV
3 35 J. Dart QB NYG
4 38 B. Nix QB DEN
5 59 T. McLaurin WR WAS
6 62 J. Waddle WR DEN
7 83 K. Gainwell RB TB
8 86 G. Kittle TE SF
9 107 J. Downs WR IND
10 110 D. Jones QB IND
11 131 R. Doubs WR NE
12 134 J. Mason RB MIN
13 155 T. Tucker WR LV
14 158 O. Cooper Jr. WR NYJ
15 179 B. Strange TE JAC
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 12 J. Burrow QB CIN
2 13 J. Cook RB BUF
3 36 O. Hampton RB LAC
4 37 S. Barkley RB PHI
5 60 M. Willis QB MIA
6 61 L. McConkey WR LAC
7 84 S. LaPorta TE DET
8 85 P. Washington WR JAC
9 108 C. Sutton WR DEN
10 109 J. Addison WR MIN
11 132 T. Tagovailoa QB ATL
12 133 B. Corum RB LAR
13 156 J. Nailor WR LV
14 157 D. Boston WR CLE
15 180 M. Penix Jr. QB ATL
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