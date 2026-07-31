Analysts show patience with drafting quarterbacks in surprising 2026 Industry Superflex Mock Draft

The first thing you'll notice with this 12-team, Superflex mock draft is how far Christian McCaffrey fell. I'm worried about his production this season -- he's 30 and just had 450 total touches in 2025, including the playoffs -- but I never expected him to make it to No. 20 overall. That will be a steal if McCaffrey stays healthy.
The other thing that stood out was only four quarterbacks being drafted in Round 1 with Josh Allen, Lamar Jackson, Drake Maye and Joe Burrow. The position is deep this season, but usually we'll see five or six quarterbacks get selected in the top 12 overall picks in this format.
We saw the quarterback activity pick up after Round 1. Justin Herbert, Jalen Hurts, Jayden Daniels and Dak Prescott all went in Round 2. Trevor Lawrence, Caleb Williams, Matthew Stafford, Brock Purdy, Patrick Mahomes and Jaxson Dart went in Round 3. And Bo Nix, Jared Goff, Jordan Love, Baker Mayfield and Kyler Murray went in Round 4.
That's 19 quarterbacks in the first 48 picks, and Tyler Shough and Malik Willis were also selected in Round 5. Only 11 other quarterbacks were drafted from Rounds 6-15.
Heath Cummings started QB-QB with Maye and Daniels from the No. 7 spot, and Heath built a solid roster. His running backs are Breece Hall, Tony Pollard, Jadarian Price, Rhamondre Stevenson, Tyjae Spears and Kaytron Allen. At receiver, Heath has Rashee Rice, George Pickens, Emeka Egbuka and Antonio Williams. And Heath has Dallas Goedert and Travis Kelce at tight end, along with Bryce Young as a third quarterback. It should be a competitive squad.
Brandon Howard took a different approach at quarterback. He drafted Mahomes in Round 3 and then Shedeur Sanders in Round 12, and those are the only two quarterbacks on his roster. At running back, Brandon has De'Von Achane, Derrick Henry, Braelon Allen and Mike Washington Jr. Brandon's receivers are CeeDee Lamb, D.J. Moore, Tetairoa McMillan, Jameson Williams, Matthew Golden, Xavier Worthy and Savion Williams. And the tight ends are Kyle Pitts and Kenyon Sadiq.
I prefer Heath's roster because of the quarterbacks, but Brandon's starters at running back (Achane and Henry), receiver (Lamb, Moore, McMillan) and tight end (Pitts) are impressive, with Jameson Williams at one of the flex spots. And Brandon's team could be excellent if Sanders wins the starting job for the Browns.
I took a different approach from Heath and Brandon by selecting Burrow in Round 1 and Willis in Round 5. In between, I selected James Cook in Round 2, Omarion Hampton in Round 3 and Saquon Barkley in Round 4.
It's risky to avoid receiver through the first five rounds in a three-receiver league, but I love my quarterbacks, running backs and flex at this point in the draft. And now it was time to attack receiver, which happened with Ladd McConkey (Round 6), Parker Washington (Round 8), Courtland Sutton (Round 9), Jordan Addison (Round 10), Jalen Nailor (Round 13) and Denzel Boston (Round 14).
My tight end is Sam LaPorta (Round 7), who I love, and I added Blake Corum (Round 12) as a backup running back with upside. I also drafted both Falcons quarterbacks with Tua Tagovailoa (Round 11) and Michael Penix Jr. (Round 15), and whoever starts in Atlanta will be my No. 3 quarterback.
I would have preferred a better receiving corps, but this group has plenty of potential. And good luck to the rest of the league if Cook, Hampton and Barkley perform as expected. Burrow is elite, and Willis could be a great Fantasy quarterback with his rushing ability. LaPorta also has top-five upside at tight end. I expect this team to be a playoff contender.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE) and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Rob Thomas, FFT Facebook Moderator
2. Dan Schneier, Senior Fantasy Editor
3. Erik Guenther, FFT Podcast Listener
4. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
5. Meron Berkson, CBS Sports HQ Senior Coordinating Producer
6. Mike Eisley, FFT Social Media Coordinator
7. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
8. Sam Davis, FFT Podcast Producer
9. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
10. Brandon Howard, Fantasy Editor
11. Todd Rones, FFT Podcast Listener
12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Rob Thomas
|J. Allen QB BUF
|2
|Dan Schneier
|J. Gibbs RB DET
|3
|Erik Guenther
|L. Jackson QB BAL
|4
|Jake Grogins
|B. Robinson RB ATL
|5
|Meron Berkson
|J. Chase WR CIN
|6
|Mike Eisley
|P. Nacua WR LAR
|7
|Heath Cummings
|D. Maye QB NE
|8
|Sam Davis
|J. Smith-Njigba WR SEA
|9
|R.J. White
|A. St. Brown WR DET
|10
|Brandon Howard
|D. Achane RB MIA
|11
|Todd Rones
|J. Taylor RB IND
|12
|Jamey Eisenberg
|J. Burrow QB CIN
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Jamey Eisenberg
|J. Cook RB BUF
|14
|Todd Rones
|A. Jeanty RB LV
|15
|Brandon Howard
|C. Lamb WR DAL
|16
|R.J. White
|J. Herbert QB LAC
|17
|Sam Davis
|J. Hurts QB PHI
|18
|Heath Cummings
|J. Daniels QB WAS
|19
|Mike Eisley
|D. Prescott QB DAL
|20
|Meron Berkson
|C. McCaffrey RB SF
|21
|Jake Grogins
|J. Jefferson WR MIN
|22
|Erik Guenther
|C. Brown RB CIN
|23
|Dan Schneier
|K. Walker III RB KC
|24
|Rob Thomas
|B. Bowers TE LV
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Rob Thomas
|D. London WR ATL
|26
|Dan Schneier
|T. Lawrence QB JAC
|27
|Erik Guenther
|C. Williams QB CHI
|28
|Jake Grogins
|T. McBride TE ARI
|29
|Meron Berkson
|M. Stafford QB LAR
|30
|Mike Eisley
|B. Purdy QB SF
|31
|Heath Cummings
|R. Rice WR KC
|32
|Sam Davis
|A. Brown WR NE
|33
|R.J. White
|N. Collins WR HOU
|34
|Brandon Howard
|P. Mahomes QB KC
|35
|Todd Rones
|J. Dart QB NYG
|36
|Jamey Eisenberg
|O. Hampton RB LAC
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Jamey Eisenberg
|S. Barkley RB PHI
|38
|Todd Rones
|B. Nix QB DEN
|39
|Brandon Howard
|D. Henry RB BAL
|40
|R.J. White
|J. Goff QB DET
|41
|Sam Davis
|D. Smith WR PHI
|42
|Heath Cummings
|G. Pickens WR DAL
|43
|Mike Eisley
|K. Williams RB LAR
|44
|Meron Berkson
|J. Love QB GB
|45
|Jake Grogins
|B. Mayfield QB TB
|46
|Erik Guenther
|T. Higgins WR CIN
|47
|Dan Schneier
|K. Murray QB MIN
|48
|Rob Thomas
|C. Olave WR NO
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Rob Thomas
|T. Shough QB NO
|50
|Dan Schneier
|M. Nabers WR NYG
|51
|Erik Guenther
|Z. Flowers WR BAL
|52
|Jake Grogins
|G. Wilson WR NYJ
|53
|Meron Berkson
|J. Jacobs RB GB
|54
|Mike Eisley
|J. Love RB ARI
|55
|Heath Cummings
|E. Egbuka WR TB
|56
|Sam Davis
|C. Loveland TE CHI
|57
|R.J. White
|J. Williams RB DAL
|58
|Brandon Howard
|D. Moore WR BUF
|59
|Todd Rones
|T. McLaurin WR WAS
|60
|Jamey Eisenberg
|M. Willis QB MIA
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Jamey Eisenberg
|L. McConkey WR LAC
|62
|Todd Rones
|J. Waddle WR DEN
|63
|Brandon Howard
|T. McMillan WR CAR
|64
|R.J. White
|L. Burden III WR CHI
|65
|Sam Davis
|Q. Judkins RB CLE
|66
|Heath Cummings
|B. Hall RB NYJ
|67
|Mike Eisley
|D. Adams WR LAR
|68
|Meron Berkson
|T. Warren TE IND
|69
|Jake Grogins
|C. Ward QB TEN
|70
|Erik Guenther
|C. Skattebo RB NYG
|71
|Dan Schneier
|M. Evans WR SF
|72
|Rob Thomas
|T. Etienne RB NO
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Rob Thomas
|D. Swift RB CHI
|74
|Dan Schneier
|C. Watson WR GB
|75
|Erik Guenther
|D. Montgomery RB HOU
|76
|Jake Grogins
|T. Henderson RB NE
|77
|Meron Berkson
|R. Odunze WR CHI
|78
|Mike Eisley
|B. Irving RB TB
|79
|Heath Cummings
|T. Pollard RB TEN
|80
|Sam Davis
|B. Tuten RB JAC
|81
|R.J. White
|C. Stroud QB HOU
|82
|Brandon Howard
|J. Williams WR DET
|83
|Todd Rones
|K. Gainwell RB TB
|84
|Jamey Eisenberg
|S. LaPorta TE DET
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Jamey Eisenberg
|P. Washington WR JAC
|86
|Todd Rones
|G. Kittle TE SF
|87
|Brandon Howard
|K. Pitts TE ATL
|88
|R.J. White
|T. Kraft TE GB
|89
|Sam Davis
|J. Brissett QB ARI
|90
|Heath Cummings
|J. Price RB SEA
|91
|Mike Eisley
|M. Harrison Jr. WR ARI
|92
|Meron Berkson
|C. Tate WR TEN
|93
|Jake Grogins
|D. Metcalf WR PIT
|94
|Erik Guenther
|Q. Johnston WR LAC
|95
|Dan Schneier
|B. Thomas Jr. WR JAC
|96
|Rob Thomas
|J. Warren RB PIT
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Rob Thomas
|M. Pittman WR PIT
|98
|Dan Schneier
|H. Fannin Jr. TE CLE
|99
|Erik Guenther
|M. Wilson WR ARI
|100
|Jake Grogins
|W. Robinson WR TEN
|101
|Meron Berkson
|A. Pierce WR IND
|102
|Mike Eisley
|I. Likely TE NYG
|103
|Heath Cummings
|R. Stevenson RB NE
|104
|Sam Davis
|C. Godwin WR TB
|105
|R.J. White
|C. Hubbard RB CAR
|106
|Brandon Howard
|X. Worthy WR KC
|107
|Todd Rones
|J. Downs WR IND
|108
|Jamey Eisenberg
|C. Sutton WR DEN
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Jamey Eisenberg
|J. Addison WR MIN
|110
|Todd Rones
|D. Jones QB IND
|111
|Brandon Howard
|K. Sadiq TE NYJ
|112
|R.J. White
|J. Meyers WR JAC
|113
|Sam Davis
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|114
|Heath Cummings
|D. Goedert TE PHI
|115
|Mike Eisley
|J. Tyson WR NO
|116
|Meron Berkson
|S. Darnold QB SEA
|117
|Jake Grogins
|J. Brooks RB CAR
|118
|Erik Guenther
|J. Coker WR CAR
|119
|Dan Schneier
|J. Reed WR GB
|120
|Rob Thomas
|R. Dowdle RB PIT
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Rob Thomas
|R. Harvey RB DEN
|122
|Dan Schneier
|A. Rodgers QB PIT
|123
|Erik Guenther
|K. Monangai RB CHI
|124
|Jake Grogins
|Z. Charbonnet RB SEA
|125
|Meron Berkson
|M. Lemon WR PHI
|126
|Mike Eisley
|A. Jones RB MIN
|127
|Heath Cummings
|T. Kelce TE KC
|128
|Sam Davis
|R. White RB WAS
|129
|R.J. White
|J. Dobbins RB DEN
|130
|Brandon Howard
|M. Golden WR GB
|131
|Todd Rones
|R. Doubs WR NE
|132
|Jamey Eisenberg
|T. Tagovailoa QB ATL
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Jamey Eisenberg
|B. Corum RB LAR
|134
|Todd Rones
|J. Mason RB MIN
|135
|Brandon Howard
|S. Sanders QB CLE
|136
|R.J. White
|R. Pearsall WR SF
|137
|Sam Davis
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|138
|Heath Cummings
|B. Young QB CAR
|139
|Mike Eisley
|K. Concepcion WR CLE
|140
|Meron Berkson
|T. Tracy Jr. RB NYG
|141
|Jake Grogins
|F. Mendoza QB LV
|142
|Erik Guenther
|K. Mitchell RB LAC
|143
|Dan Schneier
|I. Pacheco RB DET
|144
|Rob Thomas
|R. Shaheed WR SEA
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Rob Thomas
|G. Smith QB NYJ
|146
|Dan Schneier
|S. Diggs WR NE
|147
|Erik Guenther
|T. Dell WR HOU
|148
|Jake Grogins
|K. Shakir WR BUF
|149
|Meron Berkson
|W. Marks RB HOU
|150
|Mike Eisley
|J. Higgins WR HOU
|151
|Heath Cummings
|A. Williams WR WAS
|152
|Sam Davis
|M. Washington WR MIA
|153
|R.J. White
|J. Coleman RB DEN
|154
|Brandon Howard
|M. Washington Jr. RB LV
|155
|Todd Rones
|T. Tucker WR LV
|156
|Jamey Eisenberg
|J. Nailor WR LV
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Jamey Eisenberg
|D. Boston WR CLE
|158
|Todd Rones
|O. Cooper Jr. WR NYJ
|159
|Brandon Howard
|S. Williams WR GB
|160
|R.J. White
|T. Allgeier RB ARI
|161
|Sam Davis
|C. Okonkwo TE WAS
|162
|Heath Cummings
|T. Spears RB TEN
|163
|Mike Eisley
|A. Kamara RB NO
|164
|Meron Berkson
|J. James RB SF
|165
|Jake Grogins
|D. Stribling WR SF
|166
|Erik Guenther
|B. Robinson Jr. RB ATL
|167
|Dan Schneier
|M. Lloyd RB GB
|168
|Rob Thomas
|D. Watson QB CLE
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Rob Thomas
|C. Kirk WR SF
|170
|Dan Schneier
|J. McMillan WR TB
|171
|Erik Guenther
|J. Johnson TE NO
|172
|Jake Grogins
|C. Allen WR KC
|173
|Meron Berkson
|D. Sampson RB CLE
|174
|Mike Eisley
|J. Ferguson TE DAL
|175
|Heath Cummings
|K. Allen RB WAS
|176
|Sam Davis
|A. Mitchell WR NYJ
|177
|R.J. White
|K. Black RB SF
|178
|Brandon Howard
|B. Allen RB NYJ
|179
|Todd Rones
|B. Strange TE JAC
|180
|Jamey Eisenberg
|M. Penix Jr. QB ATL
|Rob Thomas
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|J. Allen QB BUF
|2
|24
|B. Bowers TE LV
|3
|25
|D. London WR ATL
|4
|48
|C. Olave WR NO
|5
|49
|T. Shough QB NO
|6
|72
|T. Etienne RB NO
|7
|73
|D. Swift RB CHI
|8
|96
|J. Warren RB PIT
|9
|97
|M. Pittman WR PIT
|10
|120
|R. Dowdle RB PIT
|11
|121
|R. Harvey RB DEN
|12
|144
|R. Shaheed WR SEA
|13
|145
|G. Smith QB NYJ
|14
|168
|D. Watson QB CLE
|15
|169
|C. Kirk WR SF
|Dan Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|J. Gibbs RB DET
|2
|23
|K. Walker III RB KC
|3
|26
|T. Lawrence QB JAC
|4
|47
|K. Murray QB MIN
|5
|50
|M. Nabers WR NYG
|6
|71
|M. Evans WR SF
|7
|74
|C. Watson WR GB
|8
|95
|B. Thomas Jr. WR JAC
|9
|98
|H. Fannin Jr. TE CLE
|10
|119
|J. Reed WR GB
|11
|122
|A. Rodgers QB PIT
|12
|143
|I. Pacheco RB DET
|13
|146
|S. Diggs WR NE
|14
|167
|M. Lloyd RB GB
|15
|170
|J. McMillan WR TB
|Erik Guenther
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|L. Jackson QB BAL
|2
|22
|C. Brown RB CIN
|3
|27
|C. Williams QB CHI
|4
|46
|T. Higgins WR CIN
|5
|51
|Z. Flowers WR BAL
|6
|70
|C. Skattebo RB NYG
|7
|75
|D. Montgomery RB HOU
|8
|94
|Q. Johnston WR LAC
|9
|99
|M. Wilson WR ARI
|10
|118
|J. Coker WR CAR
|11
|123
|K. Monangai RB CHI
|12
|142
|K. Mitchell RB LAC
|13
|147
|T. Dell WR HOU
|14
|166
|B. Robinson Jr. RB ATL
|15
|171
|J. Johnson TE NO
|Jake Grogins
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|B. Robinson RB ATL
|2
|21
|J. Jefferson WR MIN
|3
|28
|T. McBride TE ARI
|4
|45
|B. Mayfield QB TB
|5
|52
|G. Wilson WR NYJ
|6
|69
|C. Ward QB TEN
|7
|76
|T. Henderson RB NE
|8
|93
|D. Metcalf WR PIT
|9
|100
|W. Robinson WR TEN
|10
|117
|J. Brooks RB CAR
|11
|124
|Z. Charbonnet RB SEA
|12
|141
|F. Mendoza QB LV
|13
|148
|K. Shakir WR BUF
|14
|165
|D. Stribling WR SF
|15
|172
|C. Allen WR KC
|Meron Berkson
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|J. Chase WR CIN
|2
|20
|C. McCaffrey RB SF
|3
|29
|M. Stafford QB LAR
|4
|44
|J. Love QB GB
|5
|53
|J. Jacobs RB GB
|6
|68
|T. Warren TE IND
|7
|77
|R. Odunze WR CHI
|8
|92
|C. Tate WR TEN
|9
|101
|A. Pierce WR IND
|10
|116
|S. Darnold QB SEA
|11
|125
|M. Lemon WR PHI
|12
|140
|T. Tracy Jr. RB NYG
|13
|149
|W. Marks RB HOU
|14
|164
|J. James RB SF
|15
|173
|D. Sampson RB CLE
|Mike Eisley
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|P. Nacua WR LAR
|2
|19
|D. Prescott QB DAL
|3
|30
|B. Purdy QB SF
|4
|43
|K. Williams RB LAR
|5
|54
|J. Love RB ARI
|6
|67
|D. Adams WR LAR
|7
|78
|B. Irving RB TB
|8
|91
|M. Harrison Jr. WR ARI
|9
|102
|I. Likely TE NYG
|10
|115
|J. Tyson WR NO
|11
|126
|A. Jones RB MIN
|12
|139
|K. Concepcion WR CLE
|13
|150
|J. Higgins WR HOU
|14
|163
|A. Kamara RB NO
|15
|174
|J. Ferguson TE DAL
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|D. Maye QB NE
|2
|18
|J. Daniels QB WAS
|3
|31
|R. Rice WR KC
|4
|42
|G. Pickens WR DAL
|5
|55
|E. Egbuka WR TB
|6
|66
|B. Hall RB NYJ
|7
|79
|T. Pollard RB TEN
|8
|90
|J. Price RB SEA
|9
|103
|R. Stevenson RB NE
|10
|114
|D. Goedert TE PHI
|11
|127
|T. Kelce TE KC
|12
|138
|B. Young QB CAR
|13
|151
|A. Williams WR WAS
|14
|162
|T. Spears RB TEN
|15
|175
|K. Allen RB WAS
|Sam Davis
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|17
|J. Hurts QB PHI
|3
|32
|A. Brown WR NE
|4
|41
|D. Smith WR PHI
|5
|56
|C. Loveland TE CHI
|6
|65
|Q. Judkins RB CLE
|7
|80
|B. Tuten RB JAC
|8
|89
|J. Brissett QB ARI
|9
|104
|C. Godwin WR TB
|10
|113
|J. Croskey-Merritt RB WAS
|11
|128
|R. White RB WAS
|12
|137
|C. Rodriguez Jr. RB JAC
|13
|152
|M. Washington WR MIA
|14
|161
|C. Okonkwo TE WAS
|15
|176
|A. Mitchell WR NYJ
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|A. St. Brown WR DET
|2
|16
|J. Herbert QB LAC
|3
|33
|N. Collins WR HOU
|4
|40
|J. Goff QB DET
|5
|57
|J. Williams RB DAL
|6
|64
|L. Burden III WR CHI
|7
|81
|C. Stroud QB HOU
|8
|88
|T. Kraft TE GB
|9
|105
|C. Hubbard RB CAR
|10
|112
|J. Meyers WR JAC
|11
|129
|J. Dobbins RB DEN
|12
|136
|R. Pearsall WR SF
|13
|153
|J. Coleman RB DEN
|14
|160
|T. Allgeier RB ARI
|15
|177
|K. Black RB SF
|Brandon Howard
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|D. Achane RB MIA
|2
|15
|C. Lamb WR DAL
|3
|34
|P. Mahomes QB KC
|4
|39
|D. Henry RB BAL
|5
|58
|D. Moore WR BUF
|6
|63
|T. McMillan WR CAR
|7
|82
|J. Williams WR DET
|8
|87
|K. Pitts TE ATL
|9
|106
|X. Worthy WR KC
|10
|111
|K. Sadiq TE NYJ
|11
|130
|M. Golden WR GB
|12
|135
|S. Sanders QB CLE
|13
|154
|M. Washington Jr. RB LV
|14
|159
|S. Williams WR GB
|15
|178
|B. Allen RB NYJ
|Todd Rones
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|J. Taylor RB IND
|2
|14
|A. Jeanty RB LV
|3
|35
|J. Dart QB NYG
|4
|38
|B. Nix QB DEN
|5
|59
|T. McLaurin WR WAS
|6
|62
|J. Waddle WR DEN
|7
|83
|K. Gainwell RB TB
|8
|86
|G. Kittle TE SF
|9
|107
|J. Downs WR IND
|10
|110
|D. Jones QB IND
|11
|131
|R. Doubs WR NE
|12
|134
|J. Mason RB MIN
|13
|155
|T. Tucker WR LV
|14
|158
|O. Cooper Jr. WR NYJ
|15
|179
|B. Strange TE JAC
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|J. Burrow QB CIN
|2
|13
|J. Cook RB BUF
|3
|36
|O. Hampton RB LAC
|4
|37
|S. Barkley RB PHI
|5
|60
|M. Willis QB MIA
|6
|61
|L. McConkey WR LAC
|7
|84
|S. LaPorta TE DET
|8
|85
|P. Washington WR JAC
|9
|108
|C. Sutton WR DEN
|10
|109
|J. Addison WR MIN
|11
|132
|T. Tagovailoa QB ATL
|12
|133
|B. Corum RB LAR
|13
|156
|J. Nailor WR LV
|14
|157
|D. Boston WR CLE
|15
|180
|M. Penix Jr. QB ATL