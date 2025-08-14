wandale-robinson-1400-us.jpg
In this mock draft review of our latest 0.5-PPR league, I want to focus on building depth vs. potentially sacrificing a certain position. We've all been in this situation, and it happened to me with this roster from No. 7 overall.

My first five picks were fantastic with Christian McCaffrey, Drake London, Davante Adams, Lamar Jackson, and RJ Harvey. I love that start, especially the value for Jackson (quarterbacks tend to fall in our drafts) and Harvey, who could be special in his rookie season.

In Round 6, I was faced with the dilemma of drafting my third receiver (this is a three-receiver league) or my flex, and I went with Isiah Pacheco over Jerry Jeudy. Some Fantasy managers put less value on their flex spot than other starting positions, which is a mistake. You want the most points from any starting spot, and I like Pacheco better than Jeudy in 0.5-PPR.

In Round 7, I didn't love the value for any of the receivers on the board (the top guys were Cooper Kupp, Rome Odunze, Chris Godwin, and Keon Coleman), so I went with my top tight end in David Njoku. So far, so good with this roster, but you can see where this is headed at receiver.

We get to Round 8, and my draft board has three names at the top in Jaylen Warren, Deebo Samuel, and Jordan Addison. I need a third receiver, but I'm getting excited about Warren, who could be the best running back in Pittsburgh this year. Do I draft a fourth running back for depth or a starting receiver?

I went with Warren, with the expectation (hope) that a receiver I like enough will be on the board in Round 9. And that didn't work out as planned, so I reached a little based on Average Draft Position for Luther Burden III.

I like Burden as a sleeper, but I don't want to count on him as a starter coming into the season. In hindsight, I could have drafted Samuel over Warren, and I could have selected Zach Charbonnet in Round 9. Warren, for now, has more upside than Charbonnet, but he's also a sleeper. With Samuel, my receiving corps would have been better heading into the season, but I'm not concerned.

That said, from this point on, I was chasing receivers with upside, including Darnell Mooney in Round 10, Demario Douglas in Round 12, Wan'Dale Robinson in Round 13, and Jalen McMillan in Round 14. I like this group, especially Mooney and Douglas, but they have flaws. Mooney (shoulder) is injured, and it's not ideal to start him and London together. And Douglas loses value in 0.5-PPR, although he could lead New England in receptions.

Overall, I love this team, and I even got Bhayshul Tuten in Round 11 as my fifth running back since he could eventually become the best option in Jacksonville's backfield. My quarterback, running backs, and tight end are excellent, and my first two receivers are potential studs.

I'll make it work with my third receiver, and hopefully, Burden is a star as the likely slot option for Ben Johnson in Chicago. And I could make a trade if needed, if we were playing this league out.

While there are some changes I could have made to this roster throughout the draft, I never panicked. Nor should you if faced with similar decisions. I'll generally lean toward the best player available over filling a need to maximize my roster on Draft Day, and the waiver wire is always your friend. This should be a playoff-caliber team in this league.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award 0.5 points for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Tommy Tran, CBS Sports HQ Host
2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
3. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
4. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
5. Dave Richard, Senior Fantasy Analyst
6. Jake Grogins, CBS Sports HQ Production Staff
7. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
8. Jaclyn DeAugustino, CBS Sports HQ Host
9. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
10. Jack Capotorto, CBS Sports HQ Producer
11. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
12. James Lamberts, CBS Sports HQ Producer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Tommy Tran J. Chase WR CIN
2 Thomas Shafer B. Robinson RB ATL
3 RobThomas J. Gibbs RB DET
4 Heath Cummings C. Lamb WR DAL
5 Dave Richard J. Jefferson WR MIN
6 Jake Grogins S. Barkley RB PHI
7 Jamey Eisenberg C. McCaffrey RB SF
8 Jaclyn DeAugustino M. Nabers WR NYG
9 Meron Berkson D. Achane RB MIA
10 Jack Capotorto N. Collins WR HOU
11 R.J. White P. Nacua WR LAR
12 James Lamberts J. Allen QB BUF
Round 2
Pos Team Player
13 James Lamberts B. Thomas Jr. WR JAC
14 R.J. White A. Brown WR PHI
15 Jack Capotorto A. St. Brown WR DET
16 Meron Berkson A. Jeanty RB LV
17 Jaclyn DeAugustino D. Henry RB BAL
18 Jamey Eisenberg D. London WR ATL
19 Jake Grogins B. Bowers TE LV
20 Dave Richard J. Jacobs RB GB
21 Heath Cummings K. Williams RB LAR
22 RobThomas L. McConkey WR LAC
23 Thomas Shafer J. Taylor RB IND
24 Tommy Tran J. Smith-Njigba WR SEA
Round 3
Pos Team Player
25 Tommy Tran B. Irving RB TB
26 Thomas Shafer T. Higgins WR CIN
27 RobThomas T. Hill WR MIA
28 Heath Cummings T. McBride TE ARI
29 Dave Richard C. Brown RB CIN
30 Jake Grogins J. Cook RB BUF
31 Jamey Eisenberg D. Adams WR LAR
32 Jaclyn DeAugustino G. Wilson WR NYJ
33 Meron Berkson M. Harrison Jr. WR ARI
34 Jack Capotorto K. Walker III RB SEA
35 R.J. White B. Hall RB NYJ
36 James Lamberts M. Evans WR TB
Round 4
Pos Team Player
37 James Lamberts C. Hubbard RB CAR
38 R.J. White G. Kittle TE SF
39 Jack Capotorto O. Hampton RB LAC
40 Meron Berkson D. Metcalf WR PIT
41 Jaclyn DeAugustino J. Conner RB ARI
42 Jamey Eisenberg L. Jackson QB BAL
43 Jake Grogins T. Henderson RB NE
44 Dave Richard J. Daniels QB WAS
45 Heath Cummings C. Sutton WR DEN
46 RobThomas J. Hurts QB PHI
47 Thomas Shafer J. Burrow QB CIN
48 Tommy Tran T. McMillan WR CAR
Round 5
Pos Team Player
49 Tommy Tran T. McLaurin WR WAS
50 Thomas Shafer X. Worthy WR KC
51 RobThomas D. Montgomery RB DET
52 Heath Cummings D. Swift RB CHI
53 Dave Richard D. Moore WR CHI
54 Jake Grogins R. Rice WR KC
55 Jamey Eisenberg R. Harvey RB DEN
56 Jaclyn DeAugustino G. Pickens WR DAL
57 Meron Berkson J. Williams WR DET
58 Jack Capotorto A. Kamara RB NO
59 R.J. White D. Smith WR PHI
60 James Lamberts S. LaPorta TE DET
Round 6
Pos Team Player
61 James Lamberts Z. Flowers WR BAL
62 R.J. White T. Pollard RB TEN
63 Jack Capotorto C. Ridley WR TEN
64 Meron Berkson T. Hunter WR JAC
65 Jaclyn DeAugustino R. Pearsall WR SF
66 Jamey Eisenberg I. Pacheco RB KC
67 Jake Grogins M. Golden WR GB
68 Dave Richard J. Jeudy WR CLE
69 Heath Cummings J. Waddle WR MIA
70 RobThomas J. Mixon RB HOU
71 Thomas Shafer A. Jones RB MIN
72 Tommy Tran J. Meyers WR LV
Round 7
Pos Team Player
73 Tommy Tran T. Tracy Jr. RB NYG
74 Thomas Shafer C. Olave WR NO
75 RobThomas J. Jennings WR SF
76 Heath Cummings P. Mahomes QB KC
77 Dave Richard S. Diggs WR NE
78 Jake Grogins E. Egbuka WR TB
79 Jamey Eisenberg D. Njoku TE CLE
80 Jaclyn DeAugustino B. Mayfield QB TB
81 Meron Berkson T. Kelce TE KC
82 Jack Capotorto C. Kupp WR SEA
83 R.J. White R. Odunze WR CHI
84 James Lamberts B. Robinson Jr. RB WAS
Round 8
Pos Team Player
85 James Lamberts K. Johnson RB PIT
86 R.J. White C. Godwin WR TB
87 Jack Capotorto E. Engram TE DEN
88 Meron Berkson J. Williams RB DAL
89 Jaclyn DeAugustino K. Coleman WR BUF
90 Jamey Eisenberg J. Warren RB PIT
91 Jake Grogins R. Shaheed WR NO
92 Dave Richard J. Addison WR MIN
93 Heath Cummings D. Samuel WR WAS
94 RobThomas J. Reed WR GB
95 Thomas Shafer T. Hockenson TE MIN
96 Tommy Tran B. Nix QB DEN
Round 9
Pos Team Player
97 Tommy Tran J. Mason RB MIN
98 Thomas Shafer T. Warren TE IND
99 RobThomas K. Shakir WR BUF
100 Heath Cummings T. Etienne RB JAC
101 Dave Richard T. Bigsby RB JAC
102 Jake Grogins J. Fields QB NYJ
103 Jamey Eisenberg L. Burden III WR CHI
104 Jaclyn DeAugustino Z. Charbonnet RB SEA
105 Meron Berkson R. Stevenson RB NE
106 Jack Capotorto D. Prescott QB DAL
107 R.J. White J. Dobbins RB DEN
108 James Lamberts J. Downs WR IND
Round 10
Pos Team Player
109 James Lamberts C. Skattebo RB NYG
110 R.J. White N. Harris RB LAC
111 Jack Capotorto C. Kirk WR HOU
112 Meron Berkson K. Murray QB ARI
113 Jaclyn DeAugustino M. Andrews TE BAL
114 Jamey Eisenberg D. Mooney WR ATL
115 Jake Grogins B. Aiyuk WR SF
116 Dave Richard T. Kraft TE GB
117 Heath Cummings B. Allen RB NYJ
118 RobThomas M. Pittman WR IND
119 Thomas Shafer J. Ford RB CLE
120 Tommy Tran C. Loveland TE CHI
Round 11
Pos Team Player
121 Tommy Tran Q. Judkins RB CLE
122 Thomas Shafer K. Allen WR LAC
123 RobThomas I. Guerendo RB SF
124 Heath Cummings D. Sampson RB CLE
125 Dave Richard J. Blue RB DAL
126 Jake Grogins M. Brown WR KC
127 Jamey Eisenberg B. Tuten RB JAC
128 Jaclyn DeAugustino A. Ekeler RB WAS
129 Meron Berkson J. Goff QB DET
130 Jack Capotorto T. Benson RB ARI
131 R.J. White B. Purdy QB SF
132 James Lamberts R. Davis RB BUF
Round 12
Pos Team Player
133 James Lamberts N. Chubb RB HOU
134 R.J. White C. Williams QB CHI
135 Jack Capotorto R. White RB TB
136 Meron Berkson J. Higgins WR HOU
137 Jaclyn DeAugustino T. Lawrence QB JAC
138 Jamey Eisenberg D. Douglas WR NE
139 Jake Grogins T. Spears RB TEN
140 Dave Richard D. Kincaid TE BUF
141 Heath Cummings R. Doubs WR GB
142 RobThomas T. Harris WR LAC
143 Thomas Shafer C. Tillman WR CLE
144 Tommy Tran J. Love QB GB
Round 13
Pos Team Player
145 Tommy Tran T. Allgeier RB ATL
146 Thomas Shafer M. Mims WR DEN
147 RobThomas J. Wright RB MIA
148 Heath Cummings R. Johnson RB CHI
149 Dave Richard D. Maye QB NE
150 Jake Grogins J. Croskey-Merritt RB WAS
151 Jamey Eisenberg W. Robinson WR NYG
152 Jaclyn DeAugustino X. Legette WR CAR
153 Meron Berkson K. Pitts TE ATL
154 Jack Capotorto J. Ferguson TE DAL
155 R.J. White P. Mafah RB DAL
156 James Lamberts Q. Johnston WR LAC
Round 14
Pos Team Player
157 James Lamberts J. Coker WR CAR
158 R.J. White M. Sanders RB DAL
159 Jack Capotorto J. Herbert QB LAC
160 Meron Berkson J. Hunter RB LAR
161 Jaclyn DeAugustino D. Goedert TE PHI
162 Jamey Eisenberg J. McMillan WR TB
163 Jake Grogins R. Bateman WR BAL
164 Dave Richard J. McCarthy QB MIN
165 Heath Cummings T. Brooks RB CIN
166 RobThomas Z. Ertz TE WAS
167 Thomas Shafer A. Thielen WR CAR
168 Tommy Tran K. Miller RB NO
Team by Team
Tommy Tran
Rd Pk Player
1 1 J. Chase WR CIN
2 24 J. Smith-Njigba WR SEA
3 25 B. Irving RB TB
4 48 T. McMillan WR CAR
5 49 T. McLaurin WR WAS
6 72 J. Meyers WR LV
7 73 T. Tracy Jr. RB NYG
8 96 B. Nix QB DEN
9 97 J. Mason RB MIN
10 120 C. Loveland TE CHI
11 121 Q. Judkins RB CLE
12 144 J. Love QB GB
13 145 T. Allgeier RB ATL
14 168 K. Miller RB NO
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 2 B. Robinson RB ATL
2 23 J. Taylor RB IND
3 26 T. Higgins WR CIN
4 47 J. Burrow QB CIN
5 50 X. Worthy WR KC
6 71 A. Jones RB MIN
7 74 C. Olave WR NO
8 95 T. Hockenson TE MIN
9 98 T. Warren TE IND
10 119 J. Ford RB CLE
11 122 K. Allen WR LAC
12 143 C. Tillman WR CLE
13 146 M. Mims WR DEN
14 167 A. Thielen WR CAR
RobThomas
Rd Pk Player
1 3 J. Gibbs RB DET
2 22 L. McConkey WR LAC
3 27 T. Hill WR MIA
4 46 J. Hurts QB PHI
5 51 D. Montgomery RB DET
6 70 J. Mixon RB HOU
7 75 J. Jennings WR SF
8 94 J. Reed WR GB
9 99 K. Shakir WR BUF
10 118 M. Pittman WR IND
11 123 I. Guerendo RB SF
12 142 T. Harris WR LAC
13 147 J. Wright RB MIA
14 166 Z. Ertz TE WAS
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 4 C. Lamb WR DAL
2 21 K. Williams RB LAR
3 28 T. McBride TE ARI
4 45 C. Sutton WR DEN
5 52 D. Swift RB CHI
6 69 J. Waddle WR MIA
7 76 P. Mahomes QB KC
8 93 D. Samuel WR WAS
9 100 T. Etienne RB JAC
10 117 B. Allen RB NYJ
11 124 D. Sampson RB CLE
12 141 R. Doubs WR GB
13 148 R. Johnson RB CHI
14 165 T. Brooks RB CIN
Dave Richard
Rd Pk Player
1 5 J. Jefferson WR MIN
2 20 J. Jacobs RB GB
3 29 C. Brown RB CIN
4 44 J. Daniels QB WAS
5 53 D. Moore WR CHI
6 68 J. Jeudy WR CLE
7 77 S. Diggs WR NE
8 92 J. Addison WR MIN
9 101 T. Bigsby RB JAC
10 116 T. Kraft TE GB
11 125 J. Blue RB DAL
12 140 D. Kincaid TE BUF
13 149 D. Maye QB NE
14 164 J. McCarthy QB MIN
Jake Grogins
Rd Pk Player
1 6 S. Barkley RB PHI
2 19 B. Bowers TE LV
3 30 J. Cook RB BUF
4 43 T. Henderson RB NE
5 54 R. Rice WR KC
6 67 M. Golden WR GB
7 78 E. Egbuka WR TB
8 91 R. Shaheed WR NO
9 102 J. Fields QB NYJ
10 115 B. Aiyuk WR SF
11 126 M. Brown WR KC
12 139 T. Spears RB TEN
13 150 J. Croskey-Merritt RB WAS
14 163 R. Bateman WR BAL
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 7 C. McCaffrey RB SF
2 18 D. London WR ATL
3 31 D. Adams WR LAR
4 42 L. Jackson QB BAL
5 55 R. Harvey RB DEN
6 66 I. Pacheco RB KC
7 79 D. Njoku TE CLE
8 90 J. Warren RB PIT
9 103 L. Burden III WR CHI
10 114 D. Mooney WR ATL
11 127 B. Tuten RB JAC
12 138 D. Douglas WR NE
13 151 W. Robinson WR NYG
14 162 J. McMillan WR TB
Jaclyn DeAugustino
Rd Pk Player
1 8 M. Nabers WR NYG
2 17 D. Henry RB BAL
3 32 G. Wilson WR NYJ
4 41 J. Conner RB ARI
5 56 G. Pickens WR DAL
6 65 R. Pearsall WR SF
7 80 B. Mayfield QB TB
8 89 K. Coleman WR BUF
9 104 Z. Charbonnet RB SEA
10 113 M. Andrews TE BAL
11 128 A. Ekeler RB WAS
12 137 T. Lawrence QB JAC
13 152 X. Legette WR CAR
14 161 D. Goedert TE PHI
Meron Berkson
Rd Pk Player
1 9 D. Achane RB MIA
2 16 A. Jeanty RB LV
3 33 M. Harrison Jr. WR ARI
4 40 D. Metcalf WR PIT
5 57 J. Williams WR DET
6 64 T. Hunter WR JAC
7 81 T. Kelce TE KC
8 88 J. Williams RB DAL
9 105 R. Stevenson RB NE
10 112 K. Murray QB ARI
11 129 J. Goff QB DET
12 136 J. Higgins WR HOU
13 153 K. Pitts TE ATL
14 160 J. Hunter RB LAR
Jack Capotorto
Rd Pk Player
1 10 N. Collins WR HOU
2 15 A. St. Brown WR DET
3 34 K. Walker III RB SEA
4 39 O. Hampton RB LAC
5 58 A. Kamara RB NO
6 63 C. Ridley WR TEN
7 82 C. Kupp WR SEA
8 87 E. Engram TE DEN
9 106 D. Prescott QB DAL
10 111 C. Kirk WR HOU
11 130 T. Benson RB ARI
12 135 R. White RB TB
13 154 J. Ferguson TE DAL
14 159 J. Herbert QB LAC
R.J. White
Rd Pk Player
1 11 P. Nacua WR LAR
2 14 A. Brown WR PHI
3 35 B. Hall RB NYJ
4 38 G. Kittle TE SF
5 59 D. Smith WR PHI
6 62 T. Pollard RB TEN
7 83 R. Odunze WR CHI
8 86 C. Godwin WR TB
9 107 J. Dobbins RB DEN
10 110 N. Harris RB LAC
11 131 B. Purdy QB SF
12 134 C. Williams QB CHI
13 155 P. Mafah RB DAL
14 158 M. Sanders RB DAL
James Lamberts
Rd Pk Player
1 12 J. Allen QB BUF
2 13 B. Thomas Jr. WR JAC
3 36 M. Evans WR TB
4 37 C. Hubbard RB CAR
5 60 S. LaPorta TE DET
6 61 Z. Flowers WR BAL
7 84 B. Robinson Jr. RB WAS
8 85 K. Johnson RB PIT
9 108 J. Downs WR IND
10 109 C. Skattebo RB NYG
11 132 R. Davis RB BUF
12 133 N. Chubb RB HOU
13 156 Q. Johnston WR LAC
14 157 J. Coker WR CAR