Bears' Dominique Robinson: Adds 0.5 sacks in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson posted three tackles and 0.5 sacks in the Bears' 25-24 win over the Commanders on Monday.
Robinson has recorded 1.5 sacks over five games while averaging 1.8 stops making him a low-floor IDP when he doesn't generate a sack.
