Bears' Dominique Robinson: Not playing Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson (concussion) has been ruled out for Friday's game against the Eagles.
The defensive end has been listed as a non-participant throughout the practice week, so his status is not a surprise. Robinson has played about as often on special teams as defense this year.
More News
-
Bears' Dominique Robinson: In concussion protocol Tuesday•
-
Bears' Dominique Robinson: Departs Sunday due to head injury•
-
Bears' Dominique Robinson: Returns to full participation•
-
Bears' Dominique Robinson: Won't play against Big Blue•
-
Bears' Dominique Robinson: Ruled out for Week 9•
-
Bears' Dominique Robinson: Diagnosed with high-ankle sprain•