Bears' Tyrique Stevenson: Still sidelined
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stevenson (hip) did not practice Wednesday.
Stevenson suffered a hip injury in Chicago's Week 12 win and has yet to practice since. He'll likely need to participate in some capacity Thursday to have a chance to play in Week 14 against the Packers.
