Bengals' Charlie Jones: DNP with Achilles injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (Achilles) did not practice Wednesday, Paul Dehner Jr. of The Athletic reports.
It's a new injury for Jones, who has played in all four games this season. He's seen just four snaps on offense for the Bengals, but Jones handles returner duties for Cincinnati.
