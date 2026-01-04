Bengals' Jake Browning: Emergency QB again Week 18
By RotoWire Staff
• 1 min read
Browning (coach's decision) is inactive for Sunday's matchup against Cleveland and will work as Cincinnati's emergency third quarterback.
This has become a familiar role for Browning, as he's been the Bengals' emergency third QB every week since late November. In order for Browning to enter Sunday's contest, both Joe Burrow and Joe Flacco would have to exit due to injury, illness or ejection.
