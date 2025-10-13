Bengals' Logan Wilson: Benched in loss to Packers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wilson was benched in favor of rookie Barrett Carter in Sunday's loss to the Packers, Charlie's Chalkboard reports. Wilson still managed four tackles in the snaps he did play.
Wilson struggled, especially in coverage, last week against the Lions, and the Bengals decided to turn to Carter full-time instead. Barring an injury to Carter or fellow rookie Demetrius Knight, this appears to be a full-time change.
More News
-
Bengals' Logan Wilson: Eight takedowns in loss•
-
Bengals' Logan Wilson: Logs five stops versus Denver•
-
Bengals' Logan Wilson: Notches five stops in Week 3•
-
Bengals' Logan Wilson: Returns to full practice•
-
Bengals' Logan Wilson: Appears on injury report•
-
Bengals' Logan Wilson: Plays every snap vs. Jacksonville•