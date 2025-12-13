Bengals' Shemar Stewart: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stewart (knee) has been downgraded and ruled out ahead of Sunday's matchup against the Ravens.
The rookie defensive end is now in line to miss his fifth consecutive game as he continues to recover from a knee injury sustained in the Week 9 loss to the Bears. While Stewart remains sidelined, expect Myles Murphy and Joseph Ossai to start on the Bengals' defensive line.
