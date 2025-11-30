Bills' Joshua Palmer: Inactive versus Pittsburgh
By RotoWire Staff
• 1 min read
Palmer (ankle) is inactive for Sunday's game against the Steelers.
After logging a limited practice Wednesday, Palmer was a 'DNP' a day later, before returning to limited session Friday and being deemed questionable for Sunday's contest. In his absence Sunday, Khalil Shakir, Brandin Cooks, Keon Coleman, Gabe Davis and Tyrell Shavers will handle Buffalo's Week 13 WR duties.
