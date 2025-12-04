Palmer (knee/ankle) wasn't spotted at Thursday's practice, Alaina Getzenberg of ESPN.com reports.

Palmer also logged a 'DNP' in Wednesday's walkthrough, which gives him one more chance to practice before the Bills assign game statuses for Sunday's game against the Bengals. If Palmer remains sidelined this weekend, Khalil Shakir, Gabe Davis, Keon Coleman,Tyrell Shavers and Brandin Cooks would continue to handle Buffalo's WR duties versus Cincinnati.