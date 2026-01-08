Bills' Matt Milano: Full participant Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Milano (illness) was a full participant at Thursday's practice.
Milano missed Wednesday's walk-through but has regained health Thursday. He's expected to occupy his usual starting spot at linebacker against the Jaguars in Sunday's wild-card round matchup.
More News
-
Bills' Matt Milano: Won't practice Wednesday•
-
Bills' Matt Milano: Limited by injury again in 2025•
-
Bills' Matt Milano: Logs seven stops vs. Philadelphia•
-
Bills' Matt Milano: Posts nine tackles in Week 16 win•
-
Bills' Matt Milano: Dominant in big Week 15 victory•
-
Bills' Matt Milano: Logs four tackles in loss•