Broncos' Ja'Quan McMillian: Strong defensive day in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
McMillian recorded two tackles (one solo), including 1.0 sacks, and one forced fumble in Denver's win over Tennessee on Sunday.
McMillian played 54 percent of the defensive snaps against the Titans, and 30 of his 31 snaps came at slot corner. Coach Sean Payton sang his praises after the game after McMillian recorded a strip-sack of Cameron Ward on the Titans' final offensive play in the fourth quarter with 47 second left to clinch the Broncos' 20-12 victory.
