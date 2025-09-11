Broncos' John Franklin-Myers: Returns to practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Franklin-Myers (knee) was a full participant in Thursday's practice.
Franklin-Myers missed Wednesday's practice due to a knee issue, but his ability to practice in full Thursday indicates that he'll play against the Colts on Sunday. The 2018 fourth-rounder logged one tackle and played 35 defensive snaps during the Broncos' 20-12 Week 1 win over the Titans.
