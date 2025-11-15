Broncos' John Franklin-Myers: Set to play vs. Chiefs
By RotoWire Staff
• 1 min read
Franklin-Myers (back) does not carry an injury designation ahead of Sunday's game versus Kansas City.
Franklin-Myers popped up on Denver's injury report Thursday with a back issue, but he was able to get back to practicing in full Friday and will suit up in Week 11. He's on pace for a career year as a pass rusher, and he'll be looking to keep up that momentum Sunday.
