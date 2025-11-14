Broncos' John Franklin-Myers: Working through back issue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Franklin-Myers (back) was a limited participant in Thursday's practice.
The back injury appears to be a new issue for the 2018 fourth-rounder, as he was omitted from Wednesday's injury report. The severity of the injury is unclear, but Friday's practice report should provide clarity on his chances of playing against the Chiefs on Sunday. Franklin-Myer's absence would result in more snaps available at defensive end for Malcolm Roach, Jordan Jackson and rookie third-rounder Sai'vion Jones.
