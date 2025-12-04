Broncos' Jonah Elliss: Back to full speed
By RotoWire Staff
• 1 min read
Elliss (hamstring) was a full participant at Wednesday's practice, Zac Stevens of TheDNVR.com reports.
Elliss is expected to return to the lineup after missing the last two games. The second-year linebacker has yet to play more than 50 percent of the defensive snaps in a game this season. He has produced 14 tackles (11 solo), 1.0 sacks and a pass breakup through eight games.
More News
-
Broncos' Jonah Elliss: Won't face Commanders•
-
Broncos' Jonah Elliss: Questionable for SNF•
-
Broncos' Jonah Elliss: Logs limited session•
-
Broncos' Jonah Elliss: Won't play vs. Kansas City•
-
Broncos' Jonah Elliss: Ruled out for rest of Thursday•
-
Broncos' Jonah Elliss: Questionable to return Thursday•