Elliss (hamstring) was a full participant at Wednesday's practice, Zac Stevens of TheDNVR.com reports.

Elliss is expected to return to the lineup after missing the last two games. The second-year linebacker has yet to play more than 50 percent of the defensive snaps in a game this season. He has produced 14 tackles (11 solo), 1.0 sacks and a pass breakup through eight games.

