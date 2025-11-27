Broncos' Jonah Elliss: Logs limited session
By RotoWire Staff
• 1 min read
Elliss (hamstring) logged a limited practice Wednesday.
Elliss has missed the better part of Denver's last two games with the hamstring injury. He did not practice at all ahead of being inactive for Denver's Week 11 win over the Chiefs, so his limited session Wednesday is a positive step forward.
