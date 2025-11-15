default-cbs-image
Elliss (hamstring) has been ruled out for Sunday's game against the Chiefs.

Elliss sustained a hamstring injury during the Broncos' Week 10 win over the Raiders. He was unable to practice this past week, and the second-year linebacker will be sidelined for Sunday's AFC West tilt. Dondrea Tillman and rookie fourth-rounder Que Robinson will serve as the Broncos' rotational outside linebackers behind Jonathan Cooper and Nik Bonitto in Elliss's absence.

