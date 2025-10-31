Broncos' Nik Bonitto: Limited production in Week 8
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bonitto recorded one solo tackle in Sunday's 44-24 win over the Cowboys.
Bonitto was greatly limited for a second straight week, failing to secure a sack in consecutive games for the first time this year. The linebacker will to get back on track against a suspect offensive line in Houston in Week 9.
