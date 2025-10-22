Broncos' Nik Bonitto: Locked down in Week 7 win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bonitto recorded two tackles (one solo) in a 33-32 victory against the Giants on Sunday.
Bonitto finished with a season-low mark in tackles and had a four-game streak of recording at least one sack snapped. Despite the quiet performance, Bonitto is still off to a fantastic start to the campaign with 8.0 sacks through seven contests.
