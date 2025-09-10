Moss recorded seven tackles (five solo) in the Broncos' win over the Titans on Sunday.

Moss started at outside cornerback opposite Patrick Surtain and played all 57 defensive snaps versus Tennessee. In addition to the seven tackles, Moss also recorded a pair of pass breakups. Next up for Moss and Denver's defense is a date with Daniel Jones, Michael Pittman, Alec Pierce, Adonai Mitchell and Josh Downs of the Colts.