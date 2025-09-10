Broncos' Riley Moss: Logs seven tackles in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Moss recorded seven tackles (five solo) in the Broncos' win over the Titans on Sunday.
Moss started at outside cornerback opposite Patrick Surtain and played all 57 defensive snaps versus Tennessee. In addition to the seven tackles, Moss also recorded a pair of pass breakups. Next up for Moss and Denver's defense is a date with Daniel Jones, Michael Pittman, Alec Pierce, Adonai Mitchell and Josh Downs of the Colts.
More News
-
Broncos' Riley Moss: Significant improvement in 2024•
-
Broncos' Riley Moss: Struggles to contain Higgins•
-
Broncos' Riley Moss: Full participant in practice•
-
Broncos' Riley Moss: Won't play in Week 16•
-
Broncos' Riley Moss: Making progress through knee injury•
-
Broncos' Riley Moss: Estimated as DNP on Monday•