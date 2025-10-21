Broncos' Talanoa Hufanga: Five tackles in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hufanga recorded five total tackles (four solo) and two passes defensed in Sunday's 33-32 victory over the Giants.
Hufanga was on the field for all 69 of the team's defensive snaps, securing at least five takedowns for the sixth time this year. The safety has now compiled 45 total tackles (29 solo), including 1.0 sacks, while also adding six passes defensed and a forced fumble over seven contests this season.
