Hufanga recorded one tackle (one solo) during Monday's 28-3 win versus the Bengals.

Hufanga had collected at least six tackles in all of the first three games of the season, but he didn't get many chances in a Week 4 contest that saw Cincinnati run just 43 plays on offense. He figures to get a chance to bounce back in Week 5 at Philadelphia and projects as a strong IDP option in that game.

