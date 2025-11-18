default-cbs-image
Hufanga totaled six tackles (three solo) and a defensed pass Sunday in a 22-19 victory against the Chiefs.

Hufanga's tackle total tied for second-most on the Broncos. The veteran safety also recorded his ninth defensed pass of the season, tying a career-high mark. That total is also tied for 11th most in the NFL through 11 weeks.

