Broncos' Talanoa Hufanga: Secures seven stops Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hufanga posted seven tackles (two solo) Sunday in a 44-24 Week 8 win over the Cowboys.
Hufanga finished as the Broncos' third-leading tackler in the victory. Hufanga has registered 52 tackles, including 1.0 sacks, and six pass defenses through eight games this season.
