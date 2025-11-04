default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hufanga registered nine tackles (five solo) and two pass defenses during Denver's 18-15 win over Houston on Sunday.

Hufanga was one of three Broncos players to play all 73 defensive snaps, and he finished second on the team in tackles behind Alex Singleton (10). Hufanga's nine stops were his most since Week 2 (10), and the 2021 fifth-rounder is up to 61 tackles (36 solo), including 1.0 sacks, eight pass defenses and one forced fumble through nine regular-season games.

More News