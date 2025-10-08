default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Badie (shoulder) was a limited participant in practice Wednesday.

His participation in any capacity at the start of the week suggests Badie has a good chance to play this Sunday in London. He'll be facing a soft Jets defense, but likely in his usual role as a passing-down specialist while J.K. Dobbins and RJ Harvey continue to get most of the touches.

More News