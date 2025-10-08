Broncos' Tyler Badie: Dealing with shoulder injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Badie (shoulder) was a limited participant in practice Wednesday.
His participation in any capacity at the start of the week suggests Badie has a good chance to play this Sunday in London. He'll be facing a soft Jets defense, but likely in his usual role as a passing-down specialist while J.K. Dobbins and RJ Harvey continue to get most of the touches.
More News
-
Broncos' Tyler Badie: Three touches in Week 2•
-
Broncos' Tyler Badie: Two grabs against Titans•
-
Broncos' Tyler Badie: Sees time with first team Saturday•
-
Broncos' Tyler Badie: Two carries in wild-card loss•
-
Broncos' Tyler Badie: Active versus Bills•
-
Broncos' Tyler Badie: Activated from injured reserve•