Broncos' Tyler Badie: Full practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Badie (shoulder) was a full participant in practice Thursday.
Badie popped up on the injury report with a limited workload in Wednesday's practice, but he assuaged any concerns over his availability for Sunday's game against the Jets in London by practicing without limitations Thursday. He'll likely continue to see a limited workload as the distant third option in Denver's backfield behind J.K. Dobbins and RJ Harvey.
More News
-
Broncos' Tyler Badie: Dealing with shoulder injury•
-
Broncos' Tyler Badie: Three touches in Week 2•
-
Broncos' Tyler Badie: Two grabs against Titans•
-
Broncos' Tyler Badie: Sees time with first team Saturday•
-
Broncos' Tyler Badie: Two carries in wild-card loss•
-
Broncos' Tyler Badie: Active versus Bills•