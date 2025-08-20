Browns' Denzel Ward: Avoids serious injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
The shoulder injury Ward suffered during Tuesday's training camp practice is not believed to be serious, NFL reporter Jordan Schultz reports.
Ward left the practice field with training staff Tuesday with a shoulder injury, but after preliminary evaluations, Cleveland doesn't believe it will cause him to miss significant time. During whatever time he does miss, Chigozie Anusiem could be a contender for first-team reps at cornerback.